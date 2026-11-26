Hilario Szelagowski sumó más de 640 mil seguidores en TikTok gracias a sus videos sobre fútbol y Estudiantes de La Plata

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Hilario Szelagowski tiene cuatro años y se convirtió en un fenómeno viral por sus videos sobre fútbol. Hincha de Estudiantes de La Plata, habla de jugadores, canta canciones de tribuna y sorprende por sus imitaciones. Su cuenta de TikTok (@hilariocam) supera los 640 mil seguidores y acumula 45 millones de “Me Gusta”.

El pequeño hincha del Pincha viajará este sábado a Montevideo junto a su papá, Matías Szelagowski, para acompañar al equipo platense en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

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En una entrevista con Infobae a la Tarde, Matías explicó cómo comenzó a grabar a su hijo, de qué manera se viralizaron sus publicaciones y qué recaudos toman junto a Camila, la mamá de Hilario, frente a la exposición en las redes sociales.

Hilario y su pasión por Estudiantes: de las canciones de cancha a la final de la Libertadores

El vínculo de Hilario con Estudiantes comenzó cuando tenía un año y medio. Su papá recordó que lo llevó por primera vez al estadio y que, desde entonces, empezó a pedirle que lo llevara nuevamente.

“Se volvió loco. Todos los días me pedía ir a la cancha”, contó Matías.

Con el tiempo, el nene incorporó los nombres de los futbolistas, aprendió las canciones de tribuna y comenzó a distinguir a los equipos. “Empezó a diferenciar la Selección de Estudiantes, empezó a diferenciar los jugadores, empezó a diferenciar todo”, explicó su padre.

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El vínculo de Hilario con el club platense comenzó al año y medio de vida cuando asistió por primera vez a la cancha (Infobae en Vivo)

Entre sus principales referentes están Lionel Messi y Emiliano Martínez. La admiración por el arquero de la Selección argentina se refleja en los videos que publica su familia, en los que Hilario imita sus movimientos y practica atajadas.

También sigue a los jugadores del plantel de Estudiantes. Uno de sus favoritos es Edwuin Cetré, quien lo visitó durante su último cumpleaños y le regaló una camiseta. “Vino Cetré a visitarlo”, contó Matías sobre el encuentro.

La final frente a Palmeiras será una nueva experiencia para el pequeño hincha. Su padre explicó que no lo había llevado a la semifinal, pero le había prometido acompañarlo si Estudiantes conseguía la clasificación. “Si pasamos, lo llevo. Cuestión que pasamos y lo tengo que llevar”, recordó.

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La expectativa por el partido también se refleja en el entusiasmo familiar. “Hace un mes estamos esperando todo. Ansiosos, nerviosos. No llega más”, contó Matías sobre el viaje a Montevideo.

Cómo nació el fenómeno viral de Hilario en TikTok

La cuenta de Hilario no surgió como un proyecto pensado para las redes sociales. Matías explicó que los videos eran registros de situaciones cotidianas que compartía con su hijo.

“Esto era natural. Moneda corriente. Mis días eran todos así con él”, señaló durante la entrevista.

En un principio, compartía las grabaciones con familiares, amigos y sus hermanos. Después decidió publicarlas en las plataformas digitales, donde comenzaron a multiplicarse las reacciones.

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El niño viajará con su padre a Montevideo para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras (Infobae en Vivo)

“Yo necesitaba mostrar la felicidad que sentía con él cuando hacía estas cosas”, explicó sobre el motivo que lo llevó a difundir los primeros registros.

La respuesta del público superó sus expectativas. “Cuando empecé a subir a las redes empezó a explotar”, resumió.

Actualmente, la cuenta supera los 600 mil seguidores en TikTok y reúne 39 millones de “me gusta”. Los videos muestran a Hilario hablando de fútbol, cantando canciones de Estudiantes, imitando a sus ídolos y compartiendo distintas situaciones con su papá.

Los cuidados de sus padres frente a la exposición en las redes sociales

El crecimiento de la cuenta también llevó a Matías y Camila a establecer criterios sobre la exposición de su hijo. El padre reconoció que la repercusión de las publicaciones genera preocupación y que ambos evalúan qué contenidos compartir.

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“Siempre está ese miedo interno de decir: ‘Bueno, la exposición de él, ¿viste?’”, planteó.

Matías explicó que las decisiones se toman en conjunto con Camila, que es psicóloga. “Siempre coordinándolo con ella, obvio. Ella es la primera a la que estamos para consultar”, afirmó.

También señaló que procura establecer límites para que la actividad en las redes no interfiera en la vida cotidiana del nene. “Trato de poner límites de lo que subo o de lo que hago. Siempre seguir una línea”, sostuvo.

El padre destacó, además, los mensajes que reciben de otras familias, que se identifican con las situaciones que muestran los videos y comparten experiencias similares con sus hijos.

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Mientras la cuenta continúa creciendo, Hilario se prepara para viajar a Uruguay y ver a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores. El partido será una nueva oportunidad para acompañar al equipo del que es hincha desde sus primeros años y que también explica buena parte de su popularidad en las redes sociales.

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