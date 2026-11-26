Microsoft confirmó fallos de autenticación tras las actualizaciones de Windows publicadas desde el 10 de noviembre. (Reuters)

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Microsoft confirmó que las actualizaciones de seguridad de Windows publicadas desde el 10 de noviembre pueden impedir el inicio de sesión en algunas redes corporativas. El problema afecta a servidores proxy, sistemas de acceso único y herramientas de empaquetado de aplicaciones de terceros que usan el protocolo de autenticación NTLM.

La empresa lo reconoció como problema conocido en un documento de soporte (KB5135557), publicado el 10 de noviembre y actualizado el 20 de noviembre de 2026. Allí describe una solución provisional y un calendario: en mayo de 2027, los servidores Windows empezarán a exigir por defecto una protección que hoy solo se ofrece de forma opcional. Las actualizaciones alcanzan a Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 y a Windows Server 2016, 2019, 2022 y 2025.

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NTLM es un método de autenticación con el que un equipo demuestra su identidad ante otro dentro de una red, por ejemplo al conectarse a un servidor interno.

El problema afecta a servidores proxy y sistemas de acceso único que utilizan el protocolo NTLM. (Europa Press)

Qué cambió con la actualización

Las actualizaciones corrigen la vulnerabilidad CVE-2026-118737 y representan la primera de dos fases de mejoras en la firma de mensajes NTLM. El objetivo, según Microsoft, es que cada sesión autenticada establezca una clave criptográfica y firme los mensajes, lo que reduce la exposición a los llamados ataques de retransmisión.

Antes del cambio, las aplicaciones que no pedían expresamente esa protección recibían un sustituto: un marcador de 16 bytes en cero que, según el documento, no ofrece ninguna protección criptográfica. Ahora los equipos con Windows ofrecen la firma real en todas las conexiones, salvo las anónimas y las de cuentas de invitado, que quedan exentas.

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En esta primera fase, los servidores aceptan tanto clientes que firman como clientes que no lo hacen. Microsoft precisa que todas las versiones de Windows Server compatibles con la actualización pueden firmar, y que los eventos de auditoría permiten identificar qué equipos no lo hacen.

Las actualizaciones corrigen la vulnerabilidad CVE-2026-118737 e introducen una nueva capa de firma criptográfica. (Europa Press)

Por qué fallan algunos inicios de sesión

Según Microsoft, el fallo aparece cuando un dispositivo intermediario implementa mal el protocolo. El ejemplo que da el documento: un proxy que avisa de que enviará datos sobre el servidor, pero entrega ese campo vacío o incompleto.

Cuando la autenticación usa firma, Windows exige que el mensaje de desafío incluya el nombre del equipo y el del dominio, dos datos que la especificación de NTLM define como obligatorios. Si falta alguno, el sistema rechaza el intento con un error de inicio de sesión.

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Para detectar un dispositivo afectado, Microsoft recomienda capturar el tráfico de red y buscar un mensaje de desafío con la lista de información del servidor vacía. También sugiere revisar el evento 4021 del registro de NTLM: un valor “Not Found” en el campo de información de destino puede indicar un equipo afectado. Para el usuario final, el síntoma probable es que un proxy o un sistema de acceso único vuelva a pedir la contraseña sin dejar entrar.

Microsoft detalló el inconveniente en el documento de soporte KB5135557, actualizado el 20 de noviembre. (Reuters)

Solución provisional y plazo de mayo de 2027

Microsoft creó dos valores nuevos en el registro de Windows. El primero, ClientAllowUnsignedNtlm, vale 0 por defecto, lo que hace que el cliente ofrezca la firma. Si se cambia a 1, el cliente deja de ofrecerla, algo que la empresa indica que debe usarse solo como medida temporal de compatibilidad.

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El segundo, ServerRequireNtlmSign, vale 0 por defecto y permite que el servidor acepte clientes sin firma. Con valor 1, rechaza a los que no firman. Microsoft recomienda activarlo cuando la auditoría, a través del evento 4023, confirme que ya no quedan conexiones sin firma, y aclara que no exige reiniciar el equipo.

La segunda fase llegará en mayo de 2027, cuando los servidores Windows pasarán a exigir la firma por defecto, con lo que los clientes que no la ofrezcan serán rechazados. El documento no precisa el día exacto de ese mes.