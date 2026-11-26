Panamá contabilizó 2,330 casos de tuberculosis pulmonar hasta la semana epidemiológica 42 de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los casos de tuberculosis pulmonar en Panamá aumentaron un 33.5% respecto al año anterior, mientras que las infecciones por leishmaniasis registraron un incremento del 56.5%, según el Ministerio de Salud (Minsa).

El informe epidemiológico correspondiente al período del 18 al 24 de octubre, también refleja un aumento de las enfermedades respiratorias, entre ellas la bronquiolitis y la neumonía, en el acumulado anual de casos.

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Los registros de las semanas epidemiológicas 40, 41 y 42 muestran que la tuberculosis pulmonar pasó de 2,209 a 2,267 casos acumulados, hasta alcanzar 2,330 diagnósticos en el último informe de las autoridades sanitarias.

En el mismo período de 2025 se habían contabilizado 1,745 casos, mientras que la tasa de incidencia de esta enfermedad pasó de 38.2 a 50.4 casos por cada 100,000 habitantes durante 2026.

Los adultos de 65 años o más representan el 61.5% de las defunciones por influenza registradas en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tuberculosis extrapulmonar, que afecta órganos distintos de los pulmones, también experimentó un incremento. El acumulado anual alcanzó 223 casos, frente a los 130 registrados durante 2025, lo que representa un aumento del 71.5%.

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En cuanto a la bronquiolitis, los registros semanales pasaron de 436 a 465 casos, antes de regresar a 436. Sin embargo, el acumulado de 17,151 diagnósticos representa un incremento del 26.3% respecto al año anterior.

Las notificaciones de neumonía y bronconeumonía mantuvieron una tendencia ascendente durante octubre, al pasar de 435 a 437 casos semanales, hasta alcanzar 491 en el último reporte, con 18,004 diagnósticos acumulados durante 2026.

El comportamiento del síndrome gripal fue diferente. Las autoridades notificaron 939 casos en la semana 40, posteriormente registraron 1,039 nuevos diagnósticos y cerraron la semana 42 con 968, para un acumulado de 36,384 casos.

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Respecto a la influenza, el Minsa informó que no se registraron nuevas defunciones durante la última semana analizada, por lo que el acumulado nacional se mantiene en 65 fallecimientos durante 2026.

La eliminación de criaderos de mosquitos constituye una de las principales medidas para prevenir enfermedades transmitidas por vectores. Cortesía MINSA

El 61.5% de las víctimas tenía 65 años o más, mientras que el 58.5% correspondió a hombres. Además, el 81.5% de los fallecidos presentaba factores de riesgo asociados a enfermedades preexistentes o edad avanzada.

Los antecedentes de inmunización revelaron que el 96.4% de las personas fallecidas no estaba vacunado contra la influenza durante la temporada actual, mientras que el 86.2% tampoco había recibido la vacuna correspondiente a 2025.

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Entre las enfermedades transmitidas por vectores, la malaria alcanzó un acumulado de 6,609 casos, frente a los 6,269 registrados en la semana 40 y los 6,385 contabilizados en la siguiente evaluación epidemiológica nacional.

Pese al incremento del acumulado, las notificaciones semanales pasaron de 37 a 45 y posteriormente a 30 casos. En comparación con 2025, el país presenta una reducción del 28.8%, aunque enfrenta un nuevo foco de transmisión en la capital.

El pasado 16 de noviembre, el Minsa declaró una alerta sanitaria nacional por malaria, tras la detección de un brote en el corregimiento de Ancón, particularmente en los alrededores de Merca Panamá.

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El Ministerio de Salud mantiene acciones de vigilancia epidemiológica en los alrededores de Merca Panamá ante un brote de malaria. Tomada de SRTV

Los contagios vinculados a este foco pasaron de 34 el 15 de octubre a 213 el 20 de noviembre, principalmente entre trabajadores expuestos al mosquito transmisor durante sus actividades laborales en el sector.

De los pacientes identificados, 117 habían completado el tratamiento, 58 continuaban bajo medicación, mientras que 11 abandonaron el tratamiento y otros 27 todavía no habían iniciado el esquema terapéutico correspondiente.

El jefe de Epidemiología del Minsa, Pablo González, confirmó el 23 de noviembre que se investiga el fallecimiento de un trabajador informal diagnosticado con malaria, cuya causa de muerte deberá ser determinada por Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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La leishmaniasis, por su parte, pasó de 1,946 a 1,971 casos acumulados, hasta alcanzar 1,996 diagnósticos durante 2026, frente a los 1,275 contabilizados durante el mismo período del año anterior.

Otra enfermedad que presenta un incremento interanual es la tosferina, cuyo acumulado alcanzó 107 casos, frente a los 14 registrados en 2025, lo que representa un aumento del 664.3%.

Los casos acumulados de leishmaniasis aumentaron de 1,275 en 2025 a 1,996 en 2026. (Imagen de cortesía)

Los casos de gusano barrenador en humanos también aumentaron durante las tres semanas analizadas, al pasar de 104 a 107 y posteriormente a 110 infecciones acumuladas, superando los 103 diagnósticos registrados en 2025.

En cuanto al hantavirus, Panamá mantiene 23 casos acumulados de fiebre y otros 19 correspondientes al síndrome cardiopulmonar, mientras que los registros de leptospirosis aumentaron de 41 a 44 casos durante el período epidemiológico analizado.

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El virus Oropouche mantiene un acumulado de 23 casos, frente a los 669 registrados durante 2025, lo que supone una reducción del 96.6%, sin nuevas notificaciones durante las tres semanas analizadas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, fortalecer las medidas de higiene, eliminar criaderos de mosquitos y buscar atención médica oportuna ante la aparición de síntomas.

El Departamento Nacional de Epidemiología advierte que las estadísticas tienen carácter preliminar y están sujetas a modificaciones conforme los establecimientos sanitarios incorporan notificaciones pendientes y se completan los procesos de confirmación diagnóstica.