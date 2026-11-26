Melody Luz compartió en sus redes sociales el video de la coreografía que presentó durante su fiesta de 15 años (Video: Instagram)

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Con humor y orgullo, Melody Luz revivió uno de los momentos más icónicos de su vida: la entrada a su fiesta de 15 años, en la que bailó en lencería y portaligas frente a todos sus invitados. La bailarina compartió en sus historias de Instagram un video de aquella noche y lo acompañó con una serie de reflexiones sobre su recorrido artístico y su independencia de criterio respecto a cualquier opinión masculina, incluyendo la de su pareja, Alex Caniggia.

El posteo arrancó con una descripción astral que ya sintetizaba el tono del conjunto: “Una taurina con ascendente en acuario y luna en leo, hace la entrada a sus 15 así”. En las imágenes se la ve llegar al salón cubierta con una amplia capa roja que, en un momento del baile, cayó para revelar un conjunto de lencería blanca con medias hasta el muslo y portaligas. La coreografía, enérgica y sin inhibiciones, generó un contraste llamativo con el contexto de una fiesta de cumpleaños tradicional. La propia Melody reaccionó a las imágenes con una mezcla de asombro y autoafirmación: “Dios, me amo. Qué pendeja de mierda”, escribió en la misma historia.

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La bailarina ingresó a su celebración de cumpleaños con una capa roja que cubría un conjunto de lencería blanca

El cierre de las historias fue quizás el pasaje más contundente. “No me importaba lo que opinaba mi papá. ¿Me va a importar lo que opine Alex o cualquier hombre?”, escribió, antes de rematar con un provocador: “Síganla, ya quisieran”. La mención a Caniggia no pasó desapercibida, especialmente teniendo en cuenta el contexto reciente de la pareja: a mediados de noviembre, Melody había protagonizado un emotivo descargo en sus redes, donde rompió en llanto al contar que recibía mensajes de agresión dirigidos a ella por publicaciones de su novio con las que no acuerda. “Se me está haciendo muy difícil”, había dicho entonces.

El video de la fiesta formó parte de una publicación de 2020 destinada a convocar alumnos para sus talleres de danza

Ese antecedente le dio un peso adicional a la frase de las historias. Melody Luz, nacida el 2 de mayo de 1997, lleva más de dos décadas dedicada al baile: comenzó a los dos años en una escuela de su barrio y, con el tiempo, construyó una carrera que incluyó casi tres temporadas en la obra Sex, bajo la dirección de José María Muscari, su participación en Showmatch y su ingreso a El Hotel de los Famosos. Hoy, a los 29 años, combina la docencia en danza, el desarrollo de una marca de ropa y la creación de contenido. La bailarina dejó en claro que su autonomía no es nueva: viene de lejos, de una adolescente que a los 15 años ya sabía exactamente cómo quería presentarse ante el mundo, independientemente de lo que pensaran los demás. La actitud de aquella noche no fue un acto de rebeldía espontánea, sino la expresión temprana de una identidad que fue construyendo a lo largo de los años.

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La artista reivindicó su autonomía frente a las opiniones de su pareja Alex Caniggia y de los hombres en general

Las imágenes de las historias provienen de un video que la propia Melody había publicado en su feed tiempo atrás, en 2020. En ese momento convocaba a sus seguidores a animarse a bailar sin excusas y anotarse en sus cursos de danzas. En aquel posteo, escribió: “Lo que importa es la actitud. Así fue la entrada de mis 15. No tenía idea que existía el Femme Style, clavé badanas, y lo di… Sabía que me faltaba mucho, pero yo quería mostrarle a mi gente lo que realmente era, lo que me liberaba”. También se agradeció a sí misma: “Me agradezco por tanta perseverancia, paciencia y enfoque en lo que siempre amé hacer”. Y cerró con un llamado dirigido a quienes dudan: “Éste video va especialmente a la gente que no se anima, que se pone excusas, ¡bailá! Cágate de risa, no te juzgues, intenta bancarte el eterno proceso, pero hacelo, la vida es una mi amor”.