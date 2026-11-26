La conductora hizo referencia al conflicto judicial que tiene con los Contardi (Video: LAM-América TV)

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Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial con la familia de su exmarido, Claudio Contardi, y esta vez eligió el móvil con LAM (América TV) para dar su versión: descartó la nueva presentación en su contra y aseguró que el asunto está resuelto a su favor ante la Justicia.

El episodio tomó estado público luego de que el panelista Pepe Ochoa mostrara en televisión un documento judicial vinculado a una presentación de María José Contardi, hermana del empresario preso. Según la versión difundida, el reclamo tiene como origen una suma de dinero que la mujer habría donado a la pareja en 2017 y que estaría relacionada con la casa ubicada en Martínez que Prandi compró junto a su entonces marido. El expediente también involucra a Ezequiel Contardi, hijo de Claudio y sobrino de María José.

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Interceptada por un cronista del ciclo, la conductora fue categórica al desestimar el planteo. “Está en manos de la Justicia. Está comprobado que tengo razón. Es como parte de lo que viví durante seis años, pero no lo voy a explicar en televisión”, afirmó. Cuando el periodista insistió con la naturaleza del reclamo económico, Prandi lo corrigió en el acto: “No, no está reclamando el dinero, pero no voy a explicar porque es, de vuelta, es meterme a hablar de un montón de cosas que no vienen al caso”.

La modelo también precisó el marco en el que se inscribe la disputa. “Tiene que ver con mi divorcio y con mi división de bienes y con mi patrimonio. No voy a hablar del tema porque hablan de mi patrimonio ahí”, sostuvo, y cerró con una lectura sin matices: “Es sacarme más de lo que ya me sacaron. Es mi patrimonio, nada más”.

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La familia de su expareja inicio un reclamo por un gran monto en dólares

Al ser consultada sobre si le duele que vuelvan a apuntar contra sus bienes, Prandi dejó en claro que el desgaste ya no la afecta del mismo modo. “Pará, están mis abogados y ya estoy más que anestesiada y acostumbrada a la otra parte, a todos sus manotazos de ahogado, a toda su familia, a todo lo que quisieron hacerme durante años. Está en manos de abogados, comprobadísimo. No tengo mucho de qué preocuparme”, respondió.

Cuando el cronista señaló que la denuncia data de 2017, la conductora lo confirmó sin vueltas: “Pero es viejo, es viejo”. Y agregó: “Es algo viejo que ya está en tratamiento, que tiene que ver con querer sacarme más de lo que ya me sacaron. No sé cómo explicarlo más sin tener que abrir una puerta que no quiero abrir porque tiene que ver con la Justicia. Es mi dinero y mi patrimonio, que lo hice yo trabajando. No sé si del otro lado podrían decir lo mismo”.

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La controversia se suma a una serie de enfrentamientos previos entre Prandi y el entorno de Contardi. Uno de los antecedentes más resonantes involucró a Ezequiel en torno a la venta de un departamento en el barrio porteño de Belgrano: según consta en la escritura, en junio de 2011 Prandi le vendió el inmueble al joven por una suma cercana a los USD 78.000, pero la conductora sostuvo que nunca recibió el dinero y lo denunció por estafa. En 2024, Ezequiel fue sobreseído y luego inició una acción judicial contra la modelo por haberlo señalado públicamente como estafador.

Detrás de todos estos conflictos patrimoniales está la condena penal de Claudio Contardi, sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Prandi, fallo que fue rechazado en casación. Al cierre del móvil, la conductora lo resumió con una pregunta retórica: “La persona que cometió los crímenes que cometió está presa, comprobado por la Justicia y rechazado por casación. ¿Algo más puedo sumar a eso?”. Sobre el vínculo con esa familia, fue igualmente directa: “No tengo ningún contacto con esa familia”, dijo, y dio por terminada la conversación.

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