En el teléfono Android hay que activar el Wi-Fi y conectar ambos aparatos a la corriente. (Composición Infobae: Apple / Samsung)

Guardar

Quien estrena iPhone y deja atrás un teléfono Android puede llevarse contactos, mensajes, fotos, videos, calendarios y hasta los chats de WhatsApp sin copiarlos a mano. Apple tiene un procedimiento oficial con la app Move to iOS, y otro sin app para equipos con Android 17, según su página de ayuda.

El traslado solo se hace durante la configuración inicial del iPhone, en la pantalla “Transferir tus apps y datos”. Si el aparato nuevo ya se configuró, Apple indica que hay que borrarlo y empezar de nuevo, o bien pasar el contenido de forma manual.

PUBLICIDAD

Qué conviene preparar antes de empezar

En el teléfono Android hay que activar el Wi-Fi y conectar ambos aparatos a la corriente. Apple también admite unirlos con un cable USB-C para una transferencia más rápida. Quien quiera llevarse sus marcadores de Chrome debe actualizar antes el navegador a la última versión.

Quien quiera llevarse sus marcadores de Chrome debe actualizar antes el navegador a la última versión. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hay que revisar además el espacio. Todo lo que se mueva, incluido lo guardado en una tarjeta microSD, tiene que caber en el iPhone. Si el almacenamiento no alcanza, la transferencia queda incompleta y Apple recomienda borrar el iPhone y repetir el proceso con menos contenido.

Los pasos con la app Move to iOS

Primero, se enciende el iPhone, se sigue el asistente de configuración y, en la pantalla de inicio rápido, se toca la opción para configurarlo sin otro aparato Apple. Luego, en “Transferir tus apps y datos”, se elige “Desde Android” y la transferencia con app.

PUBLICIDAD

Segundo, en el Android se abre Move to iOS, que se descarga desde Google Play. Si no está instalada, el iPhone muestra un código QR que, escaneado con la cámara del Android, lleva a la tienda. Después hay que aceptar los términos y los permisos de ubicación y notificaciones que pida la app.

Android 17 salió de forma estable el 16 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tercero, el iPhone muestra un código de seis o 10 dígitos, que se escribe en el Android. El iPhone crea entonces una red Wi-Fi temporal a la que el Android debe conectarse. Si el Android avisa de una conexión débil a internet, Apple dice que se puede ignorar la alerta.

PUBLICIDAD

Cuarto, se marca en el Android qué contenido se quiere pasar y se toca Continuar. Aunque el Android indique que terminó, hay que esperar a que la barra de carga del iPhone llegue al final, con ambos aparatos cerca y enchufados. Si se usa otra app o entra una llamada en el Android, el contenido no se transfiere.

Qué se traslada y qué queda afuera

Según Apple, pasan los contactos, el historial de mensajes y los SMS, las fotos y videos de la cámara, los álbumes, los archivos, los marcadores web, las cuentas de correo, los mensajes y archivos de WhatsApp, las notas de voz, el historial de llamadas, los calendarios y los ajustes de accesibilidad y pantalla.

PUBLICIDAD

Algunas apps gratuitas también se pueden recuperar: si existen en Google Play y en la App Store y admiten la función, Apple las empareja y, al terminar, se descargan desde la App Store. La música, los libros y los PDF, en cambio, deben moverse manualmente.

Apple tiene un procedimiento oficial con la app Move to iOS. REUTERS/Jeenah Moon

Sin la app, con Android 17

Apple indica que un teléfono compatible con Android 17 puede transferir datos y la eSIM sin Move to iOS. En la pantalla de transferencia se elige “Desde Android” y “Transferir sin app”, se escanea con el Android el QR que muestra el iPhone y se marca qué datos pasar. Si se quiere mover la eSIM, se elige el número en el Android y se toca Transferir.

PUBLICIDAD

La compatibilidad depende del fabricante del teléfono, que debe admitir la transferencia de datos y de eSIM. Si el QR no se puede escanear, el iPhone ofrece “Otras opciones”: en el Android se entra en Ajustes, Servicios de Google, Todos los servicios, “Vincular con iPhone o iPad” y se escribe el ID de sesión y el código de emparejamiento.

Si la transferencia falla, Apple sugiere reiniciar ambos aparatos, desactivar los datos móviles en el Android y apagar funciones que afecten al Wi-Fi, como el optimizador de conexiones de algunos operadores. También recomienda olvidar las redes Wi-Fi guardadas en el Android antes de reintentar.

PUBLICIDAD

El número de teléfono y la SIM o eSIM se activan durante el proceso, y en algunos casos el iPhone remite al sitio web del operador para terminar el trámite. Al final, Apple pide comprobar que todo el contenido haya llegado y descargar desde la App Store las aplicaciones que falten.