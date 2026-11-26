El presidente Bernardo Arévalo anunció el veto presidencial al Presupuesto General del Estado 2027 aprobado por el Congreso de Guatemala. (Gobierno de Guatemala)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el veto al Presupuesto General del Estado 2027 aprobado por el Congreso de la República.

En el anuncio, el mandatario guatemalteco calificó como un texto que “representa una burla hacia las necesidades de la población” y que antepone “intereses políticos y electorales” al bienestar ciudadano.

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Arévalo explicó, durante la conferencia La Ronda de este jueves 26 de noviembre, que el 80% de los recortes aplicados por los diputados se concentra en la reducción de la inversión en servicios públicos.

“Alentados por campañas oscuras, hicieron graves recortes a absolutamente todos los ministerios de nuestro gobierno que prestan servicios y realizan obras a través de sus planes de trabajo”, afirmó el mandatario, quien señaló que los ajustes afectaron a los sectores de salud, educación, seguridad y protección social.

El jefe de Estado sostuvo que, en paralelo a los recortes, el Congreso incrementó partidas destinadas a “proyectos y obras escogidas a dedo en municipios donde evidentemente tienen intereses electorales y de negocios”, sin relación con las necesidades reales de esas comunidades.

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El mandatario anunció que vetará el Presupuesto aprobado por los diputados y que ya pidió a los ministros que se ajusten al de este año.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció en La Ronda de este jueves 26 de noviembre que vetará el Presupuesto para 2027 aprobado por el Congreso. (Video: Gobierno de Guatemala)

Finanzas detalla errores técnicos en la estimación de ingresos

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, presentó durante la conferencia La Ronda un análisis comparativo entre el proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo y el decreto aprobado por los legisladores.

Según el funcionario, el Congreso redujo en Q3,708 millones (USD 484,9 millones) la estimación de ingresos tributarios, sin ajustar ese cálculo a las exenciones fiscales sobre combustibles aprobadas con anterioridad, lo que constituye, a su juicio, una deficiencia técnica.

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos señaló deficiencias técnicas en la estimación de ingresos tributarios y la reducción artificial del déficit fiscal. (Gobierno de Guatemala)

Menkos añadió que los diputados redujeron de forma artificial el déficit fiscal mediante recortes a los programas ministeriales y una menor utilización de recursos de caja previstos para 2027.

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“Es la primera vez que encuentro un presupuesto no solo mal hecho en términos técnicos, sino un presupuesto que parece más bien ir en contra de las familias guatemaltecas”, expresó el ministro.

Educación, Salud y Gobernación entre los ministerios más afectados

Del total de cerca de Q20 mil millones (USD 2.616,7 millones) que el Congreso recortó respecto de la propuesta original del Ejecutivo, Q15,632 millones (USD 2.044,3 millones de dólares) corresponden a reducciones en las asignaciones de ministerios y secretarías de Estado.

El Congreso de la República recortó más de Q2.132 millones a Salud Pública y más de Q1.700 millones al Ministerio de Educación. (Ministerio de Finanzas)

El Ministerio de Educación perdió más de Q1,700 millones (USD 222,4 millones); el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, más de Q2,132 millones (USD 278,9 millones), y el Ministerio de Gobernación, alrededor de Q750 millones (USD 98,1 millones).

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Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que la forma como quedó aprobado el Presupuesto y la decisión de asumir el de este año, se comprometen proyecto como la compra de cámaras corporales, la construcción de cárceles y la adquisición de patrullas, motocicletas y armamento, por ejemplo.

Según el funcionario, tendrán que “escoger” los proyectos y programas que se llevarán a cabo, aunque dijo que las cámaras corporales son una prioridad.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró en La Ronda de este jueves 26 de noviembre que deberá ajustar programas y proyectos contemplados que quedarían sin fondos suficientes para 2027 como la cámaras corporales y la construcción de cárceles. (Video: Gobierno de Guatemala)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda sufrió una reducción del 44,5%, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social vio disminuido su presupuesto en un 47% frente a lo propuesto por el Ejecutivo.

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Fondos sociales eliminados y un aumento para Walter Mazariegos

Arévalo denunció la eliminación de programas destinados a sectores vulnerables. Entre ellos, el Fondo de Garantías para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, que perdió tres de cada cuatro quetzales de su asignación original.

Además, mencionó el fondo para primera vivienda, que en dos años benefició a más de tres mil familias, y el Fondo Nacional de Becas, del que ya habían obtenido apoyo más de mil doscientos jóvenes en su primer año.

“¿Y qué hicieron en cambio? Le incrementaron recursos más allá de la asignación constitucional, nada más y nada menos que al rector ilegítimo de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos”, afirmó el presidente.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, criticó en La Ronda de este jueves 26 de noviembre la aprobación del Presupuesto, principalmente el recorte de becas y la asignación a la Universidad de San Carlos, donde calificó de "ilegítimo" al rector Walter Mazariegos. (Video: Gobierno de Guatemala)

Según Menkos, el Congreso incorporó un aporte extraordinario de Q350 millones (45,8 millones de dólares) para la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), adicional a su asignación constitucional.

Lo mismo ocurrió con un incremento superior al 500% en las partidas para los Consejos Departamentales de Desarrollo y aumentos para el Ministerio Público y el Organismo Judicial.

Aparecen 140 ONG sin antecedentes en el presupuesto

Arévalo también cuestionó la incorporación de organizaciones no gubernamentales de último momento.

“Le han repartido el dinero de los guatemaltecos a ONGs. De última hora incluyeron 140 organizaciones de las que no se había hablado antes y que nadie sabe por qué aparecieron de repente de la noche a la mañana. Algunas de ellas ni siquiera tienen NIT (Número de Identificación Tributaria)”, señaló el Arévalo.

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El Ejecutivo detectó la asignación de más de Q662 millones a 140 organizaciones no gubernamentales que fueron incluidas sin antecedentes. (Ministerio de Finanzas)

Menkos precisó que estas 140 entidades recibieron asignaciones y reasignaciones que superan los Q662,4 millones (USD 86,6 millones).

El ministro identificó, además, 14 modificaciones normativas que, según el análisis del Ejecutivo, debilitan los mecanismos de transparencia y fiscalización del gasto público.

Entre ellas, la eliminación de informes de supervisión de obras ejecutadas por los Consejos de Desarrollo, la reducción de 30 a 10 días hábiles del plazo para emitir avales sectoriales.

También se incorporó un artículo que permitiría al Ministerio de la Defensa Nacional ejecutar proyectos de pistas de aterrizaje de hasta Q100 millones (USD 13,1 millones) sin procedimientos ordinarios de contratación.

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Los legisladores aprobaron un aporte extraordinario de Q350 millones para la Universidad de San Carlos de Guatemala por encima del mandato constitucional. (Ministerio de Finanzas)

El Ejecutivo confirma el rechazo total al decreto legislativo

Arévalo anunció que, junto con el Consejo de Ministros, decidió el “rechazo total al presupuesto que fue aprobado irresponsable y descaradamente por una mayoría en el Congreso”.

“No lo aceptamos y no lo vamos a permitir”, declaró. El mandatario aseguró que su gobierno continuará con la ejecución de obras y servicios públicos mientras se resuelve el trámite del veto ante el Legislativo.