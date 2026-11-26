Amar’e Stoudemire, el histórico jugador de la NBA que se graduó como policía (@mdcollege)

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Amar’e Stoudemire, exfigura de la NBA, juró como policía del Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade tras graduarse en la Academia Básica de Aplicación de la Ley del Miami Dade College. A los 43 años, el exjugador comenzó una carrera que, según contó, había deseado desde la infancia y que continúa una tradición familiar vinculada a las fuerzas de seguridad. El ala-pivot se destacó en Phoenix Suns y en 2026 ingresó al salón de la fama de la liga.

“Siempre quise hacerlo desde niño”, relató Stoudemire al medio estadounidense Sports Illustrated. “Recuerdo cuando estaba en la escuela primaria. En el día de orientación profesional, nos preguntaron: ‘¿Qué quieres ser de mayor?’. Y mi primera respuesta fue policía”.

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El programa básico de formación policial de Florida exigió 10 meses y 848 horas de preparación, de acuerdo con Courtside Buzz. Stoudemire integró la Clase 401 de la Academia Básica de Aplicación de la Ley de la Escuela de Justicia, ubicada en el Campus Norte de Miami Dade College. Durante la ceremonia de graduación recibió el Premio Harry “Coach” Everett, otorgado por sus contribuciones al éxito del programa de la academia durante su formación.

“Amar’e Stoudemire dejó huella en las canchas de baloncesto. Seis veces All-Star de la NBA, Novato del Año en 2003 y recién incorporado al Salón de la Fama del Baloncesto, jugó en algunos de los equipos más importantes de la liga, incluido nuestro propio Miami Heat. Hoy celebra un hito muy diferente: su graduación en la Academia Básica de Fuerzas del Orden de la Escuela de Justicia del MDC tras meses de riguroso entrenamiento. Y se gradúa con un reconocimiento especial, al recibir el Premio Harry «Coach» Everett por sus contribuciones al éxito del programa de la academia a lo largo de su formación”, escribió la cuenta oficial de Miami Dade College.

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El exala-pivote explicó que la decisión también tiene raíces familiares: “Es algo que viene de familia. Mi tío fue capitán. Su hermano fue agente. Mi primo es capitán. Mi hermana está en la academia. Así que, básicamente, es una tradición familiar”. El integrante del Salón de la Fama del Baloncesto de 2026 continuará ahora con la capacitación interna del Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade.

El programa básico de formación policial de Florida exigió 10 meses y 848 horas de preparación (@mdcollege)

De promesa adolescente a figura de Phoenix y Nueva York

Nacido el 16 de noviembre de 1982 en Lake Wales, Florida, Stoudemire llegó a la NBA directamente desde la escuela secundaria. Los Phoenix Suns lo eligieron en el noveno puesto del draft de 2002 y, en su primera campaña, jugó los 82 partidos de la fase regular. Sus promedios de 13,5 puntos y 8,8 rebotes le dieron el premio al Novato del Año en 2003. Su potencia cerca del aro, su capacidad para correr la cancha y sus definiciones por encima del aro lo consolidaron rápidamente como una pieza central de la franquicia de Arizona.

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Su etapa más destacada transcurrió entre 2002 y 2010, cuando formó con el base Steve Nash una de las sociedades ofensivas de los Suns. Bajo la conducción de Mike D’Antoni, el equipo desarrolló un juego de ritmo alto que aprovechaba las finalizaciones de Stoudemire en el bloqueo y continuación. En la temporada 2004-05 alcanzó su mejor promedio anotador, con 26 puntos por partido, y ayudó a Phoenix a llegar a las finales de la Conferencia Oeste. En sus ocho campañas con el equipo fue seleccionado seis veces para el All-Star Game y recibió cinco distinciones All-NBA, incluida una presencia en el quinteto ideal de la liga en 2007.

Una lesión de rodilla redujo casi por completo su participación durante la temporada 2005-06, en la que solo disputó tres encuentros. Regresó al año siguiente con 20,4 puntos y 9,6 rebotes por partido, y en 2007-08 promedió 25,2 puntos, 9,1 rebotes y 2,1 bloqueos. Stoudemire también integró la selección de Estados Unidos que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Cerró su ciclo en Phoenix entre los principales anotadores de la historia de la franquicia.

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Amar'e Stoudemire acumuló 15.994 puntos y 6.632 rebotes antes de anunciar su retiro de la NBA en 2016 (Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

En 2010 firmó como agente libre con los New York Knicks, donde fue la principal incorporación antes de la llegada de Carmelo Anthony. Durante su primera temporada en Nueva York promedió 25,3 puntos y 8,2 rebotes, fue titular en los 78 partidos que disputó y volvió a integrar el equipo All-NBA.

Las lesiones y la reducción de minutos afectaron su rendimiento en las campañas posteriores. Después de dejar a los Knicks en 2015, tuvo breves pasos por los Dallas Mavericks y el Miami Heat, equipo con el que completó su última temporada en la NBA, en 2015-16. A lo largo de 14 temporadas disputó 846 partidos de fase regular en la liga estadounidense, con medias de 18,9 puntos, 7,8 rebotes y 1,2 bloqueos. Acumuló 15.994 puntos y 6.632 rebotes antes de anunciar su retiro de la NBA en 2016.

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Luego continuó como profesional en Israel, donde jugó para Hapoel Jerusalén y Maccabi Tel Aviv (ganó la liga israelí en 2020 y fue elegido jugador más valioso de las finales), y en China, con Fujian Sturgeons. Con Maccabi Tel Aviv .

Fuera de las canchas, Stoudemire creó en 2003 la fundación Each One, Teach One, dedicada al apoyo educativo y a actividades deportivas para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La organización financió además la construcción de pozos de agua potable en comunidades de Sierra Leona, una tarea por la que recibió el NBA Community Assist Award en 2008. También impulsó academias de básquetbol, incluida una en Mali, y participó en campañas de ayuda para organizaciones infantiles. Sus iniciativas posteriores abarcaron la escritura de libros para niños, la moda, la música y emprendimientos comerciales.

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