El actor cómo sigue el vínculo con los niños que tuvo con su expareja, quienes actualmente están instalados en Argentina

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Acompañado por Anita Espasandín en un estreno, Benjamín Vicuña enfrentó las preguntas sobre sus hijos, su vínculo con la Argentina y el reciente encuentro con Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi. Con tono sereno, el actor chileno rechazó que la situación le resultara incómoda y marcó un límite cuando la conversación rozó asuntos familiares que, fiel a su estilo, explicó que prefiere mantener fuera de cámara.

La aparición de la pareja llegó en medio de los rumores que instalaron una crisis entre ellos. Espasandín estuvo a su lado durante la función y también en el diálogo posterior con los cronistas. Su presencia funcionó como la respuesta más visible a las especulaciones, aunque Vicuña también puso palabras a la situación: afirmó que ella lo acompañó en sus viajes y la definió como una “mega compañera”.

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La consulta por el encuentro con la actriz, madre de Magnolia y Amancio, y con Icardi surgió al mencionar una reunión por el cumpleaños de amigos. “¿Fue incómodo?”, le preguntaron. Vicuña quiso saber a qué se referían y, cuando le precisaron el tema, descartó cualquier tensión. “No, nunca va a ser incómodo por estar en el cumpleaños de amigos que uno quiere tanto”, respondió.

Ante una nueva repregunta, el actor optó por una definición breve sobre la madurez de los involucrados. “Somos adultos, eso es lo importante”, sostuvo. El tema ganó repercusión por el conflicto público entre Wanda Nara y la China Suárez, que dejó a Icardi en el centro de las versiones y multiplicó los comentarios alrededor de cada aparición de quienes integran el entorno.

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Los cronistas quisieron profundizar sobre la exposición de los chicos y la posibilidad de que esa escena facilitara una charla entre los adultos. Vicuña evitó dar detalles. “Esas cosas se hablan en privado. Chicos, empieza la película”, señaló antes de intentar cerrar el móvil. La frase dejó clara su decisión de separar los acuerdos familiares de la discusión mediática.

El cuidado de sus hijos es una idea que el actor repite cada vez que le consultan por la tensión que rodea a sus exparejas. Días atrás, compartió una foto de Amancio en una cancha de fútbol: el niño llevaba una camiseta con el apellido Vicuña y el número 10. La imagen circuló en pleno enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez, aunque el posteo no incluyó alusiones a esa disputa.

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Tras unos días de peleas y escándalos judiciales, el actor chileno dejó en claro su rol de padre de su hijo menor

En aquella oportunidad, Vicuña también manifestó su inquietud por la atención sobre los menores. Durante el estreno, volvió a hablar de su decisión de sostener una vida repartida entre dos países. El artista reconoció que su origen, su familia y sus amigos de la escuela y de la universidad permanecen en Chile, pero remarcó que sus hijos son el motivo central de su arraigo en la Argentina.

“Acá tengo lo más importante de mi vida, que son mis hijos”, expresó. Luego aclaró que esa elección no representa un sacrificio: “No es ningún esfuerzo, es lo que tengo que hacer, lo que corresponde. Estar acá con mis hijos, con mi vida, soy feliz”. Según contó, sus seres queridos chilenos y parte de la prensa de ese país le sugieren con frecuencia que pase más tiempo allí, aunque él sostiene esa dinámica entre ambos territorios.

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El actor también rechazó que el paso del tiempo le conceda alguna razón especial por la postura que adoptó frente a la vida familiar. “El tiempo acomoda algunas cosas”, consideró, y lo ligó a su propia experiencia. Lejos de plantearlo como una respuesta a las polémicas, explicó que su prioridad está en el presente de sus hijos y en la rutina que construyó en Buenos Aires.

Vicuña junto a su pareja en una gala, la semana pasada, tras los rumores de crisis (RS Fotos)

La conversación cambió de rumbo cuando apareció el nombre de Espasandín. Los cronistas le mencionaron las versiones de crisis y Vicuña respondió de inmediato: “Anita está conmigo”. Después explicó que a su novia no le resulta cómoda “tanta exposición”, pero negó un distanciamiento entre ambos. La empresaria, que suele mantener un perfil bajo, escuchaba a pocos pasos del actor.

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Las especulaciones tomaron fuerza luego de que circulara una supuesta pelea de la pareja en un aeropuerto. Vicuña desestimó ese relato y recordó el acompañamiento de Espasandín en distintos compromisos laborales. “Me bancó en Chile, en España, así que es una mega compañera”, aseguró. También admitió que la notoriedad obliga a tomar ciertos recaudos, aunque descartó de plano que existiera un conflicto entre ellos.

Antes del estreno, el protagonista ya había desmentido las versiones en declaraciones a SQP. “Eso no es verdad, estamos bien”, dijo entonces, y vinculó los trascendidos con su agenda de trabajo entre España y la Argentina. En las últimas semanas, la pareja también asistió junta a una gala en el Hipódromo de Palermo, donde se mostró relajada ante las cámaras.

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Cuando las preguntas avanzaron sobre presuntos celos y un rumor que lo vinculó con Graciela Alfano, Vicuña dio por terminado el intercambio con un “besito grande”. Poco después, otro cronista intentó consultarlo por la escolarización de sus hijos, pero el actor volvió a cerrar la charla. Así, en una noche de estreno junto a Espasandín, respondió sobre su vida afectiva y fijó una frontera nítida para todo lo que involucra a Magnolia y Amancio.