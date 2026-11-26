Martínez, en la etapa en la que fue entrenador del conjunto femenino de Boca

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“Esto lo hice por mi hija y por todas las mujeres que vendrán para tener un lugar más seguro para todas nosotras. Lo que decidió hoy la Cámara de Casación es histórico en el mundo del deporte y me pone muy feliz y ratifica lo que siempre dije: Boca tenía un abusador en sus filas y, aunque lo encubrió, la Justicia me dio la razón. Luchamos contra el poder y ganamos. Y esto es un mensaje para todo el mundo del fútbol: nadie, sea quien sea y trabaje donde trabaje, puede abusar de una mujer”.

La frase, mezcla de desahogo y alegría es de Florencia Marcó. A lo lejos se escucha a su beba de apenas tres meses, el motor que le permitió a la ex jefa de prensa del fútbol femenino de Boca no darse por vencida y seguir adelante en la causa por abuso sexual simple contra el ex jugador del club y de la selección argentina, Jorge Martínez. En 2024, el Tribunal Oral Número 22 lo había condenado a un año de prisión en suspenso pero Martínez, por entonces director técnico del primer equipo de Boca femenino, apeló. Y ahora la Cámara confirmó la sentencia con un fallo durísimo sobre el ex entrenador y también sobre cómo actuó en su momento la institución.

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“Siempre es difícil probar estos abusos porque no hay testigos. Pero él tenía tanta impunidad y cobertura del Consejo de Fútbol y del Departamento de Género que terminó haciéndolo delante de jugadoras y otras trabajadoras del club. Por eso hoy se hizo justicia por mí, pero en realidad por todas las personas que sufren una situación similar y saben que hay castigo para estos abusadores”, le dice Florencia a Infobae desde Suipacha, su ciudad bonaerense natal, y a la que regresó después que Boca decidiera, según sus propias palabras, separarla de sus funciones, minimizar lo ocurrido y finalmente dejarla ir sin indemnización alguna, lo que derivó en un juicio laboral que aún no tiene sentencia.

El caso se remonta a 2022, cuando Marcó hizo la primera denuncia. Empleada de Boca desde 2011, había empezado a trabajar como prensa del fútbol femenino en 2019. Pero con la llegada de Martínez como entrenador en 2022 la situación se enrareció. Y el DT pasó de insinuaciones sexuales a directamente el contacto físico sin consentimiento. Marcó denunció en varias oportunidades la situación ante las autoridades pero, ante la falta de respuesta, decidió en marzo de 2023 ir a la Justicia después de que Martínez la manoseara una vez más. El caso llegó a juicio en 2024 y, además de la condena a un año de prisión en suspenso, se abrieron otros procesos judiciales. Uno, por falso testimonio contra Jorge el Patrón Bermúdez y Marcelo el Chelo Delgado por sus declaraciones durante el juicio, y otro por encubrimiento del abuso sexual simple contra ellos dos, más Alfredo Cascini y Adriana Bravo, responsable del departamento de Género del club. Esas causas, que venían ralentizadas, ahora tendrán un trámite mucho más expeditivo. Si bien los ex futbolistas habían logrado una falta de mérito en marzo de 2025, Marcó, junto a su abogada, Andrea Lucangioli, lograron volver a sacarla del archivo y conseguir que se dicten careos entre la víctima y empleados del club que contradijeron sus dichos.

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Florencia Marcó, la denunciante: hoy asiste a víctimas de abuso

“Boca debe asumir su responsabilidad por la falta de seguridad en el club. Un departamento de inclusión y género existe para cumplir su protocolo, y escuchar y cuidar a las víctimas. Jamás para ponerse del lado del abusador como pasó acá. Los imputados se negaron al careo con Flor porque saben que mintieron cuando dijeron que no conocían lo que estaba sucediendo. Ahora veremos qué pasa cuando los testigos tengan que sentarse frente a ella y el fiscal. El fallo de hoy de Cámara es un impulso vital para ir por los encubridores de Martínez”, asegura Lucangioli a Infobae.

Pero además de las querellas en el ámbito penal, también hay juicios laborales y civiles. En este último fuero son 11 los denunciados por daños y perjuicios, comenzando por Juan Román Riquelme y los integrantes del consejo de fútbol de entonces, y también quién era el presidente del club, Jorge Amor Ameal. Mientras que en el fuero laboral la querella va contra Boca y sus dos máximos directivos de entonces, Ameal y Riquelme, ya que Marcó le exigió una indemnización al club al quedar cesada de sus funciones y el club dijo que no correspondía. Ahora, con la confirmación de que Marcó fue abusada en el marco de su trabajo dentro de Boca, se robustece su posición en todas esas causas.

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“¿Cómo rehíce mi vida? Me vine a Suipacha y estoy trabajando en el municipio en la fase social porque soy licenciada en Trabajo Social desde 2015. Además, acompaño a víctimas de abuso no sólo acá sino también a aquellas que se acercan a pedir ayuda al estudio de mi abogada. Estuve en el Congreso peleando para que no haya un retroceso en la ley de víctimas de este delito y, fíjate qué coincidencia, hoy logramos que el Senado retire el proyecto de elevar las penas de presuntas falsas denuncias de violencia de género que tenía como base justamente hechos falsos y cuyo único objetivo era callar a las víctimas. Así que el triunfo es doble: mío y de toda la sociedad”, cierra Florencia, mientras a lo lejos su hija de sólo tres meses descansa sin saber que su madre acaba de lograr un fallo clave para que su futuro sea más seguro y feliz.