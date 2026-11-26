Videojuego creado en Honduras llega a Nintendo Switch y lleva la guacamaya roja a millones de jugadores.

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La historia gira alrededor de Mawkey, una guacamaya roja que emprende una aventura en un territorio hondureño amenazado por la destrucción ambiental. Durante el recorrido, los jugadores deben superar obstáculos, recorrer distintos ambientes, rescatar animales y enfrentarse a personajes que representan amenazas para la naturaleza. La descripción oficial del videojuego señala que la historia aborda problemas como la deforestación, la contaminación y la caza de especies silvestres.

El lanzamiento representa la llegada de una propuesta desarrollada por talento hondureño a una de las plataformas más reconocidas de la industria, donde compiten producciones de grandes estudios internacionales y proyectos independientes de distintos países.

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El anuncio lo realizó Guerra Pixel Studio, el estudio responsable del desarrollo, que confirmó la aprobación del título para su comercialización en Nintendo eShop. Los jugadores con cuentas estadounidenses pueden acceder al videojuego desde el 26 de noviembre de 2026; para los usuarios de Latinoamérica, la fecha prevista es el 2 de febrero de 2027.

El título también es compatible con Nintendo Switch 2, lo que amplía las posibilidades de acceso para quienes usan la nueva generación de consolas de la compañía japonesa.

Más allá de su incorporación a una tienda digital internacional, el proyecto tiene un elemento que lo diferencia de otras propuestas: su historia, personajes y escenarios toman como referencia la naturaleza, los paisajes y los problemas ambientales de Honduras.

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La protagonista es una guacamaya roja que debe sobrevivir en un entorno amenazado por la deforestación, los incendios, la contaminación y la caza de animales. A través de una aventura de plataformas, el jugador recorre distintos escenarios mientras enfrenta obstáculos, enemigos y desafíos relacionados con la protección de la vida silvestre.

Mente maestra: Eduardo Duron Guerra

Detrás del proyecto se encuentra Eduardo Duron Guerra, desarrollador hondureño que trabaja a través de Guerra Pixel Studio, un estudio independiente dedicado a la creación de videojuegos en dos dimensiones con referencias a la cultura y la naturaleza del país.

Mawkey: The Last Macaw se lanzó originalmente en Steam el 30 de septiembre de 2025 y posteriormente llegó a Epic Games Store y Google Play, con lo que amplió su distribución entre usuarios de computadoras y dispositivos móviles. En Steam aparece clasificado como una aventura independiente de plataformas, con opciones para un jugador y cooperativo local, y con voces y textos en español latinoamericano.

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La trama del título presenta a una guacamaya roja que enfrenta problemáticas ambientales como la deforestación, los incendios y la caza de especies silvestres.

La llegada a Nintendo representa un nuevo canal de distribución para el estudio, que de esta manera coloca su proyecto en el ecosistema de una compañía con presencia internacional en el mercado de consolas.

Según una verificación publicada por Honduras Verifica, sitio hondureño de fact-checking, el 24 de noviembre de 2026, Mawkey: The Last Macaw es la primera producción hondureña en llegar al catálogo de Nintendo eShop. Esto no significa que sea el primer videojuego desarrollado en Honduras, sino que marca un nuevo antecedente para la presencia de creadores nacionales en esa plataforma.

Aventura inspirada en su biodiversidad

Mawkey: The Last Macaw es un videojuego de plataformas en dos dimensiones desarrollado con una estética de pixel art, estilo gráfico que construye imágenes a partir de pequeños bloques de colores para recrear escenarios y personajes con apariencia retro.

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La producción desarrollada en Honduras acaba de dar un paso en el mercado internacional de entretenimiento digital. Se trata de Mawkey: The Last Macaw, un videojuego independiente creado por Eduardo Duron Guerra que ya forma parte del catálogo digital de Nintendo para sus consolas Switch.

Entre sus escenarios figuran bosques, ciudades, cuevas, islas tropicales y antiguas ruinas inspiradas en diferentes paisajes de Honduras. El juego también incorpora niveles secretos, enfrentamientos contra jefes y espacios que los jugadores pueden descubrir durante la partida.

El lanzamiento en Nintendo eShop incluye compatibilidad con la consola Nintendo Switch 2 y una fecha de llegada a Latinoamérica fijada para febrero de 2027. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Una de las características adicionales es la posibilidad de jugar en modalidad cooperativa local para dos personas, en la que un segundo jugador puede incorporarse y controlar a un compañero de Mawkey. La ficha oficial de Nintendo confirma compatibilidad con Nintendo Switch 2 y disponibilidad en español latinoamericano e inglés.

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La producción también incorpora referencias a la identidad hondureña, con la intención de presentar elementos del país a usuarios que posiblemente no conozcan su biodiversidad ni sus paisajes. La guacamaya roja, protagonista de la historia, es una especie representativa de la fauna hondureña, estrechamente ligada a la identidad natural del país.

La misma publicación informó un precio de referencia de USD 7,99 para la versión de Nintendo, equivalente a aproximadamente 216 lempiras, aunque el costo puede variar según la región de la cuenta y las condiciones de cada tienda digital.