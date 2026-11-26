El extremo hondureño aportó una asistencia magistral y capitalizó un fallo defensivo rival frente al Union Saint-Gilloise, guiando la ventaja inicial del cuadro polaco antes del empate definitivo en territorio belga. (Cortesía: Claro Sports)

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Luis Palma marcó historia el 26 de noviembre de 2026 al aportar un gol y una asistencia en el empate 2-2 de Lech Poznań ante Royale Union Saint-Gilloise, por la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. El atacante hondureño se convirtió en el primer futbolista de Honduras que anota en las tres principales competiciones de clubes de la UEFA.

El extremo derecho intervino en los dos tantos del conjunto polaco durante los primeros 18 minutos del encuentro disputado en Bélgica. Su actuación incluyó 61 minutos, un gol y una asistencia.

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Una marca hondureña en las tres copas europeas

Palma completó una secuencia que reúne anotaciones en la Champions League, la Conference League y la Europa League. El gol ante Royale Union Saint-Gilloise fue el primero que consiguió en esta última competencia.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos. El delantero desbordó por su sector y envió un pase para que Yannick Agnero definiera el 0-1, una jugada que le dio a Lech Poznań una ventaja temprana.

Fútbol - Liga Europea de la UEFA - Union Saint-Gilloise v Lech Poznan - Den Dreef, Lovaina, Bélgica - 26 de noviembre de 2026 Luis Palma de Lech Poznan celebra su segundo gol REUTERS/Nicolas Economou

Tres minutos después, el hondureño aprovechó un error defensivo del equipo belga. Controló el balón y definió con la pierna derecha ante el arco sin custodia para ampliar la diferencia.

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Royale Union Saint-Gilloise reaccionó en la segunda parte y alcanzó la igualdad con goles de Raul Florucz y Kevin Rodríguez. El resultado dejó a Lech Poznań con un empate luego de haber tomado dos goles de ventaja en el tramo inicial.

Palma había participado también en los tres compromisos anteriores de la Europa League. Disputó 29 minutos como suplente frente a Benfica el 5 de noviembre y ante Sunderland el 22 de octubre, mientras que completó los 90 minutos contra Bayer Leverkusen el 15 de octubre.

Los números de Palma en Polonia, Grecia y Escocia

El rendimiento europeo se suma a sus registros en la liga polaca. Con Lech Poznań, Palma acumula 12 goles y nueve asistencias en 44 partidos de Ekstraklasa desde 2025.

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Antes de llegar a Polonia, jugó cedido en Olympiacos FC durante la temporada 2024-25. Allí no anotó ni dio asistencias en ocho partidos de Superliga, aunque convirtió un gol en la Copa de Grecia.

Luis Palma se convirtió en el primer futbolista de Honduras que anota en las tres principales competiciones de clubes de la UEFA. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

En Celtic FC, entre 2023 y 2025, registró siete goles y nueve asistencias en 36 encuentros de la Scottish Premiership. Su recorrido europeo comenzó en Aris Salónica, donde sumó 13 goles y cinco asistencias en 41 partidos de la Superliga griega entre 2022 y 2023.

Luis Palma se afianza como la gran carta de Honduras

se consolidó como referente ofensivo de la Selección de Honduras y asumió el liderazgo del ataque en el nuevo proceso técnico. Actualmente suma 35 partidos internacionales y 7 goles con el equipo nacional.

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En las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el “Bicho” ha sido indispensable para el esquema ofensivo hondureño con goles y asistencias que mantienen con vida las aspiraciones mundialistas del país.

Palma debutó con la selección mayor el 8 de octubre de 2021, en un partido eliminatorio para el Mundial de Catar contra Costa Rica. También tuvo una actuación determinante ante México en la Liga de Naciones, durante la victoria de Honduras en Tegucigalpa, donde dirigió el ataque y se convirtió en el jugador más desequilibrante del equipo.