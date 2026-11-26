La empresa procesa pagos y suscripciones en nombre de otras compañías de software. (Europa Press)

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Cleverbridge, una empresa que procesa pagos y suscripciones para compañías de software, informó que atacantes accedieron a su plataforma y copiaron datos de tarjetas de compras. Según una notificación enviada a los afectados, entre los datos comprometidos figuran el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad CVV o CVC.

La compañía detectó actividad no autorizada el 4 de noviembre de 2026. Ese día desconectó temporalmente los sistemas afectados y los restableció, según el aviso público que emitió sobre el incidente. La investigación posterior confirmó que un tercero había copiado información almacenada en la plataforma.

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Cleverbridge empezó a notificar a los afectados el 20 de noviembre, 16 días después de la detección. La empresa explicó que actuó con rapidez y que avisó sin demoras indebidas una vez que identificó a las personas cuyos datos pudieron quedar comprometidos.

Entre los datos comprometidos figuran el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código CVV o CVC. (Reuters)

BleepingComputer, el sitio especializado en seguridad informática que dio a conocer el caso el 22 de noviembre, tuvo acceso a una de esas notificaciones. El texto indica que no se copiaron otros datos personales, como el nombre, los datos de contacto o los de facturación.

Sin información sobre la cantidad de afectados

El aviso público de Cleverbridge habla de una cantidad limitada de datos personales y de una pequeña cantidad de datos de tarjetas. Sobre el código de seguridad, precisa que en una minoría de los casos la información incluyó el CVV. La notificación a la que tuvo acceso BleepingComputer lo menciona sin esa salvedad.

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La empresa no informó cuántas personas resultaron afectadas, cómo entraron los atacantes ni cuánto tiempo estuvieron dentro de sus sistemas. Tampoco dijo si los datos de las tarjetas estaban cifrados ni por qué el código de seguridad estaba disponible en la plataforma. El medio especializado le hizo esas preguntas y no recibió respuesta.

Cleverbridge descartó que se trate de un ataque de ransomware y aseguró que ninguno de sus sistemas fue cifrado. (Europa Press)

Cleverbridge descartó que se trate de un ataque de ransomware, es decir, de un programa que bloquea los sistemas para exigir un rescate: aseguró que ninguno de sus sistemas fue cifrado. La firma indicó que informó del caso a las autoridades de protección de datos, a la policía, a las redes de tarjetas y a sus socios de pago.

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La compañía ofrece a los afectados un servicio gratuito de monitoreo de crédito o identidad, donde esté disponible. La gestión de los avisos está a cargo de TransUnion/Cyberscout, un proveedor externo. Cleverbridge aclara que esas comunicaciones son legítimas.

Empresas involucradas

Cleverbridge vende como intermediario en nombre de otras empresas, por lo que muchos compradores no saben que su pago pasó por allí. BleepingComputer indica que la firma lista entre sus clientes a Red Hat, SUSE, Tenable, Veeam, Jamf, Sony y Parallels.

Cleverbridge recomienda revisar los resúmenes de tarjeta y notificar al banco ante movimientos desconocidos. (David Zorrakino / Europa Press)

Ni la compañía ni el sitio especializado precisan qué clientes tuvieron compradores afectados. Cleverbridge explica en su sección de preguntas frecuentes que tiene los datos de una persona porque se usaron en una compra a uno de los negocios que atiende.

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Para quienes recibieron la notificación, la empresa recomienda revisar con atención los resúmenes de la tarjeta y avisar de inmediato al banco emisor ante cualquier movimiento desconocido. El banco puede decidir reemplazar la tarjeta, y conviene seguir sus indicaciones.

La firma también pide desconfiar de correos, llamadas o mensajes inesperados sobre el incidente, y aclara que nunca solicita datos de tarjeta, contraseñas ni códigos de seguridad por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto. La investigación sigue en curso, según su aviso público, y no se ha anunciado una fecha para una nueva actualización.