Nintendo habilitó la función para enviar videojuegos digitales y contenidos descargables como regalo a otros integrantes del grupo familiar en Switch y Switch 2. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Guardar

Nintendo permite desde mediados de noviembre regalar juegos digitales a otros miembros del grupo familiar en la Switch y la Switch 2, según informó la compañía en su sitio oficial. La función llega a la tienda eShop antes de las fiestas y entrega el obsequio al instante.

Con la novedad, el comprador puede enviar juegos elegibles, contenido descargable adicional y paquetes de mejora que adquiera en la eShop desde su propia consola. Hasta ahora, un jugador que quería regalar un título digital a otro tenía que resolverlo por fuera de esa tienda.

PUBLICIDAD

Nintendo explicó que cualquier persona con una cuenta Nintendo puede crear un grupo familiar y sumar hasta ocho miembros en total. El nombre es engañoso: según el medio VICE, el grupo no se limita a parientes, y basta con invitar a cuentas existentes o crear una cuenta infantil.

Cómo se envía y cómo se recibe un juego

El proceso se hace dentro de la eShop. Primero hay que buscar el juego, y en su página marcar la casilla “Give as a Gift” (“Regalar”), y avanzar con la compra. Después se elige al destinatario entre los integrantes del grupo y se indica a cuál de sus consolas vinculadas llegará.

PUBLICIDAD

El sistema de grupos familiares de la Cuenta Nintendo admite hasta ocho usuarios y contempla tanto cuentas existentes como perfiles infantiles. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Antes de pagar, el comprador escoge el color del papel de regalo virtual y otras opciones. VICE menciona rojo, púrpura y dos tonos de azul. Luego se completa el pago como cualquier otra compra en la tienda.

Nintendo advirtió que el regalo se envía de inmediato, por lo que conviene revisar la selección antes de confirmar. El destinatario lo ve en el menú principal de su consola, donde puede elegirlo, aceptarlo y jugarlo en el acto.

Los límites que fijó la compañía

La empresa precisó tres restricciones. Algunos productos pueden no ser elegibles para regalo digital. Las cuentas supervisadas, que son las de menores administradas por un adulto, no pueden enviar regalos. Y el número de compras para regalar permitidas en un período dado es limitado.

PUBLICIDAD

Nintendo no detalló en su anuncio qué títulos quedan excluidos ni cuál es el tope de compras. Tampoco indicó el período en que se aplica ese límite, un dato que el comprador solo conocerá al intentar el envío.

El destinatario recibe el título adquirido directamente en el menú principal de su consola para su instalación y uso inmediato.

Para recibir la función hace falta tener la consola actualizada. Según la nota de la compañía, la herramienta está disponible en sistemas con la versión 23.5.0 o posterior, lanzada el 9 de noviembre de 2026. La actualización debería descargarse sola si la consola tiene conexión a internet, y también puede iniciarse a mano desde los ajustes del sistema.

En su mensaje, Nintendo presentó la función como una forma de celebrar una ocasión especial con los hijos. La compañía indicó que quien necesite ayuda para armar un grupo familiar puede consultar su página de asistencia oficial.

PUBLICIDAD

La fecha de llegada tiene una diferencia entre fuentes. La publicación de Nintendo lleva fecha del 9 de noviembre y ubica la incorporación a la eShop el 16 de noviembre, mientras que VICE, en una nota del 25 de noviembre, habla de un anuncio del 17. Ambas coinciden en que la función ya está activa.

La plataforma exige la instalación de la actualización de sistema 23.5.0 o posterior para activar la herramienta de regalos en la eShop.

Nintendo eliminará el inicio de sesión con Google y Apple desde 2027

Nintendo dejará de permitir la vinculación de cuentas de Google y Apple con las Cuentas Nintendo a partir del 26 de enero de 2027. Desde ese día no se podrán enlazar esos servicios ni usarlos para crear cuentas o iniciar sesión.

El cambio afectará a Nintendo Switch 2, Switch, Switch Lite y Switch – OLED Model, y también eliminará la misión de puntos platino de My Nintendo por vincular Google.

PUBLICIDAD

Quienes ya tengan sesión activa podrían no necesitar reingresar datos. Si se solicita, deberán usar correo y contraseña de su Cuenta Nintendo, o una clave de acceso mediante huella o reconocimiento facial, método que la compañía recomienda para mayor seguridad.