PlayStation Store lanzó una campaña de Black Friday con descuentos de hasta 67% en productos de Call of Duty, Forza Horizon 5 y LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

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PlayStation Store ofrece descuentos de hasta 67% en contenidos de Call of Duty, Forza Horizon 5 y LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche.

Entre las promociones destacadas figuran los pases de temporada de Call of Duty: Black Ops II y Call of Duty: Black Ops, ambos con 67% de descuento; Forza Horizon 5 Standard Edition, con 60%; y la edición premium de LEGO Batman, con 30%.

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La campaña de Black Friday incluye rebajas en ediciones de lujo, paquetes de juego, expansiones, mapas y pases de temporada para PS4 y PS5.

Entre los títulos disponibles aparecen Battlefield 6, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Halo: Campaign Evolved y Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Forza Horizon 5 Standard Edition y Forza Horizon 5 Premium Edition tienen un descuento de 60%. (PlayStation)

Los descuentos informados en la tienda no incluyen precios en este listado y varían según la edición o el contenido adicional seleccionado.

Descuentos de Black Friday en PlayStation Store

Entre las rebajas más altas se encuentra Red Dead Redemption 2, con 75% de descuento, junto con Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Battlefield 6 y los pases de temporada de Call of Duty, que alcanzan el 67%.

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La selección de Call of Duty incluye Call of Duty: Modern Warfare 4 - Edición Bóveda, con 15% de descuento; Call of Duty: Modern Warfare 4, también con 15%; Call of Duty: Black Ops II - Pase de Temporada, con 67%; y Call of Duty: Black Ops - Pase de Temporada, con la misma rebaja.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition y Battlefield 6 también forman parte de los títulos con descuentos de hasta 67%. (PlayStation)

Hay promociones para Forza Horizon 5 Standard Edition y Forza Horizon 5 Premium Edition, ambas con 60% de descuento. En tanto, F1 25: 2026 Season Edition tiene una rebaja de 40% y F1 25: 2026 Season Pack, de 20%.

En los juegos de deportes, EA SPORTS Madden NFL 27 cuenta con 50% de descuento; NBA 2K27, con 55%; UFC 6, con 40%; y el paquete Kickoff de EA SPORTS Madden NFL 27 y College Football 27, con 40%. El paquete de Madden NFL 27 y College Football 27 figura con una rebaja de 40%.

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Juegos, ediciones y contenidos adicionales con rebajas

La oferta de Batman incluye LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche - Edición premium, con 30% de descuento, y la mejora de edición del mismo juego, con la misma rebaja. Además, Batman: Arkham no figura entre los productos visibles en las capturas.

La edición premium de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche y su mejora de edición están disponibles con 30% de descuento. (PlayStation)

Entre las promociones de acción y aventuras aparecen Halo: Campaign Evolved - Premium Edition, con 40% de descuento; la actualización a esa edición, también con 40%; Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, con 50%; Baldur’s Gate 3 - Edición digital de lujo, con 30%; Grand Theft Auto V con tarjeta Gran Tiburón, con 50%; y Assassin’s Creed Black Flag Resynced, con 25%.

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La lista incluye Dragon Ball: Sparking! ZERO, con 40% de descuento; su edición legendaria, con 34%; y el contenido Super Limit-Breaking, con 15%. Por su parte, Diablo IV: Age of Hatred Collection y Diablo IV: Lord of Hatred - Deluxe Edition tienen 25% de descuento.

Otros juegos y complementos rebajados son Ready or Not, sus mapas Home Invasion y Dark Waters, y Ready or Not: Boiling Point, todos con 30% de descuento.

Entre otros juegos rebajados se encuentran Palworld, Dune: Awakening, Resident Evil Requiem Deluxe Edition, Saros - Deluxe y Marvel’s Wolverine. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La edición Silent Hill: Townfall - Deluxe Edition tiene una rebaja de 20%, al igual que CONTROL Resonant, Crimson Desert Enhanced, ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, Halloween: The Game y The Blood of Dawnwalker.

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Además, Palworld cuenta con 30% de descuento; Dune: Awakening, con 30%; MARVEL Tōkon: Fighting Souls - Deluxe, con 34%; Resident Evil Requiem Deluxe Edition, con 30%; y Saros - Deluxe, con 43%. Marvel’s Wolverine figura con 29% de descuento.

En contenidos adicionales, la actualización de 007 First Light a la edición deluxe tiene 50% de descuento, mientras que la mejora a la edición digital deluxe de CONTROL cuenta con una rebaja de 20%. Red Dead Online aparece con 50% de descuento.