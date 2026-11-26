Franco Colapinto adelantó que Alpine tendrá un duró desafío este fin de semana (REUTERS/Daniel Cole)

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Franco Colapinto adelantó que el Gran Premio de Qatar representará un escenario mucho más complicado para Alpine que el que atravesó el equipo durante el fin de semana en Las Vegas, donde el piloto argentino igualó su mejor resultado en la Fórmula 1. A horas de la primera sesión de entrenamientos en el Circuito Internacional de Losail, el piloto argentino fue categórico al describir el tipo de pista que afrontará la escudería francesa en el penúltimo compromiso de la temporada.

“Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático”, explicó el piloto este jueves ante una consulta de Motorsport, portal especializado en automovilismo, en referencia a las características técnicas del circuito qatarí, que contrasta de manera directa con el trazado de Las Vegas, de rectas extensas y menor exigencia térmica.

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El contraste con lo sucedido días atrás resulta determinante para entender el tono de cautela del corredor de 23 años. En Las Vegas, el bonaerense finalizó sexto, resultado que igualó su mejor actuación en la categoría, lograda previamente este año en el Gran Premio de Canadá. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó quinto en esa misma carrera, lo que le permitió a la escudería francesa sumar puntos con ambos monoplazas y pelear de igual a igual con escuderías de mayor jerarquía como McLaren y Ferrari.

“Fue bueno, por supuesto, creo que para el equipo y para todos. Fue bueno volver a sumar puntos con ambos autos y fue una carrera muy sólida para los dos. Creo que, especialmente, estar peleando con los McLaren, los Ferrari, los equipos de punta, fue muy lindo”, valoró Colapinto, quien remarcó además que las características del circuito callejero estadounidense favorecieron el rendimiento del A526. “Probablemente la pista nos ayudó, había muchas rectas, hacía mucho frío, es un poco lo que normalmente queremos”, agregó.

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El bonaerense mano a mano con un McLaren y una Ferrari en Las Vegas. Anticipó que el panorama será diferente en Qatar (Prensa Alpine F1 Team)

El escenario en Qatar es opuesto al de Las Vegas en varios aspectos clave, según explicó el propio piloto. Las temperaturas elevadas, las velocidades sostenidas y la exigencia sobre los neumáticos convierten al circuito de Losail en una prueba de resistencia para un monoplaza que, según reconoció Colapinto, todavía presenta margen de mejora en ese tipo de condiciones. “Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando”, sostuvo el pilarense, quien remarcó que el equipo contará con tres sesiones de entrenamientos libres durante el fin de semana para intentar compensar esa desventaja. “Eso va a ayudar a entender un poco más el auto. Esperemos llegar en buenas condiciones a la clasificación”, señaló.

Más allá del análisis estrictamente deportivo, Colapinto también cuestionó una de las regulaciones técnicas que condicionan la estrategia de carrera en Qatar. El límite de 27 vueltas impuesto por Pirelli, la marca italiana proveedora de neumáticos de la F1, para el uso de cada juego de neumáticos reduce el margen de maniobra de los equipos y vuelve más predecible el desarrollo de la competencia.

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“Creo que eso hace que la carrera sea un poco más aburrida o un poco más lineal. Cuando todos tienen que parar dos veces, normalmente una de las paradas es bastante predecible”, detalló Colapinto, quien recordó que la situación ya se había repetido en la edición anterior del Gran Premio. “El año pasado ya pasó que paramos durante un auto de seguridad o un auto de seguridad virtual. Eso hace que la carrera sea más aburrida, así que no es lo ideal”, afirmó, aunque reconoció que la decisión responde a una limitación técnica de la propia marca vinculada al desgaste de los compuestos y al diseño de los pianos del circuito, un problema que, según remarcó, “llevan ya un par de años sin solucionarlo”.

Con el repunte de Las Vegas como antecedente inmediato, Franco Colapinto buscará sostener a Alpine entre los puntos pese al terreno más desfavorable que anticipa para este fin de semana en Qatar, penúltima fecha del calendario 2026 de la F1.

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