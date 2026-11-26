La normativa exige a los profesores una preparación político-ideológica permanente y regula su conducta en las redes sociales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El anteproyecto de Ley de Educación de Cuba reconoce nuevos derechos para estudiantes y docentes, incorpora mecanismos de protección frente a abusos y admite la certificación de conocimientos adquiridos fuera de las aulas. A la vez, mantiene la obligación de defender los principios de la Revolución, una exigencia que, según un análisis de Diario de Cuba, condiciona el alcance de varias de las garantías previstas.

La propuesta, que consta de 243 artículos, fue sometida a consulta pública por el Ministerio de Educación en octubre de 2026. El texto busca integrar la enseñanza general y superior, además de adecuar la normativa a derechos contemplados en la Constitución de 2019 y el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

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El proyecto se discute en medio de una escasez de maestros y recursos en las escuelas. Entre sus disposiciones figura la posibilidad de incorporar a la docencia a estudiantes universitarios y profesionales de carreras no pedagógicas, prevista en el artículo 26.2.

El artículo 11 reconoce el derecho de los alumnos a recibir una educación inclusiva y de calidad, acceder a información veraz, expresar opiniones, participar en decisiones escolares y solicitar la revisión de medidas que afecten sus intereses.

Sin embargo, el artículo 12 establece como deber estudiantil defender los valores de la sociedad socialista y los principios de la Revolución. También exige respetar y honrar esos valores, así como preservar la independencia y la seguridad nacional. El artículo 6 define la identidad de la educación cubana a partir del pensamiento martiano, fidelista, marxista y leninista.

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El proyecto autoriza la incorporación a las aulas de estudiantes universitarios y profesionales sin formación pedagógica previa. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio señala que esta combinación plantea una tensión entre el derecho a expresar libremente las opiniones y una exigencia de lealtad política. Aunque el artículo 11.4.a reconoce que los estudiantes pueden manifestar sus posiciones incluso si discrepan de esos principios, el texto deja dudas sobre las eventuales consecuencias disciplinarias de una disidencia.

La norma precisa que el incumplimiento de deberes no puede limitar el reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos estudiantiles. No obstante, el análisis advierte que el alcance práctico de esa garantía dependerá de cómo se interpreten las obligaciones ideológicas dentro de los centros.

Los docentes deberán sostener una preparación político-ideológica permanente

El anteproyecto incorpora derechos laborales, participación institucional y ciertas garantías de autonomía académica para los profesores. Pero el artículo 14 les impone defender la Patria Socialista y los principios de la Revolución, además de mantener una formación político-ideológica permanente.

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También prevé un comportamiento ético en redes sociales, sin delimitar de forma precisa cuáles serían las conductas sancionables. Para el Diario de Cuba, esa falta de precisión podría permitir que una opinión política fuera considerada un incumplimiento profesional.

En el caso de la educación superior, el artículo 50.4.g incorpora al Comité Central del Partido Comunista entre los organismos a los que se subordinan determinadas instituciones universitarias. El diario sostiene que la autonomía reconocida requeriría garantías ante interferencias políticas en la enseñanza, la investigación, los nombramientos y la gestión.

La ley contempla la validación de conocimientos obtenidos de forma autodidacta mediante exámenes de suficiencia. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto admite saberes autodidactas y abre vías de financiamiento

Los artículos 210 y 213 habilitan la certificación de conocimientos obtenidos mediante aprendizaje autodidacta o experiencia laboral. El proyecto también admite exámenes de suficiencia como evaluación final de asignaturas y contempla esa modalidad en la Educación de Jóvenes y Adultos.

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Aun así, no define con precisión qué se entiende por “saberes intermedios”, cómo se certificarán ni qué incidencia tendrán esas acreditaciones sobre los títulos oficiales. Tampoco autoriza de forma general la educación domiciliaria ni contempla una vía amplia para certificar primaria o secundaria fuera de la asistencia escolar.

La iniciativa permite a las autoridades educativas territoriales movilizar recursos fuera del presupuesto estatal, mediante fondos de desarrollo local, alianzas con actores estatales y no estatales e ingresos por servicios. Los artículos 239 y 241 regulan fuentes complementarias de financiamiento y habilitan la creación de fundaciones, empresas interfaz o mipymes.

El proyecto no contempla, sin embargo, la creación de instituciones educativas independientes. El artículo 156 prohíbe los castigos corporales y las humillaciones, exige proporcionalidad y derecho de defensa en procesos disciplinarios, y prevé reparación por daños indebidos de la administración educativa. Su aplicación quedará vinculada a la disponibilidad de recursos, personal capacitado y mecanismos de reclamación efectivos.

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