La escala de Actitud hacia la Desintoxicación Digital evalúa la disposición de los usuarios a través de siete ítems específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores de la Universidad de Bath y la Universidad Goethe de Fráncfort desarrollaron y validaron la primera escala científica para medir la actitud de las personas hacia la desintoxicación digital (la reducción deliberada del uso de dispositivos tecnológicos), y hallaron que más del 80% de los participantes se mostraron favorables a la idea de desconectarse temporalmente de las pantallas.

La investigación, publicada en la revista académica Psychology & Marketing, liderada por el equipo de ambas universidades europeas, parte de una realidad cada vez más extendida: correos electrónicos laborales, mensajería instantánea, redes sociales, notificaciones automáticas y recomendaciones generadas por inteligencia artificial compiten de forma creciente por la atención de los usuarios.

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Frente a ese escenario, la desintoxicación digital término que designa la reducción voluntaria y temporal del tiempo frente a pantallas ganó relevancia como práctica de autocuidado. El equipo construyó una herramienta de medición denominada escala de Actitud hacia la Desintoxicación Digital (ADD), compuesta por siete ítems que evalúan qué tan positivamente percibe una persona la posibilidad de reducir su consumo virtual de manera transitoria.

Más del 80% de los participantes quiso desconectarse, aunque no se midió si lo hicieron

Más del 80% de los participantes en el estudio manifestó una postura favorable frente a la desconexión temporal de las pantallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para validar la escala, los investigadores realizaron siete estudios con grupos de colaboradores de distintos perfiles: adultos residentes en Estados Unidos reclutados mediante plataformas de investigación en línea, estudiantes universitarios de Europa Central, miembros de comunidades de Reddit orientadas tanto a actividades digitales como presenciales, y especialistas en comportamiento del consumidor de universidades europeas.

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De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, los resultados mostraron que más del 80% de los participantes expresó una predisposición favorable hacia la desintoxicación digital, lo que sugiere un deseo generalizado de reducir el tiempo de exposición a dispositivos. Sin embargo, el estudio aclaró que no evaluó si esa disposición se tradujo finalmente en un cambio de conducta.

Además, la investigación identificó que las actitudes medidas por la escala ADD se asociaban con rasgos como la atención plena (la capacidad de estar presente en el momento sin distracciones) y el autocontrol; ambas características mostraron una relación con la predisposición a desconectarse.

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La herramienta predice el tiempo que los usuarios dedican a ver videos en línea

La investigación vinculó la intención de reducir el consumo digital con mayores niveles de atención plena y autocontrol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más concretos del estudio fue que las puntuaciones obtenidas en la medición podían ayudar a anticipar cuánto tiempo dedicaban los sujetos a ver vídeos en línea posteriormente. Esto convierte a la herramienta en un posible predictor del comportamiento tecnológico futuro.

Jan Landwehr, profesor de la Universidad Goethe de Fráncfort, explicó el origen del proyecto: “Muchas personas se sienten abrumadas por el flujo constante de información digital y experimentan la necesidad de desconectarse. Desarrollamos una escala de medición científicamente validada para cuantificar esta vaga actitud positiva hacia la reducción de las actividades digitales”. El profesor añadió que “la gran mayoría de nuestros participantes tiene una necesidad latente de desintoxicarse de las actividades digitales”.

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Según los investigadores, medir estas posturas ofrece un nuevo enfoque para analizar la relación de los individuos con la tecnología, en particular para comprender qué motiva a algunas a querer desconectarse, por qué hay quienes son más receptivas a esa idea que otras y si esa disposición puede transformarse en hábitos concretos.

La herramienta podría usarse para estudiar cuándo y por qué se busca la desconexión

El profesor Jan Landwehr señaló que la mayoría de los participantes experimenta una necesidad latente de alejarse de las actividades digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Torsten Bornemann, también de la Universidad Goethe de Fráncfort, amplió las posibles aplicaciones: “Esta escala podría utilizarse para explorar cuándo y por qué las personas desean reducir su consumo digital y si un cambio de actitud hacia la desconexión podría, en última instancia, ayudar a las personas a tener un mayor control sobre su relación con la tecnología”.

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Los autores señalan que la herramienta representa un avance metodológico en el campo del comportamiento del consumidor virtual, ya que hasta ahora no existía una escala validada diseñada específicamente para cuantificar esta predisposición.

La diferencia respecto a instrumentos anteriores radica en que la ADD no mide el tiempo real de uso de pantallas ni el grado de dependencia tecnológica, sino la predisposición psicológica hacia la reducción voluntaria de ese uso.