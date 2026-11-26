En Wall Street no hubo operaciones por feriado.

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Los activos bursátiles de la Argentina concretaron por segundo día seguido una recomposición de los precios, luego de haber marcado el martes -y en el inicio de la sesión del miércoles- sus niveles más bajos del año.

La plaza local no contó con la referencia de Wall Street, debido a que este jueves 26 se celebró en el país norteamericano el Día de Acción de Gracias. El viernes 27 habrá negocios acotados en Nueva York.

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De todos modos, la tendencia positiva para los negocios domésticos no estuvo del todo exenta de lo que sucede en el exterior. Una muy importante alza de 6% en el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, en los 176.707 puntos contagió de cierto brío optimista a los activos domésticos.

El Bovespa anotó un máximo de más de un mes, impulsado por las especulaciones de que el presidente del consejo de administración de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, asumiría el Ministerio de Hacienda brasileño en el próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Con este comportamiento, el Bovespa vuelve a subir en el mes, con un aumento del 5,2 por ciento.

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En el mismo sentido, una caída de 14 centavos o 2,4% para el dólar en Brasil, a 5,68 reales por unidad, contribuyó a una retracción de las cotizaciones domésticas de la divisa, tras siete ruedas seguidas de ganancias.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 2,9% en pesos, a 84.155 puntos. En el panel de acciones líderes destacan las subas de las ganancias de Cresud (+7,3%), Transener (+5,5%) y Edenor (+5%). El panel de acciones líderes porteño mantiene en el trayecto de 2026 una caída de 21,5% en moneda local y de 34,7% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

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Los bonos soberanos Bonares y Globales promedian una importante mejora de 2,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan no registró movimientos por el feriado norteamericano y la ausencia de negocios de renta fija en EEUU. El miércoles el riesgo país argentino terminó en los 1.067 puntos básicos. Este mismo indicador tocó los 1.139 puntos básicos en forma intradiaria, en lo más alto desde el 2 de octubre de 2025.

“El entorno global abrió una ventana más favorable, los activos locales respondieron y las brechas se redujeron, pero el consumo continúa débil y el riesgo país permanece alto. La confirmación requerirá mejoras que se sostengan sin una concentración extraordinaria de operaciones ni una dependencia creciente de mecanismos de estabilización”, señaló Vector Investments.

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La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de deuda de corto plazo adjudicó un total de $26,71 billones, luego de haber recibido ofertas por un total de $29,16 billones. “Esto significa un rollover de 104,87% sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicaron desde la cartera.

Dólar en baja, sin compras del BCRA

El dólar mayorista finalizó negociado con una baja de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.601,50 pesos, para interrumpir una serie de siete sesiones operativas en alza. El tipo de cambio oficial conserva un incremento de 64,50 pesos o 4,2% en lo que va de noviembre, una tasa que se presume superior a la inflación del período. En 2026 el dólar mayorista gana 146,50 pesos o 10,1 por ciento.

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“Con un volumen operado de USD 506 millones, destacable pese al feriado en EEUU y a la habitual menor oferta exportadora que suele registrarse en estas jornadas, la cotización logró sostenerse y finalizar algunos puntos por debajo del cierre previo”, señaló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 21,50 pesos, por debajo de los 36,50 pesos de aumento registrado en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.984,13 pesos. Así el dólar mayorista se ubica a 382,63 pesos o 23,9% de ese límite teórico para la flotación administrada.

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La baja del dólar coincide con una caída de ocho centavos o 1,5% para el dólar en Brasil, donde este jueves fue negociado a 5,73 reales por unidad

El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.625 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.628,75 para la venta y $1.575 para la compra.

En cuanto a los dólares financieros, el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas quedó cerca de los 1.760 pesos (-1%) a través del Bonar 2030 (AL30C), con lo cual la brecha con el mayorista se acotó al 10%, tras haber alcanzado el 14% el martes.

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Asimismo, el dólar blue terminó estable a 1.710 pesos, luego de haberse negociado a un mínimo intradiario de $1.700 por la mañana, una pausa tras ocho ruedas seguidas de ganancias.

Un dato saliente de la semana cambiaria fue que el Banco Central no pudo efectuar compras de contado en las ultimas cuatro ruedas, dado el contexto de presión devaluatoria. Las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 15 millones, a USD 48.733 millones, un piso desde el 2 de octubre de este año.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, consideró que “a medida que avance el calendario electoral, la demanda de cobertura también estará influenciada por la evolución de las encuestas, la definición de las candidaturas y las señales que los distintos espacios políticos den respecto de la continuidad de los principales lineamientos económicos”.

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“En este contexto, el aumento de la demanda de cobertura refleja una mayor percepción del riesgo cambiario, pero no necesariamente una expectativa de corrección abrupta del tipo de cambio. La dinámica de los próximos meses dependerá de cómo evolucionen los factores que hoy están incidiendo sobre la oferta de divisas y las expectativas de los inversores”, consideró Emilio Botto.