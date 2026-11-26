Con media sanción del Senado, la reforma electoral pasará a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratada para su aprobación definitiva

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El Senado aprobó este jueves la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, en una sesión que comenzó pasado el mediodía y se extendió durante la tarde. El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra, sin registrarse abstenciones ni ausencias: los 72 senadores que integran la Cámara emitieron su voto. Con media sanción del Senado, la iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La reforma electoral no se limita a la suspensión de las primarias. Según explicó el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto, la iniciativa se estructura en normas permanentes, disposiciones transitorias para las elecciones de 2027 y cláusulas finales. Entre los cambios de carácter permanente se destaca la incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos, que coexistirá con el sistema de fichas en papel y requerirá validación de identidad mediante DNI o autenticación biométrica. Asimismo, el proyecto mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de votar por lista completa, al tiempo que reduce del 5% al 2,5% los espacios gratuitos de publicidad audiovisual durante las campañas electorales.

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Otro de los puntos centrales es la incorporación de Ficha Limpia: quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia no podrán ser precandidatos ni candidatos a cargos electivos nacionales. La propuesta prevé además un Registro Público de Ficha Limpia para agilizar la comunicación de las resoluciones judiciales, y extiende esa limitación a funcionarios como ministros, secretarios y directores de empresas estatales. El proyecto también incorpora un debate presidencial obligatorio para los candidatos que lleguen a segunda vuelta.

La sesión también tenía previsto el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, sobre la que oficialismo y oposición habían alcanzado un acuerdo para aprobar sin cambios el texto con media sanción de Diputados. La iniciativa regula a los operadores de apuestas online, restringe su publicidad y patrocinio, y prohíbe el acceso de menores de 18 años. La Iglesia Católica había solicitado su tratamiento urgente antes de que perdiera estado parlamentario.

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Quienes votaron a favor

El Senado sesionó desde el mediodía y aprobó la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza, con el respaldo de senadores radicales, del PRO y de bloques provinciales

Los 43 senadores que respaldaron la reforma electoral fueron:

Abad , Maximiliano – UCR - Unión Cívica Radical (Buenos Aires)

Abdala , Bartolomé Esteban – La Libertad Avanza (San Luis)

Almeida , Romina María – La Libertad Avanza (Entre Ríos)

Álvarez Rivero , Carmen – La Libertad Avanza (Córdoba)

Arce , Carlos Omar – Movimiento por Misiones (Misiones)

Arrascaeta , Ivanna Marcela – La Libertad Avanza (San Luis)

Atauche , Ezequiel – La Libertad Avanza (Jujuy)

Bedia , Vilma Facunda – La Libertad Avanza (Jujuy)

Benegas Lynch , Joaquín Alberto – La Libertad Avanza (Entre Ríos)

Bullrich , Patricia – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Carambia , José María – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)

Cervi , Mario Pablo – La Libertad Avanza (Neuquén)

Corroza , Julieta – La Neuquinidad (Neuquén)

Coto , Agustín Pedro – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

Cristina , Andrea Marcela – Frente PRO (Chubut)

Espínola , Carlos Mauricio – Provincias Unidas (Corrientes)

Fama , Flavio Sergio – UCR - Unión Cívica Radical (Catamarca)

Fullone , Enzo Paolo – La Libertad Avanza (Río Negro)

Gadano , Natalia Elena – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)

Galaretto , Eduardo Horacio – UCR - Unión Cívica Radical (Santa Fe)

Godoy , Juan Cruz – La Libertad Avanza (Chaco)

Goerling Lara , Enrique Martín – Frente PRO (Misiones)

Guzmán Coraita , Gonzalo – La Libertad Avanza (Salta)

Huala , María Victoria – Frente PRO (La Pampa)

Juez , Luis Alfredo – La Libertad Avanza (Córdoba)

Juri , Mariana – UCR - Unión Cívica Radical (Mendoza)

Kroneberger , Daniel Ricardo – UCR - Unión Cívica Radical (La Pampa)

López , Claudia Cecilia – La Libertad Avanza (La Rioja)

Losada , Carolina – UCR - Unión Cívica Radical (Santa Fe)

Márquez , Nadia Judith – La Libertad Avanza (Neuquén)

Monte de Oca , María Belén – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

Monteverde , Agustín Aníbal – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Olivera Lucero , Bruno Antonio – La Libertad Avanza (San Juan)

Orozco , María Emilia – La Libertad Avanza (Salta)

Paoltroni , Francisco Manuel – La Libertad Avanza (Formosa)

Rojas Decut , Sonia Elizabeth – Movimiento por Misiones (Misiones)

Royon , Flavia Gabriela – Primero los Salteños (Salta)

Schneider , Silvana Lorena – UCR - Unión Cívica Radical (Chaco)

Suárez , Rodolfo Alejandro – UCR - Unión Cívica Radical (Mendoza)

Terenzi , Edith Elizabeth – Despierta Chubut (Chubut)

Valenzuela , Mercedes Gabriela – UCR - Unión Cívica Radical (Corrientes)

Vigo , Alejandra María – Provincias Unidas (Córdoba)

Vischi, Eduardo Alejandro – UCR - Unión Cívica Radical (Corrientes)

Quienes votaron en contra

Los 72 senadores emitieron su voto sin registrarse ausencias ni abstenciones, en una de las sesiones con mayor participación de la Cámara alta (Fotos: RS Fotos)

Los 29 senadores que rechazaron la reforma electoral fueron:

Andrada , Guillermo Eduardo – Convicción Federal (Catamarca)

Avila , Beatriz Luisa – Independencia (Tucumán)

Bahl , Adán Humberto – Justicialista (Entre Ríos)

Bensusán , Daniel Pablo – Justicialista (La Pampa)

Capitanich , Jorge Milton – Justicialista (Chaco)

Corpacci , Lucía Benigna – Justicialista (Catamarca)

De Pedro , Eduardo Enrique – Justicialista (Buenos Aires)

Di Tullio , Juliana – Justicialista (Buenos Aires)

Fernández Sagasti , Anabel – Justicialista (Mendoza)

Giménez Navarro , María Celeste – Justicialista (San Juan)

González , María Teresa Margarita – Justicialista (Formosa)

Kirchner , Alicia Margarita Antonia – Justicialista (Santa Cruz)

Lewandowski , Marcelo Néstor – Justicialista (Santa Fe)

Linares , Carlos Alberto – Justicialista (Chubut)

López , Cándida Cristina – Justicialista (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

López , María Florencia – Justicialista (La Rioja)

Manzur , Juan Luis – Justicialista (Tucumán)

Marks , Ana Inés – Justicialista (Río Negro)

Mayans , José Miguel Ángel – Justicialista (Formosa)

Mendoza , Sandra Mariela – Convicción Federal (Tucumán)

Moisés , María Carolina – Convicción Federal (Jujuy)

Moreno , Elia Esther del Carmen – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)

Neder , José Emilio – Justicialista (Santiago del Estero)

Recalde , Mariano – Justicialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Rejal , Jesús Fernando – Justicialista (La Rioja)

Salino , Fernando Aldo – Justicia Social Federal (San Luis)

Soria , Martín Ignacio – Justicialista (Río Negro)

Uñac , Sergio Mauricio – Justicialista (San Juan)

Zamora, Gerardo – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)