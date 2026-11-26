El Senado aprobó este jueves la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, en una sesión que comenzó pasado el mediodía y se extendió durante la tarde. El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra, sin registrarse abstenciones ni ausencias: los 72 senadores que integran la Cámara emitieron su voto. Con media sanción del Senado, la iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
La reforma electoral no se limita a la suspensión de las primarias. Según explicó el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto, la iniciativa se estructura en normas permanentes, disposiciones transitorias para las elecciones de 2027 y cláusulas finales. Entre los cambios de carácter permanente se destaca la incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos, que coexistirá con el sistema de fichas en papel y requerirá validación de identidad mediante DNI o autenticación biométrica. Asimismo, el proyecto mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de votar por lista completa, al tiempo que reduce del 5% al 2,5% los espacios gratuitos de publicidad audiovisual durante las campañas electorales.
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Otro de los puntos centrales es la incorporación de Ficha Limpia: quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia no podrán ser precandidatos ni candidatos a cargos electivos nacionales. La propuesta prevé además un Registro Público de Ficha Limpia para agilizar la comunicación de las resoluciones judiciales, y extiende esa limitación a funcionarios como ministros, secretarios y directores de empresas estatales. El proyecto también incorpora un debate presidencial obligatorio para los candidatos que lleguen a segunda vuelta.
La sesión también tenía previsto el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, sobre la que oficialismo y oposición habían alcanzado un acuerdo para aprobar sin cambios el texto con media sanción de Diputados. La iniciativa regula a los operadores de apuestas online, restringe su publicidad y patrocinio, y prohíbe el acceso de menores de 18 años. La Iglesia Católica había solicitado su tratamiento urgente antes de que perdiera estado parlamentario.
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Quienes votaron a favor
Los 43 senadores que respaldaron la reforma electoral fueron:
- Abad, Maximiliano – UCR - Unión Cívica Radical (Buenos Aires)
- Abdala, Bartolomé Esteban – La Libertad Avanza (San Luis)
- Almeida, Romina María – La Libertad Avanza (Entre Ríos)
- Álvarez Rivero, Carmen – La Libertad Avanza (Córdoba)
- Arce, Carlos Omar – Movimiento por Misiones (Misiones)
- Arrascaeta, Ivanna Marcela – La Libertad Avanza (San Luis)
- Atauche, Ezequiel – La Libertad Avanza (Jujuy)
- Bedia, Vilma Facunda – La Libertad Avanza (Jujuy)
- Benegas Lynch, Joaquín Alberto – La Libertad Avanza (Entre Ríos)
- Bullrich, Patricia – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Carambia, José María – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)
- Cervi, Mario Pablo – La Libertad Avanza (Neuquén)
- Corroza, Julieta – La Neuquinidad (Neuquén)
- Coto, Agustín Pedro – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
- Cristina, Andrea Marcela – Frente PRO (Chubut)
- Espínola, Carlos Mauricio – Provincias Unidas (Corrientes)
- Fama, Flavio Sergio – UCR - Unión Cívica Radical (Catamarca)
- Fullone, Enzo Paolo – La Libertad Avanza (Río Negro)
- Gadano, Natalia Elena – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)
- Galaretto, Eduardo Horacio – UCR - Unión Cívica Radical (Santa Fe)
- Godoy, Juan Cruz – La Libertad Avanza (Chaco)
- Goerling Lara, Enrique Martín – Frente PRO (Misiones)
- Guzmán Coraita, Gonzalo – La Libertad Avanza (Salta)
- Huala, María Victoria – Frente PRO (La Pampa)
- Juez, Luis Alfredo – La Libertad Avanza (Córdoba)
- Juri, Mariana – UCR - Unión Cívica Radical (Mendoza)
- Kroneberger, Daniel Ricardo – UCR - Unión Cívica Radical (La Pampa)
- López, Claudia Cecilia – La Libertad Avanza (La Rioja)
- Losada, Carolina – UCR - Unión Cívica Radical (Santa Fe)
- Márquez, Nadia Judith – La Libertad Avanza (Neuquén)
- Monte de Oca, María Belén – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
- Monteverde, Agustín Aníbal – La Libertad Avanza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Olivera Lucero, Bruno Antonio – La Libertad Avanza (San Juan)
- Orozco, María Emilia – La Libertad Avanza (Salta)
- Paoltroni, Francisco Manuel – La Libertad Avanza (Formosa)
- Rojas Decut, Sonia Elizabeth – Movimiento por Misiones (Misiones)
- Royon, Flavia Gabriela – Primero los Salteños (Salta)
- Schneider, Silvana Lorena – UCR - Unión Cívica Radical (Chaco)
- Suárez, Rodolfo Alejandro – UCR - Unión Cívica Radical (Mendoza)
- Terenzi, Edith Elizabeth – Despierta Chubut (Chubut)
- Valenzuela, Mercedes Gabriela – UCR - Unión Cívica Radical (Corrientes)
- Vigo, Alejandra María – Provincias Unidas (Córdoba)
- Vischi, Eduardo Alejandro – UCR - Unión Cívica Radical (Corrientes)
Quienes votaron en contra
Los 29 senadores que rechazaron la reforma electoral fueron:
- Andrada, Guillermo Eduardo – Convicción Federal (Catamarca)
- Avila, Beatriz Luisa – Independencia (Tucumán)
- Bahl, Adán Humberto – Justicialista (Entre Ríos)
- Bensusán, Daniel Pablo – Justicialista (La Pampa)
- Capitanich, Jorge Milton – Justicialista (Chaco)
- Corpacci, Lucía Benigna – Justicialista (Catamarca)
- De Pedro, Eduardo Enrique – Justicialista (Buenos Aires)
- Di Tullio, Juliana – Justicialista (Buenos Aires)
- Fernández Sagasti, Anabel – Justicialista (Mendoza)
- Giménez Navarro, María Celeste – Justicialista (San Juan)
- González, María Teresa Margarita – Justicialista (Formosa)
- Kirchner, Alicia Margarita Antonia – Justicialista (Santa Cruz)
- Lewandowski, Marcelo Néstor – Justicialista (Santa Fe)
- Linares, Carlos Alberto – Justicialista (Chubut)
- López, Cándida Cristina – Justicialista (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)
- López, María Florencia – Justicialista (La Rioja)
- Manzur, Juan Luis – Justicialista (Tucumán)
- Marks, Ana Inés – Justicialista (Río Negro)
- Mayans, José Miguel Ángel – Justicialista (Formosa)
- Mendoza, Sandra Mariela – Convicción Federal (Tucumán)
- Moisés, María Carolina – Convicción Federal (Jujuy)
- Moreno, Elia Esther del Carmen – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)
- Neder, José Emilio – Justicialista (Santiago del Estero)
- Recalde, Mariano – Justicialista (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Rejal, Jesús Fernando – Justicialista (La Rioja)
- Salino, Fernando Aldo – Justicia Social Federal (San Luis)
- Soria, Martín Ignacio – Justicialista (Río Negro)
- Uñac, Sergio Mauricio – Justicialista (San Juan)
- Zamora, Gerardo – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)
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