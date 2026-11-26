Ciara Benson expuso en TikTok la disputa con su expareja por el control de una cuenta de Xbox en Washington.

Guardar

Una pelea por una cuenta de Xbox terminó con una llamada al 911 justo el fin de semana del estreno de Grand Theft Auto VI. La protagonista, identificada como Ciara Benson, contó en TikTok cómo recuperó el control de su perfil de videojuegos después de que su expareja lo usara durante seis años.

El relato arrancó con un video que Benson subió “porque le pareció gracioso”, según sus propias palabras, y que en pocos días acumuló casi un millón de reproducciones. Lo que parecía una broma casera derivó en un episodio con intervención policial real en el estado de Washington, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Cómo fue el conflicto por la cuenta de Xbox

Según narró Benson, su expareja, identificado solo como John, accedía desde hacía seis años a su cuenta de Microsoft sin ser el titular. La mujer decidió terminar con esa situación justo un día después de que él comprara GTA VI, el título que Rockstar Games lanzó el 19 de noviembre.

El conflicto por la custodia de una cuenta compartida de Xbox terminó en una denuncia policial después de que la mujer bloqueara a su expareja justo cuando este había comprado GTA VI. Ella eliminó todos los dispositivos vinculados, cambió la contraseña y aseguró que la cuenta nunca fue de él, sino suya desde el inicio.

PUBLICIDAD

La mujer bloqueó el acceso al perfil de Microsoft un día después de la compra de Grand Theft Auto VI. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

“Fui a mi cuenta, eliminé todos los dispositivos, cerré sesión en todas partes, cambié mi contraseña, agregué una restricción. Es mía”, relató Benson en su video. La tiktoker vinculó su decisión a una disputa previa por la manutención del hijo que tiene en común con John, de siete años, y remarcó que ella seguía pagando por un servicio que él utilizaba sin aportar económicamente para el menor.

El quiebre se dio en un momento particularmente sensible para cualquier jugador: según contó, al entrar al perfil descubrió que, además del juego recién comprado, había acceso a “novecientos” títulos más que ahora quedaban bajo su control.

PUBLICIDAD

Cómo fue la denuncia ante la policía

El episodio escaló cuando John llamó al 911 para denunciar un presunto fraude con tarjeta de crédito. Según relató Benson en un segundo video, recibió un llamado del Departamento de Policía de Seattle (SPD) en el que los agentes le pidieron explicaciones sobre lo ocurrido para completar un informe de incidente.

La mujer explicó a los oficiales que había retirado de la cuenta todos los métodos de pago porque ninguno le pertenecía. Según contó, la policía ya conocía su primer video viral y estaba al tanto de la situación antes de contactarla.

La titular de la cuenta descubrió que el perfil incluía acceso a novecientos títulos además del juego de Rockstar Games. (Foto: Rockstar)

“Me hizo saber que no había evidencia de que se hubiera cometido un delito”, dijo Benson sobre la respuesta del oficial a cargo. Por los antecedentes de violencia doméstica entre ambos, le entregaron igualmente una copia del informe del incidente, por si la necesitaba en futuros procesos de la corte de familia.

PUBLICIDAD

El diálogo con la policía terminó con uno de los oficiales cuando le preguntó a Benson cómo le parecía el juego y si su hijo ya había tenido oportunidad de probarlo. Ella aclaró que el niño, de siete años, no juega GTA y que ella misma apenas había avanzado en la historia del título.

Ante la viralización del video, Benseon comentó que John comenzó a recibir amenazas de muerte a raíz de la difusión del caso, por lo que tuvo que advertir a los seguidores. “Sigue siendo el padre de mi hijo y una persona, un ser humano. Podemos hacerlo mejor”, pidió la mujer, en un llamado directo a que cesaran los ataques.

PUBLICIDAD

El Departamento de Policía de Seattle concluyó que no hubo delito y facilitó un reporte por antecedentes de violencia doméstica.

Cómo GTA 6 ha afectado a Call of Duty

GTA 6 golpeó a su competencia apenas salió a la venta. Según estimaciones de Alinea Analytics, Call of Duty HQ perdió un 42% de sus jugadores diarios durante el fin de semana de estreno, al pasar de 7,5 a 4,4 millones. Fortnite cayó 28% y EA Sports FC 27, un 27%, aunque ambos recuperaron parte de su actividad gracias a eventos y promociones.

Call of Duty, en cambio, seguía un 41% por debajo cuatro días después, lo que evidencia cuánto tiempo de juego absorbió el título de Rockstar Games entre públicos distintos a los habituales.