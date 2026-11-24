En las cuatro versiones, GTA 6 apunta a un objetivo de 30 fps. (Composición Infobae: rockstargames.com)

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El lanzamiento global de la nueva entrega de Rockstar reabrió una pregunta habitual entre los jugadores: en qué consola conviene experimentar el título. Un análisis del canal ElAnalistaDeBits comparó el comportamiento de PS5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S en aspectos como resolución, reflejos, sombras con ray-tracing, calidad del agua, distancia de dibujado, nivel de detalle y cuadros por segundo.

Las conclusiones muestran que, aunque el juego mantiene una base técnica similar en todas las plataformas, existen diferencias que pueden inclinar la balanza según el tipo de experiencia que busque cada usuario.

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En las cuatro versiones, GTA 6 apunta a un objetivo de 30 fps y no incorpora un modo rendimiento, una decisión que iguala el punto de partida entre consolas pero no el resultado final.

PS5 y Xbox Series X comparten el mismo esquema: parten de una resolución base de 1440p. (Captura YouTube ElAnalistaDeBits)

Según el análisis, el título se ve como “un portento visual” en todos los sistemas, aunque la estabilidad de esos cuadros por segundo varía de una plataforma a otra.

Cuántos fps tiene GTA 6 en cada consola

La ausencia de un modo rendimiento implica que ninguna de las cuatro ediciones prioriza la fluidez por sobre la calidad gráfica. GTA 6 funciona a 30 fps tanto en PS5 como en PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S, sin una alternativa que sacrifique definición visual a cambio de mayor velocidad.

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La diferencia entre plataformas no está en el número objetivo de cuadros, sino en qué tan constante se mantiene ese número durante el juego. Según el análisis de ElAnalistaDeBits, PS5 Pro ofrece el rendimiento más estable de toda la generación, mientras que Xbox Series X exhibe una estabilidad ligeramente superior a la de la PS5 estándar.

En el análisis de un videojuego, la draw distance es la distancia máxima a la que el motor gráfico dibuja los objetos del escenario en pantalla. (Captura YouTube ElAnalistaDeBits)

El panorama cambia en el extremo más limitado del catálogo de consolas. Xbox Series S presenta más caídas para sostener los 30 fps, lo que la convierte en la opción menos recomendable entre las cuatro analizadas a la hora de buscar una experiencia pareja.

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Resolución y tecnologías de reescalado en cada versión

Más allá de la tasa de cuadros, la resolución y las tecnologías de reconstrucción de imagen marcan otra de las diferencias entre ediciones. PS5 y Xbox Series X comparten el mismo esquema: parten de una resolución base de 1440p y utilizan el sistema de reescalado TAA para alcanzar los 2160p, equivalentes a 4K, con configuraciones gráficas similares entre sí.

PS5 Pro también arranca desde 1440p, pero emplea una tecnología distinta, PSSR, para reconstruir la imagen hasta los 2160p. Esa diferencia técnica se traduce, según el análisis, en una mayor nitidez respecto del resto de las consolas.

La versión de PS5 Pro no se limita a una resolución más definida. También incorpora mayor nivel de detalle general en iluminación global, en las sombras generadas por ray-tracing y en los reflejos, un salto que resulta especialmente visible en la representación del agua dentro del juego.

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Para GTA 6 se necesitan entre 210 GB y 212 GB de espacio de almacenamiento en consolas (PS5 y Xbox Series X|S). (Foto: Rockstar - Microsoft)

Xbox Series S, en cambio, trabaja con parámetros más bajos desde el inicio. Su resolución base es de 720p, aunque se convierte en el primer juego de Xbox en utilizar la tecnología de reescalado FSR 4 para llevar la imagen hasta los 1080p.

Qué sacrificios tiene la versión de Xbox Series S

Sostener el mundo abierto de Leonida y Vice City en una consola con menor potencia exigió ajustes puntuales en esta edición. Xbox Series S aplica recortes en iluminación, en sombras, en reflejos y en el nivel de detalle general respecto de las otras tres versiones analizadas.

A esos ajustes gráficos se suma una reducción en la densidad del entorno. La versión para Xbox Series S disminuye la cantidad de tráfico vehicular y de personajes no jugables (NPC) en determinadas zonas del mapa, una medida orientada a mantener el funcionamiento del juego dentro de los límites de hardware de la consola.

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El resultado es una edición que prioriza la jugabilidad sobre la fidelidad visual, en línea con el perfil históricamente más limitado de Xbox Series S frente al resto de las consolas de la generación.