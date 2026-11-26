Google cumplió 15 años de operación en Colombia tras su llegada en 2011 y la apertura de oficinas en Bogotá en 2014.

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Google cumplió 15 años en Colombia. Y más allá de las aplicaciones de consumo diario, la empresa ha tenido un impacto en la educación de los colombianos ayudando a docentes, estudiantes, empresas y empleados a formarse con herramientas digitales sobre temas actuales.

Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina, en entrevista con Infobae, el 70% de las personas que se certifican en los cursos de la compañía reportó una mejora en su trabajo.

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Cuál ha sido el impacto educativo de Google en Colombia

El efecto educativo de la compañía se da, en parte, por las 15.000 becas de certificados de carrera entregadas a través de Crece con Google y los siete millones de accesos a Workspace for Education.

El programa Impacto Maker formó a 75.000 estudiantes de 32 departamentos colombianos en inteligencia artificial generativa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esto ha permitido que un 70% de las personas certificadas reportara un cambio positivo en salario, promoción laboral o nueva carrera, según Frías.

Uno de los programas con mayor alcance es Impacto Maker, financiado por Google.org y ejecutado por la Fundación Estrategia País, que enseñó a 75.000 estudiantes de 32 departamentos a usar inteligencia artificial generativa. A eso se suman más de ocho certificaciones especializadas en español disponibles en Coursera.

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El trabajo con docentes ocupa un lugar central en esta etapa. A través de Experience AI, desarrollada junto a la Fundación Raspberry Pi y Google DeepMind, la compañía trabajará con la Fundación Pies Descalzos para capacitar a 1.600 maestros en Atlántico y Bolívar bajo un modelo de “entrenar a los entrenadores”.

Edgardo Frías, gerente general de Google para la Región Andina, destacó el impacto de la IA en los procesos educativos.

“Queremos hacer que estos docentes aprendan IA para que no solo mejoren su día a día de cómo hacen sus labores, sino para que también le enseñen a los chicos”, aseguró Frías.

Esos 1.600 docentes proyectan llegar a 40.000 estudiantes de entre 11 y 14 años de edad, un efecto que el directivo describió como “exponencial” porque multiplica el alcance de cada capacitación en distintas generaciones de alumnos.

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Lo que Colombia representa para Google

Para Frías, el vínculo entre Google y Colombia se construyó a partir de la creatividad del talento local. “La creatividad, la música, la energía de Colombia” son, según el directivo, el principal aporte del país a la compañía, con exponentes como Shakira, Carlos Vives y Juliana, la colombiana, que usan YouTube para difundir su música.

Ese vínculo se refleja en el uso de las herramientas de inteligencia artificial de la empresa. Colombia se ubica entre los cuatro países de mayor adopción de Gemini en América Latina, un dato que Frías atribuyó a una población “muy curiosa, que gusta de las herramientas, pero que también busca nuevos futuros”.

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La historia de la compañía en el país arrancó en 2011, con la apertura formal de oficinas en Bogotá en 2014, en un momento en que la economía digital local empezaba a despegar y la llegada de YouTube coincidió con la instalación del primer equipo.

“Ha sido una historia de construcción y desarrollo muy linda, de haber empezado con un par de personas solamente representando a Google acá a sentirnos parte de Colombia”, relató Frías.

Google anunció una inversión superior a un millón de dólares para capacitar a 15.000 pymes e instruir a 300 jóvenes rurales. (REUTERS/Annegret Hilse)

Los próximos proyectos de Google en Colombia

Google anunció una inversión superior a USD 1 millón a través de Google.org para educación, inclusión, futuro del trabajo y acompañamiento de comunidades.

El plan incluye capacitar a 15.000 pymes en inteligencia artificial junto a Cenia y la Fundación Futuro del Trabajo, y retomar JuvenTIC, que formará a 300 jóvenes rurales con prioridad para mujeres y poblaciones vulnerables.

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También, destinó fondos al Center for Disaster Philanthropy para apoyar la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto.

Según el informe AI Sprinters Colombia, una adopción decidida de la IA podría sumar entre USD 7.200 millones y USD 13.600 millones anuales a la economía, entre 2% y 3,7% del PIB.