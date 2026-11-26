El candidato a presidente de Independiente se refirió a la bandera que colgaron

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La campaña por la presidencia de Independiente entró en un terreno límite tras la viralización en las últimas horas de una bandera colgada en distintos puntos de Avellaneda que amenazaba al candidato Gastón Gaudio y su familia. Tras el repudio de todo el arco político que participará en los comicios del próximo 13 de diciembre, el ex tenista salió a hablar del tema.

“Bueno... qué querés que te diga. La verdad que es horrible, la situación es fea. Te soy sincero, particularmente me pongo por ahí mal más por mi familia que por mí. Yo sabía dónde me estaba metiendo y sabía que esto podía llegar a pasar. Creo que en campaña no da para tanto, me parece que se pasó un poco el límite. Pero bueno, la situación no es linda la verdad, no está bueno. No me gusta, más que nada, porque tengo hijos, tengo una mujer y tengo que explicarles”, expresó en una entrevista radial con el programa Lopez910 por La Red.

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El representante del espacio “Gente de Independiente” reconoció que su entorno se “preocupa como cualquier familia” y aclaró: “Cualquier persona que te quiere obviamente no le gusta nada y se pone mal”. Aunque trató de bajarle los decibeles al tema: “Yo no conozco a ningún asesino que te avise cuando te va a matar, no existe eso. La verdad me parece una gilada. Pero entiendo que la gente que te quiere se ponga mal y eso sí me preocupa”.

El Gato aclaró que no vio la bandera en Avellaneda cuando salió de una reunión con socios y se enteró de lo sucedido por las redes sociales. En ese tono, insistió con que situaciones de este tipo no lo harán correrse de la disputa política: “Te juro que me pareció una gilada total. Estoy super motivado y me doy cuenta que voy bien. Si pasa esto, es porque voy bien. Pasé un momento horrible cuando llegué a mi casa y estaba mi mujer llorando. Esas cosas no me gustan. Pero yo estoy bárbaro, no pasa nada. Va a pasar esto”.

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La bandera que se viralizó en las últimas horas

“La campaña es dura, se están pasando de la raya, y están pegando en cosas que no tienen nada que ver con Independiente”, aclaró, antes de poner el foco en la delicada situación financiera: “A mí me obsesionan otras cosas de Independiente. Yo hablaría del desfalco que están dejando en el club. A mí me obsesiona la deuda que tenemos en Independiente, eso sí me obsesiona. Tener 36 millones de dólares de deuda y yo rompiéndome el orto para ir a buscar plata a Qatar, consiguiendo el mejor contrato y nada más que por ese tema: por el desfalco financiero que tenemos. Para poder solucionar la deuda y poder realmente armar un equipo, que es lo que realmente queremos. Eso es lo único que me obsesiona a mi. Después esto, bueno ya va a pasar. La verdad que me da motivación, te soy sincero. Me motiva todo esto que está pasando porque digo: se ve que hay gente que no le gusta que entre al club”.

En relación al presente del Rojo, reconoció que “no se podía hacer nada” ante la decisión de Tigre de ejecutar la opción de compra de Santiago López y aseguró que en caso de ganar “el 17 de diciembre a las 11 de la mañana me juntaré con André Rocha, que es el CEO de Bragantino, para solucionar la inhibición de Lomónaco”.

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En cuanto a la continuidad del entrenador Jadson Viera, evitó dar un mensaje: “Lo que todos los hinchas que queremos al club es que ojalá salga campeón Viera. Es lo único que me gustaría. El sábado es una final más y quedan dos más si llegamos a ganar. Si salimos campeones, ¿sabés lo bien que nos viene a nosotros clasificar a las copas? Soy el hincha número 1. Si eso se llega a dar, la alegría va a ser tan grande que después vemos qué vamos a hacer con ese tema (del entrenador)“.

Tanto Luciano Nakis, como Enrique Sacco y representantes de la “Agrupación Independiente”, contendientes en los comicios históricos del 13 de diciembre, y el actual presidente Néstor Grindetti repudiaron lo sucedido con la bandera. “Quiero expresar mi más enérgico repudio a las amenazas recibidas sobre Gastón Gaudio y su familia. Hay límites que no se deben cruzar. Amenazar a una persona, y más aún a sus hijos, no tiene lugar ni en Independiente ni en ningún ámbito de la vida democrática. Los socios y las socias van a elegir el futuro del club en las urnas, con respeto y en paz. Ese es mi compromiso y el único camino”, expresó el actual mandatario de la entidad de Avellaneda en redes sociales.

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Gaudio habló sobre lo sucedido con las amenazas (Foto: Gastón Taylor)