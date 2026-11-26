Los manifestantes concentraron sus reclamos en la asignación íntegra de los recursos económicos durante el debate parlamentario

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Docentes, no docentes y estudiantes universitarios se movilizaron este jueves frente al Congreso de la Nación para exigir que el Presupuesto 2027, que es debatido durante esta tarde en la Cámara de Diputados, incorpore las partidas necesarias para hacer cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La concentración, que reunió también a distintos gremios del sector educativo, tuvo un carácter simbólico en una jornada en la que el recinto legislativo analizaba la partida presupuestaria del año próximo.

La movilización incluyó a representantes de la Federación de Docentes de las Universidades, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y otros gremios vinculados a la educación pública. También estuvieron presentes la Federación Universitaria Argentina (FUA), Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN).

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Entre los manifestantes, algunos pensaban quedarse hasta el momento de la votación en Diputados, que se espera para horas de la madrugada. El reclamo central giraba en torno a un mismo eje: que el presupuesto del año que viene contemple, en forma completa, los recursos económicos que la ley de financiamiento requiere para su cumplimiento.

Desde el gremio de docentes de la UBA le indicaron a Infobae que la movilizaciónn al congreso se dio “porque los diputados y diputadas tienen la responsabilidad de representarnos” y agregaron: “Lo que vinimos a hacer es recordarles que cuando fueron votados, nadie votó para dañar a las universidades, sin importar el partido político”.

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“Vinimos a recordarles que corrijan el error del Gobierno Nacional en la presentación de un presupuesto con un ajuste al sistema universitario, que ahora tienen la posibilidad de levantar la mano para que ese número sea corregido”, cerraron.

"Docentes, no docentes y estudiantes reclaman mejoras salariales"

Desde la AGD UBA, el gremio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que integra CONADU Histórica, la profesora universitaria Iliana precisó el estado del sector. “Por un lado, estamos muy golpeados por lo salarial, pero muy golpeados también por el enfrentamiento de este gobierno que quiere destruir a la universidad pública”, afirmó en declaraciones a C5N. Y sumó: “Por otro lado, con una bronca creciente, porque como se ha manifestado en cada vez que hemos salido a la calle, en las medidas de fuerza, los paros, u hoy en esto que se está armando, medio los conchazos, porque era ayer y después no se sabía si iba a haber sesión o no”.

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La docente detalló que la decisión de movilizarse responde a un compromiso de fondo. “Nosotros estamos dispuestos a defender la universidad pública. Cuando decimos defender la universidad pública es defender al estudiante que tiene una beca Progresar, que no alcanza para nada, que no pueden las familias seguir colaborando para que siga estudiando, al salario de los docentes, al salario de los no docentes, a la capacidad de hacer investigación”, enumeró Iliana ante el canal.

Las cifras salariales que aportó la representante de la AGD UBA ilustran la dimensión del problema. El cargo de referencia para medir los ingresos del sector es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, un puesto que implica 20 horas semanales de trabajo en la institución. Con la máxima antigüedad, ese cargo percibe hasta $ 900.000 de bolsillo; quien recién ingresa, en cambio, cobra cerca de $ 400.000. “Con ese salario, que es el equivalente a la jornada de trabajo de un maestro de grado, jornada simple, nadie puede vivir. Por eso las renuncias que hay, por eso muchos que bajan la dedicación y por eso las medidas de lucha que estamos llevando”, sostuvo la docente.

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Ante ese panorama, Iliana fue contundente respecto al año que viene. “Hoy, que ya está terminando el ciclo electivo, ya nos estamos planteando que el año próximo, si el Gobierno no paga lo que nos debe de la Ley de Financiamiento Universitario, que con el último índice de inflación es 31%, el año próximo no pueden comenzar las clases”, advirtió la docente en declaraciones a C5N.

Gremios docentes, no docentes y la Federación Universitaria Argentina confluyeron en la jornada de protesta frente al parlamento

Una carta dirigida a senadores y diputados fue enviada en las últimas horas por el Consejo Interuniversitario Nacional, que alertó sobre el ajuste previsto para el sector en el Presupuesto 2027. Según el documento, “años de desfinanciamiento progresivo fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario”, mientras que define el escenario como “inédita por su complejidad y dolorosa por el daño que le produce al país”. El organismo que agrupa a los rectores de las universidades nacionales fue tajante al advertir que, si el Congreso aprueba para 2027 un presupuesto que no incluya los recursos de la Ley de Financiamiento Universitario, “las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”.

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La CGT también se moviliza por la crisis de las obras sociales

Sin realizar un paro, la CGT también convocó para la tarde de este jueves una marcha ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en Mitre al 400. La movilización reclama al Gobierno una respuesta urgente frente a la grave crisis financiera de las obras sociales, definida por los expertos de la CGT como “casi terminal” debido a que provoca interrupciones de prestaciones y dificultades de pago que fuerzan a la estructura gremial a destinar recursos millonarios al sostenimiento del sistema sanitario, aunque esto complica el funcionamiento de los sindicatos.

Los jefes de la CGT se reunieron en forma reservada tres veces durante los últimos meses con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, aunque los dirigentes sostienen que aún no recibieron respuestas del ministro a las propuestas presentadas para superar la crisis.

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