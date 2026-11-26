La Cámara de Diputados bonaerense destrabó la ley de ludopatía

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La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves la ley que regula las apuestas on line en la provincia de Buenos Aires, luego de frenéticas negociaciones entre el peronismo y los bloques opositores sobre qué proyecto discutir. Finalmente, tras una jornada cargada de tensión, se logró un texto unificado con varias modificaciones que terminó aprobándose con los dos tercios de los votos.

La sesión que inició en los últimos minutos del miércoles y transitó sin éxito en la madrugada del jueves terminó de manera abrupta en un clima de confrontación, ya que la oposición decidió no acompañar el dictamen hasta tanto leerlo y la sesión terminó cayéndose.

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En el mediodía del jueves, al abrir la sesión, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, que fue uno de los promotores del texto que terminó votándose, se refirió al trámite legislativo. “Estuvimos hasta las 12 de la noche trabajando en un dictamen de síntesis, fue alcanzado a todos los bloques. Esperemos que hayan podido descansar. Hay número sobrado para aprobar en general y en particular”.

El texto final propone apuestas en línea en Buenos Aires con controles biométricos para validar la identidad de los usuarios, restricciones a la publicidad, prohibición de bonos de bienvenida y un fondo para financiar políticas de salud mental y atención de la ciberludopatía. “No es la mejor ley, pero es la ley posible”, coincidieron varios legisladores tras la sesión.

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La iniciativa define las apuestas compulsivas, problemáticas o patológicas como una cuestión de salud pública. También establece que las medidas deberán priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, sin criminalizar ni estigmatizar a las personas afectadas. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires sería la autoridad de aplicación.

El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli

Las cuentas de las plataformas autorizadas serían personales e intransferibles. Los operadores deberían utilizar sistemas de reconocimiento biométrico facial con prueba de vida al momento del registro, en cada inicio de sesión y antes de los retiros de fondos.

La propuesta también prevé controles adicionales si los sistemas detectan indicios de suplantación de identidad o un posible uso de la cuenta por parte de una persona menor de edad. El texto exige que el tratamiento de esos datos se ajuste a criterios de necesidad, proporcionalidad, seguridad, confidencialidad y conservación limitada.

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Los depósitos y retiros solo podrían hacerse desde cuentas bancarias o virtuales a nombre del usuario. Las plataformas no podrían operar con efectivo, cuentas de terceros ni instrumentos destinados al cobro de planes o programas sociales, en los casos que determine la reglamentación.

El proyecto incorpora límites al tiempo de uso de las plataformas. Los operadores tendrían que cerrar automáticamente una sesión después de 60 minutos consecutivos de actividad e impedir un nuevo ingreso durante la hora siguiente. En las apuestas en vivo, el plazo se extendería a 180 minutos.

Además, se habilitaría un único nuevo acceso de hasta 60 minutos durante el mismo día. Tras el tercer inicio de sesión en un período de 24 horas, la plataforma debería bloquear la cuenta durante la jornada siguiente. El usuario tendría que visualizar de manera permanente el tiempo de uso y el dinero apostado, además de recibir una alerta a los 30 minutos de actividad.

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La iniciativa contempla una función de exclusión temporal o permanente, así como restricciones horarias. Si una persona pidiera la exclusión definitiva, su inscripción en el Registro de Autoexclusión sería automática y los operadores tendrían que cerrar todas sus cuentas y devolver el saldo disponible en un máximo de diez días hábiles.

También habilita a cónyuges, convivientes, familiares de hasta segundo grado y al Ministerio Público a solicitar ante un juez una restricción cautelar de acceso a las apuestas en línea. La medida requeriría un informe de salud mental o indicios objetivos de juego compulsivo, y debería revisarse cada 180 días.

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Toda campaña publicitaria de las licenciatarias necesitaría una autorización previa, expresa y específica del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. La empresa debería informar el contenido de la pieza, los medios previstos, el período de difusión y el monto total de inversión.

El texto prohíbe la publicidad dirigida a menores de 18 años y veta el uso de su imagen, voz o recursos asociados a ese público. Tampoco permitiría la difusión de campañas en escuelas, contenidos destinados principalmente a menores ni franjas horarias orientadas a esa audiencia.

En la previa a la votación de apuestas on line, el arzobispo de La Plata, Gustavao Carrar, reunió a diputados de distintos bloques para pedir que aprueben una ley contra la ludopatía

Las piezas autorizadas deberían informar que se trata de “apuestas en línea” e incluir las leyendas “Prohibida la participación de personas menores de dieciocho años” y “Apostar no es un juego”, además de los canales oficiales de asistencia. Las advertencias tendrían que aparecer en el primer acceso a sitios y aplicaciones, antes de cualquier apuesta o promoción.

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La propuesta veda los anuncios durante los entretiempos de transmisiones deportivas, en la cartelería estática de los estadios, en la vía pública y en campañas que incluyan o aludan a deportistas, famosos, figuras públicas o personajes de ficción. También prohibiría presentar las apuestas como una inversión, una fuente de ingresos o una vía para resolver problemas económicos.

Los operadores tampoco podrían ofrecer bonos de bienvenida, recompensas por apertura de cuenta ni incentivos por el primer depósito. El Instituto tendría 60 días desde la entrada en vigencia de la ley para dictar un protocolo de publicidad.

El proyecto crea el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía. Las licenciatarias deberían aportar una suma equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad, promoción, patrocinios y actividades de captación de nuevos usuarios.

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La autorización de la campaña quedaría condicionada al pago de ese aporte. Los recursos también se integrarían con las multas e intereses que surjan de incumplimientos. El 70% del fondo se distribuiría entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% restante quedaría en la Provincia, bajo administración del Ministerio de Salud.

El dinero tendría una asignación específica para prevención, campañas de información, detección temprana, asistencia, tratamiento, acompañamiento familiar, capacitación de equipos de salud e investigaciones sobre apuestas problemáticas y ciberludopatía.

Si una persona menor de 18 años lograra apostar a causa de una falla o insuficiencia de los controles de edad e identidad, la infracción sería considerada muy grave. El proyecto dispone que un solo caso podría derivar en la revocación de la licencia, además de multas y otras sanciones.

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Para combatir las apuestas ilegales, la iniciativa prevé crear una Unidad Funcional de Instrucción y Juicio especializada en cada departamento judicial bonaerense. Los fiscales podrían solicitar el cese preventivo de sitios web, dominios, aplicaciones, cuentas digitales, medios de pago y publicidad vinculados con operadores sin autorización. El juez de Garantías debería resolver esas medidas dentro de las seis horas.

El texto además fija que el 60% del dinero y de los bienes decomisados en estas investigaciones se destine a programas de prevención, asistencia y tratamiento para personas afectadas y sus familias.

La iniciativa establece, a su vez, un aporte del 3% sobre premios de determinadas apuestas en línea y juegos de resolución inmediata. Una parte de esos recursos iría al Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, mientras que el resto se distribuiría entre los municipios y el Fondo de Progreso e Inclusión Social.

El debate en particular expuso diferencias sobre la implementación de la ley, aunque varios bloques coincidieron en la necesidad de avanzar con una respuesta frente al crecimiento de las apuestas online. Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal, cuestionó la creación de fiscalías especializadas y propuso que el procurador general designe a un fiscal por departamento judicial para intervenir en causas de juego ilegal. También reclamó que los recursos del Fondo Provincial de Inclusión Social (FOPIS) se distribuyan por Coeficiente Único de Distribución (CUD) para que los municipios y las organizaciones locales definan su destino.

Facundo Tignanelli defendió el dictamen de síntesis y señaló que la regulación provincial busca limitar los efectos de una actividad que, según sostuvo, mueve cifras millonarias sin controles suficientes. El legislador de Unión por la Patria consideró que una eventual prohibición nacional de la publicidad de apuestas sería más amplia que las restricciones previstas en el proyecto bonaerense, aunque afirmó que el texto provincial establece límites estrictos. También aseguró que la iniciativa contempla el planteo sobre las fiscalías formulado por Garciarena y pidió que la reglamentación preserve el espíritu de protección de las personas por encima del uso de las plataformas.

El diputado del PRO y vicepresidente de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, Fernando Rovello

Desde otros bloques, hubo respaldo general a la media sanción, junto con cuestionamientos al tratamiento parlamentario y a aspectos específicos de la norma. Andrés de Leo, de la Coalición Cívica, afirmó que el dictamen llegó a los bloques opositores pocos minutos antes de la medianoche y planteó disidencias sobre la fiscalía especializada, la trazabilidad de los fondos y la exclusión de una prohibición para el uso de tarjetas de crédito. Gustavo Cuervo, de Nuevos Aires, y Fernando Rovello, del PRO, también criticaron los tiempos de discusión y reclamaron un abordaje que priorice la lucha contra el juego clandestino.

“Quién no va a estar de acuerdo en combatir, en regular la publicidad, en combatir al juego clandestino que el gobierno provincial de la bancada oficialista que usted integra dijo que es del 80%. Acá vino el presidente del Instituto de Loterías, Gonzalo Atanasof, y dijo que el 80% del juego en la provincia de Buenos Aires es clandestino, no legal”, planteó Rovello, quien pidió intervenir sobre esa caracterización de las apuestas online.

El legislador del PRO también planteó que la falta de acuerdo que la madrugada del miércoles fue por una disputa “de caja entre La Cámpora y un sector del PJ”. Hacía referencia a la conformación del Fondo contra la ludopatía. “No fue culpa de los bloques opositores lo que pasó. Quiero tratar un proyecto que combate el juego clandestino y la ludopatía, no este engendro”, cerró.

Valentín Miranda remarcó que la ley debe complementarse con políticas educativas y de concientización, al advertir sobre la distancia entre la cantidad de adolescentes que apuesta y la percepción de sus familias. El diputado insistió en que los municipios deben tener una participación mayor en la distribución de los recursos, ya que reciben de forma directa las consecuencias del endeudamiento y las adicciones vinculadas al juego. A su vez, Alejandra Lordén, de la Unión Cívica Radical (UCR), sostuvo que el proyecto “no es la mejor ley, es la ley posible”, mientras que Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, vinculó el avance de las apuestas online con la falta de expectativas entre los jóvenes.

El trámite seguirá en el Senado bonaerense que sesionará en la tarde de este jueves. El presidente del bloque peronista en la Cámara baja pidió que el Senado acompañe la iniciativa. “Tenemos una media sanción que, si pudiéramos, sea ley en el Senado bonaerense y financie al Estado bonaerense. Si bien no es la ley que uno pensó y que trabajó, que discutía rentabilidad para los bonaerenses. Es la ley a la que se pudo llegar; hace un año era impensable que pudiera sancionarse”, cerró Tignanelli.