Francia otorgó a la empresaria Maya Selva la distinción de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor.

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Maya Selva, la empresaria hondureña, recibió uno de los reconocimientos más importantes que concede el Estado francés por su trayectoria empresarial y su participación en el desarrollo de relaciones comerciales y culturales entre Francia y Honduras.

La distinción le fue otorgada mediante decreto del presidente francés, Emmanuel Macuel Macron, y entregada durante una ceremonia oficial por Nicolas Forissier, ministro delegado de Comercio Exterior de Francia.

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Selva recibió las insignias de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, una condecoración creada en 1802 por Napoleón Bonaparte para reconocer servicios y méritos destacados en diferentes ámbitos de la sociedad.

El reconocimiento llega después de 32 años de actividad empresarial, período durante el cual desarrolló una compañía especializada en la producción y comercialización internacional de puros hechos a mano, con una operación vinculada principalmente a Honduras, Francia y Nicaragua.

Su trayectoria tiene una particularidad: aunque nació en París, tiene raíces hondureñas y creció en Tegucigalpa. Esa conexión entre ambos países marcó el rumbo de su proyecto empresarial, con el que buscó introducir el tabaco hondureño en el mercado europeo.

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La condecoración también vuelve a poner atención sobre la industria tabacalera nacional, particularmente en Danlí, El Paraíso, una de las zonas más reconocidas de Honduras por la producción de puros.

De Honduras a Francia:

Maria-Pia Sylvie Selva nació en París, de madre francesa y padre hondureño. Durante su infancia y adolescencia creció en Honduras, donde estudió en el Liceo Franco-Hondureño de Tegucigalpa.

A los 16 años se trasladó nuevamente a Francia para continuar su formación académica. Estudió ingeniería en la École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (EISTI) y luego completó estudios de maestría en ciencias en Estados Unidos.

La empresaria lanzó la marca Flor de Selva en Francia durante 1995 frente a la presencia histórica de los puros cubanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de convertirse en empresaria del sector tabacalero, tuvo contacto con el ámbito de la consultoría. En 1991 regresó a Honduras con interés en el tabaco, una actividad productiva que se convertiría en el centro de su carrera.

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Marca y su legado en tierras catrachas

Su incorporación a la industria no fue inmediata. Durante más de un año se involucró directamente en el proceso de elaboración de puros en Danlí, donde conoció las distintas etapas de producción: desde la selección y cultivo de las hojas hasta el secado, fermentación, preparación de mezclas y elaboración manual.

En ese proceso conoció al productor de tabaco Néstor Plasencia, quien se convirtió en uno de sus principales mentores y colaboradores para desarrollar los estándares de calidad de sus primeros productos.

Napoleón Bonaparte instituyó la Orden Nacional de la Legión de Honor en 1802 para reconocer méritos cívicos.

En 1994 comenzó a trabajar en la definición de las características de los puros que pretendía comercializar en Francia. Un año después lanzó su primera marca, Flor de Selva, con la que ingresó al mercado francés.

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La propuesta buscaba ofrecer puros elaborados en Honduras con características propias del tabaco cultivado en el país, en un mercado europeo donde los productos cubanos tenían una presencia histórica.

La aceptación comercial de Flor de Selva le permitió ampliar el negocio. En 1999 incorporó Cumpay, una marca elaborada con tabaco de Nicaragua, y en 2002 lanzó Villa Zamorano, otra línea vinculada con la producción hondureña.