El avance tecnológico ha permitido que de una toma se puedan sacar escenas verticales y horizontales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una duda común entre quienes crean contenido para YouTube, Instagram, Facebook o TikTok es si conviene grabar y publicar un video en 9:16 o en 16:9. La elección no depende solo de una preferencia estética: define cómo se verá la pieza en pantalla, qué espacio ocupará en el feed y qué tipo de experiencia tendrá el público.

Los dos formatos responden a usos distintos. El 9:16 es vertical y está pensado para celulares; el 16:9 es horizontal y conserva el esquema tradicional de pantallas de televisión, computadoras y videos de YouTube. Antes de encender la cámara, hay que definir la plataforma principal, la duración y el material que se quiere mostrar.

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Qué diferencias existen entre 9:16 y 16:9

El formato 9:16 tiene una relación de aspecto vertical: por cada nueve unidades de ancho, la imagen cuenta con 16 de alto. Una resolución habitual es 1.080 por 1.920 píxeles. Ocupa casi toda la pantalla de un celular cuando se sostiene en posición vertical, así que reduce las distracciones y favorece una visualización rápida.

La mayoría del contenido publicado en redes sociales está en formato 16:9. (Foto: Europa Press)

El 16:9 invierte esa proporción. Es un formato horizontal, con resoluciones frecuentes de 1.920 por 1.080 píxeles o 3.840 por 2.160 píxeles en 4K. Ofrece un campo visual más amplio y permite mostrar paisajes, entrevistas con varias personas, demostraciones de productos, deportes o escenas en las que el ambiente aporta información.

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De qué depende la elección de la orientación del video

La primera pregunta debe ser dónde se publicará el contenido. Si el video fue pensado para consumirse desde el teléfono, en un feed de desplazamiento vertical, el 9:16 suele ofrecer una mejor ocupación de pantalla. Si el objetivo es una reproducción en computadora, televisor o la app de YouTube, el 16:9 es más natural.

Asimismo, influye el tipo de relato. Un tutorial breve, una explicación frente a cámara, una receta o una secuencia con texto en pantalla pueden adaptarse bien al formato vertical.

Para YouTube, es mejor videos grabados en formato horizontal. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En cambio, un documental, una entrevista de dos personas, una cobertura de un evento o un video de viaje suelen necesitar el espacio lateral que brinda la imagen horizontal.

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Cuál formato funciona mejor para reels y videos cortos

Para Reels de Instagram, videos de TikTok y piezas breves de Facebook, la referencia principal es el formato 9:16. Estas plataformas fueron diseñadas para el uso desde el celular y muestran el contenido vertical a pantalla completa.

La pauta habitual es exportar en 1.080 por 1.920 píxeles y revisar que textos, subtítulos, logos y rostros no queden cerca de los bordes, porque las interfaces agregan botones, nombres de usuario, descripciones y accesos de interacción.

16:9 suele ser mejor para hacer reseñas de un producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué orientación debe tener un video grabado para YouTube

En YouTube, el 16:9 conserva su lugar como formato principal para videos convencionales. Es la opción más adecuada para piezas largas, transmisiones, entrevistas, reseñas, clases, análisis y producciones que se verán en computadoras o televisores.

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El 9:16 tiene un uso específico dentro de YouTube Shorts, la sección de videos cortos de la plataforma. Allí, la lógica se parece a la de TikTok e Instagram: la pantalla vertical concentra la atención y facilita el consumo desde el celular.

Celulares lanzados recientemente tienen funciones para que un contenido no pierda calidad al pasarlo a otro formato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es posible usar el mismo video en ambas proporciones

Una alternativa para obtener versiones en 9:16 y 16:9 a partir de una misma toma es grabar en Open Gate. Esta función, presente desde hace años en cámaras de cine y disponible en algunos celulares modernos, registra una porción más amplia del sensor que la utilizada por el video convencional.

En vez de limitar la captura al encuadre horizontal de 16:9, conserva más información en los bordes superiores e inferiores. Ese margen permite editar luego dos cortes del mismo material: uno horizontal para YouTube y otro vertical para Reels, TikTok o Shorts.

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Para que funcione, hay que mantener a la persona, el producto o la acción principal cerca del centro de la imagen y dejar espacio alrededor. El sistema no evita por completo los recortes, pero ofrece mayor flexibilidad en edición y reduce la necesidad de grabar cada escena dos veces.