El piloto de Ferrari se refirió al contacto que tuvo con el británico en la última carrera

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Ferrari afronta una crisis interna después del accidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El golpe resquebrajó el tenso ambiente de la escudería italiana y el monegasco volvió a referirse al toque en la conferencia de prensa oficial de la FIA en Qatar. Además, brindó detalles sobre su relación con el británico y el malestar por la situación de Frédéric Vasseur, jefe del equipo.

“Fred ya había hablado por radio, diciéndome que quería hablar conmigo antes de que yo fuera a los medios, así que obviamente sabía cuál era la postura de Fred, y como piloto, tienes que aceptar eso, y eso es todo”, fue la primera respuesta del monegasco sobre la situación. “Somos dos pilotos muy fuertes que queremos terminar uno por delante del otro. Desafortunadamente, terminó recientemente, ya sea aquí, en Monza o en México, ha habido demasiados eventos de ese tipo últimamente, y necesitamos encontrar una solución como equipo para asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Eso es todo”, agregó.

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Ante la consulta en rueda de prensa sobre “¿Qué se está discutiendo?”, Leclerc fue contundente: “No voy a revelar eso. Es decir, no tengo permitido hacerlo de todos modos, así que sí, no puedo entrar en detalles al respecto”. Incluso, ante la repregunta sobre si cambiarán las reglas, soltó un tajante “no puedo revelar eso”. Al igual que en la zona mixta de la semana pasada, el monegasco reconoció la “responsabilidad” del accidente en Las Vegas y señaló que “es inaceptable que los dos Ferrari choquen entre sí”.

Sin embargo, se vivió una situación particular ante la pregunta de un periodista. “Se te penalizó por el accidente en Las Vegas. Pero cuando ves la repetición, estaban rueda a rueda y no te dio espacio. Así que no creo que sea 100% tu culpa. ¿Qué opinas?”, planteó Roldán Rodríguez de DAZN. Luego de dejar escapar una pequeña sonrisa, Leclerc evitó entrar en polémicas: “Realmente no quiero volver a ese choque. Es decir, solo quiero mirar hacia adelante. Entiendo tu punto, y creo que es válido, pero al mismo tiempo, no quiero volver a ese choque”.

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*El accidente entre Leclerc y Hamilton en Las Vegas

“Estamos hablando de soluciones. Lewis y yo ya hablamos, y creo que nuestra relación fuera de la pista es muy fuerte. Pero al mismo tiempo, volvió a suceder en Las Vegas. Antes de ese momento, también hubo otros momentos, así que para eso, necesitamos encontrar otra solución. Eso es todo lo que puedo decir. Creo que es una cuestión de que, al final del día, somos dos, uno en cada coche, y tenemos que asegurarnos de que las cosas simplemente funcionen. En este momento no está funcionando, entonces por supuesto puedo asumir la culpa de un episodio y lo que sea, realmente no importa. Sí, lo importante es que encontremos un compromiso y una solución que funcione para ambos. Podemos discutir sobre los detalles de Las Vegas o de algún otro lugar, o las vueltas anteriores, las vueltas posteriores, pero eso realmente no importa al final del día. Lo único que importa en ese momento es la solución, y sí, eso es todo”, comentó Leclerc respecto a su relación con Hamilton.

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La dupla cumplirá una tercera temporada conjunta en 2027, ya que el británico tiene que asegurar su continuidad en Ferrari de cara al 2028. “Tenemos una muy buena relación fuera del coche con Lewis, así que no diría que el ambiente es bueno porque obviamente todos estamos decepcionados por la situación en la que nos encontramos. Pero al mismo tiempo, todos somos adultos y responsables de esto, así que tenemos que encontrar una solución. Ciertamente no hay una sensación súper feliz en este momento. Al mismo tiempo, quiero decir, somos nosotros los que necesitamos encontrar las soluciones para mejorar esto, así que también hay una gran voluntad de intentar encontrar una solución”, destacó.

El contacto ocurrió en la curva siete del circuito urbano estadounidense, luego de un contacto por radio desde el box del propio líder del equipo para que tomaran precauciones entre sí. Leclerc intentó superar a Hamilton por el interior, bloqueó su trayectoria y rozó el neumático trasero izquierdo del británico, que hizo un trompo inmediato. Los comisarios de la FIA consideraron responsable al monegasco y le impusieron una penalización de 10 segundos.

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Charles Leclerc se refirió al tenso ambiente de Ferrari y sus constantes disputas con Hamilton en pista (REUTERS/Mohammed Salem)

En las últimas horas, la periodista Rebecca Clancy sugirió en un podcast de la BBC Radio (Chequered Flag) que Leclerc contaba con una cláusula en su contrato que lo obligaba a ser considerado el piloto número 1 del equipo. El monegasco abordó el rumor en la conferencia para desmentirlo: “Normalmente nunca revelo lo que tengo en mi contrato, pero creo que este es uno importante del que hablar, y no tengo absolutamente ninguna cláusula que diga eso en mi contrato. Nunca es algo que me haya interesado y nunca algo que personalmente haya querido”.

En esta línea, agregó: “Así que, no, no lo tengo. En la segunda parte, al final del día, es parte de nuestro trabajo. Creo que lo único que no me gusta ver es a la gente cuestionando mi integridad con el equipo, mi amor por el equipo. Llevo en Ferrari desde 2019. Creo que no hay nada más claro que el amor que siento por el equipo, y haré absolutamente todo lo posible para devolver a Ferrari a la cima. Claro que, en el camino, se cometen errores y siempre los habrá. Intentamos minimizarlos, sobre todo entre compañeros. Pero sí, creo que es la incertidumbre que he visto a mi alrededor lo que más me duele. El resto es mucho ruido, y no es el momento más agradable, pero es parte del juego y tengo que aceptarlo”.

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Lewis Hamilton, por su parte, también se refirió al accidente. “Nunca se puede abarcar todo porque cada escenario es diferente. Pero se puede repasar cada carrera curva por curva y discutir las cosas, algo que Charles y yo hemos hecho. Siempre habrá algo nuevo que quizás no hayas previsto. Pero también tienes que usar tu instinto y, en el fondo, siempre tienes que tener en mente al equipo”, comentó con el portal The Race.

A esto, agregó: “Vamos a resolverlo, ¿sabes? Al fin y al cabo, somos compañeros de equipo. Y creo que siempre aprendemos. Sacaremos lecciones de este difícil período. Y sigo creyendo en todo lo que estamos construyendo y en lo que estamos trabajando en segundo plano. Vine aquí con el objetivo de devolver a Ferrari a la cima. Y ha sido una temporada tremendamente desafiante. Es muy fácil fijarse en lo negativo, pero este año prefiero centrarme en lo positivo: estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato de constructores; hemos conseguido victorias; creo que hemos tenido el mejor coche, sobre todo en lo que respecta al chasis, este año. Así que intento ver el lado positivo y no... Creo que todo el mundo parece centrarse siempre en lo negativo, que obviamente es lo más fácil en la vida. Pero yo intento recordar lo positivo y hemos hecho cosas increíbles juntos este año”.

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El toque entre Leclerc y Hamiton en Las Vegas volvió a encender la crisis interna en Ferrari (REUTERS/Daniel Cole)

Luego de la carrera en Las Vegas, Vasseur calificó el episodio como una falta “completamente inaceptable”. Su reacción estuvo atravesada por la percepción de que Leclerc había quebrado una relación de confianza dentro de la escudería. “Su desahogo después de la carrera está ligado precisamente a eso. Es un desahogo que deriva de una traición por parte del único piloto que, al menos públicamente, nunca puso en duda lo que Vasseur hizo en estas semanas o meses”, sostuvo uno de los analistas de AutoRace, medio italiano especializado en la Scudería.

Tras el Gran Premio de Brasil, de acuerdo con el informe del medio citado, la conducción de Ferrari había sellado un compromiso verbal con sus dos corredores para evitar enfrentamientos rueda a rueda. El esquema era similar a las pautas de competencia aplicadas por McLaren y buscaba impedir nuevos contactos como el registrado durante la carrera de México. El nuevo choque llevó a Vasseur a evaluar reglas formales y obligatorias para ordenar la competencia interna. Las medidas incluirían sanciones disciplinarias por desobedecer órdenes de boxes o discutir instrucciones a través de la radio.

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La relación entre Leclerc y Hamilton también se habría deteriorado fuera de la pista. Contrario a lo que respondieron ambos protagonistas, el medio italiano aseguró que ambos mantienen un vínculo casi inexistente y que arrastran diferencias técnicas desde antes de la cita en Monza. El monegasco acumulaba malestar por los episodios del Autódromo Hermanos Rodríguez y de Interlagos. Ese descontento aumentó por las maniobras defensivas de Hamilton durante la carrera disputada en Nevada.