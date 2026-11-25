El consumidor colombiano afronta Black Friday con una planificación de compra más definida. REUTERS/Sarah Meyssonnier

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Andrea Monroy, directora del sector retail en Google Colombia, afirmó que “hoy estamos frente a un consumidor que no se deja deslumbrar por descuentos” como los que se encuentran por la temporada de Black Friday.

De hecho, la inteligencia artificial, como el asistente Gemini de Google, es una de las herramientas que más usan los latinoamericanos para analizar precios y hacer compras. “La IA le ha dado el poder de verificar el valor de cada peso invertido”, agrega Monroy.

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Según el estudio Ipsos Black Friday Colombia comisionado por Google, la intención de compra supera el promedio de la región de habla hispana en Latinoamérica, pero sin dejarse convencer de la publicidad un 100%.

El 73% de los colombianos expresó una visión positiva sobre su situación económica personal, según Google. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Por otra parte, Monroy advirtió sobre el desafío para los comercios: “aquellas empresas que integren inventarios en tiempo real, garanticen políticas claras de logística y se posicionen con información confiable lograrán no solo maximizar sus ventas, sino fidelizar a un cliente más informado y leal”.

Google indica que en Colombia, la experiencia de compra integra cada vez más los canales digitales y las tiendas físicas: las ventas en línea ya concentran el 30% de la facturación de Black Friday y el 37% de Cyber Lunes.

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Cómo es el consumidor colombiano en Black Friday, según Google

El consumidor colombiano llega más planificado al Black Friday 2026, que se realizará del 27 al 29 de noviembre. Tras las ventas de COP $2,6 billones registradas en 2025, la nueva edición se perfila como una fecha clave para las compras de fin de año.

Los compradores en Colombia evalúan precios, promociones y necesidades antes de decidir una adquisición. REUTERS/Luisa Gonzalez

Según el estudio de Ipsos comisionado por Google en agosto de 2026, el 73% de los colombianos se declaró optimista sobre su situación económica personal y el 72% espera que las promociones superen a las del año anterior. Además, el 61% planea aprovechar Black Friday para adelantar las compras navideñas.

La intención de compra en Colombia supera el promedio de los países hispanohablantes de América Latina. Sin embargo, las decisiones de consumo están atravesadas por una evaluación previa de precios, promociones y necesidades concretas.

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Apenas el 8% de los compradores afirma tomar decisiones impulsivas durante esta temporada. En cambio, el 53% llega con una decisión de compra definida, mientras que el 39% monitorea promociones y busca una relación conveniente entre precio y beneficio antes de concretar una adquisición.

El 39% de los usuarios sigue las promociones para encontrar la mejor relación entre precio y beneficio. REUTERS/Rachel Wisnieswki

Las preferencias cambian según la generación. La Generación Z prioriza la tecnología y las ofertas relámpago; los millennials se inclinan por la moda, los televisores y las compras en cuotas sin intereses. Los baby boomers, por su parte, muestran la mayor intención de compra en viajes y turismo.

La búsqueda de información es otro factor relevante: el 75% de los colombianos utiliza YouTube antes de comprar.

De acuerdo con el informe, los creadores de contenido se consolidan como una fuente de consulta para quienes buscan referencias sobre productos y ofertas.

Antes de comprar, el 75% de los colombianos recurre a YouTube para buscar información sobre productos y ofertas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estafadores suplantan a Amazon, Apple y Netflix durante Black Friday

Amazon, Apple y Netflix se encuentran entre las marcas más utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a compradores durante el Black Friday, según un análisis de Kaspersky sobre amenazas detectadas entre enero y octubre de 2026.

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Los atacantes aprovechan el aumento de las compras en línea, los descuentos y la urgencia de las promociones para robar credenciales, datos bancarios y dinero.

Los productos de la compañía de ciberseguridad bloquearon 19.063.077 intentos de acceso a enlaces de phishing dirigidos a usuarios de tiendas digitales, bancos y sistemas de pago durante los primeros diez meses del año.

Durante Black Friday, los ciberdelincuentes suelen suplantar a marcas como Amazon, Apple y Netflix para engañar a los compradores. (Reuters)

Esa cifra implicó un aumento del 198,1% frente a los 6.394.854 ataques registrados en el mismo período de 2025.

Del total de casos detectados, el 44,54% apuntó a compradores en línea; el 28,55%, a usuarios bancarios, y el 26,91%, a sistemas de pago.

Kaspersky detectó más de 220.071 mensajes de spam vinculados con ventas durante las primeras dos semanas de noviembre, un alza del 50,2% frente a 2025. Estos correos ofrecen cupones inexistentes, sorteos, tarjetas regalo o descuentos por tiempo limitado.

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