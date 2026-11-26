La cantidad de adelantamientos en Las Vegas que generó debate en la Fórmula 1 (REUTERS/Daniel Cole)

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El Gran Premio de Las Vegas sembró un fuerte debate en la Fórmula 1. La carrera callejera estadounidense dejó 353 adelantamientos en total, una cifra que pilotos como Franco Colapinto calificaron como “artificial” por el factor de la batería. El reglamento que se implementó en 2026 le dio preponderancia a la energía eléctrica y la competición se desarrolló con intercambios de posiciones constantes, algo que generó un fuerte contrapunto entre los protagonistas.

Gabriel Bortoleto fue uno de los corredores que destacó el transcurso de la carrera en Las Vegas. “Tengo que ser honesto, quizá porque tuvimos dificultades con la velocidad en las rectas (Audi), yo siempre hacía los rebases en el último segundo, en medio de la curva. Así que para mí fue realmente muy divertido. En contadas ocasiones hice algunos adelantamientos a mitad de recta, cuando el otro auto se estaba quedando sin batería. Pero la mayoría de los rebases que hice con Ollie (Bearman), por ejemplo, fueron siempre en la curva 1, en duelos muy cerrados. Y disfruté bastante la carrera, debo decir. No me quejaría de ella”, argumentó el brasileño al portal Motorsport, durante el media day del GP de Qatar.

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Inmediatamente, el corredor de Audi apuntó contra los detractores de la cantidad de adelantamientos que existieron en Las Vegas: “Y creo que, al mismo tiempo, tenemos que dar un respiro, ¿sabes? Pienso que algunos pilotos se han quejado cuando no hay adelantamientos y cuando sí hay adelantamientos. Entonces, ¿qué carajo quieren, sabes? Tienes que manejar y hacer tu trabajo, y punto. De nuevo, para mí fueron adelantamientos normales. De hecho, hacía mucho tiempo que no tenía duelos tan pegados”.

Franco Colapinto, por su parte, apuntó contra los sobrepasos “artificiales” en pista, ya que el funcionamiento de la energía eléctrica tomó un rol trascendental. “Fue una linda carrera, para disfrutar desde afuera. Desde la tele estuvo linda. El hecho de pelear con los de adelante es algo que te llevás y genera diversión extra. Es una sensación que no tenés todos los días el ver al puntero y estar peleando con ellos. Es algo diferente y único. Por ese lado fue positivo. No te daba respiro, pero los sobrepasos estaban un poco artificiales con la batería. Como un poco predecibles. Cuando vi la carrera de vuelta, era como medio obvio que George (Russell) iba a adelantar y Max (Verstappen) lo iba a pasar en la 1”, analizó.

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A esto, agregó: “Así y todo, fue una gran carrera. El tener ocho autos en tres segundos y estar peleando el top cinco, es algo que en la Fórmula 1, creo, no había pasado nunca. Por otro lado, la mejor carrera de la historia no creo que fue. Fue una carrera divertida para ver, en un circuito que da para esos sobrepasos y tipo de carreras. Un fin de semana lindo en general. Fue una carrera más divertida que el año pasado y es positivo para la Fórmula 1. Un poco artificial por momentos, pero divertida”.

Con el reglamento que se implementó en 2026, la unidad de potencia del monoplaza dividió en partes iguales el motor de combustión con la batería eléctrica. A pesar de los cambios que se implementaron por el malestar de los equipos y los pilotos, la gestión de energía es clave para que los pilotos puedan superarse entre sí en una serie de curvas, algo que es conocido como el efecto “yo-yo”.

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Lando Norris explicó en detalle cómo fue el funcionamiento de las baterías en Las Vegas. “Creo que deberíamos depender un poco menos de la batería. Cuando utilizas el modo overtake tienes a disposición más energía y, por lo tanto, más velocidad. El problema es que cuando vas en las primeras posiciones no tienes muchas posibilidades de ahorrar energía, porque alcanzas los límites de recuperación. Terminas consumiendo más energía sin tener mucha elección; luego sales de la última chicana y estás en problemas porque ya no te queda batería. Es algo que escapa a tu control. Incluso, cuando rebasas a alguien, quizá casi accidentalmente, no puedes hacer nada para evitar que el piloto al que acabas de superar te vuelva a pasar de inmediato. Hay demasiados momentos en los que estás a merced de la batería”, comentó en diálogo con Motorsport, durante el media day de Qatar.

A pesar de esto, el campeón de McLaren destacó otros factores para la elevada cantidad de adelantamientos en Las Vegas, como el hecho de seguir de cerca a otro piloto con la aerodinámica activa. “El efecto de rebufo en modo straight fue enorme. Incluso sin energía en la batería hablamos de una ventaja de siete u ocho décimas, superior a lo que garantizaba el DRS. Creo que incluso con un monoplaza tradicional, pero equipado con straight mode, habríamos visto muchos rebases”, analizó.

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La impactante cantidad de sobrepasos en Las Vegas que generó un debate en la Fórmula 1 sobre la importancia de la batería eléctrica (REUTERS/Daniel Cole)

La carrera en Las Vegas tuvo un total de 353 adelantamientos, 35 cambios de líderes y una distancia máxima entre la punta y el segundo de 1.563 segundos, récord histórico en la categoría. Max Verstappen, que criticó la normativa durante todo el año, analizó de forma sarcástica el desarrollo de la competición después de su victoria. “Probablemente no debería decirlo. Probablemente no debería. Recuerdo haber ganado una como esta cuando jugaba a Mario Kart. A veces retrocedes y aprovechas las corrientes de aire, y es como si te pusieran al día, ¿sabes? Siempre que retrocedes, vas más rápido. Esa fue la última vez que sentí algo así”, comentó entre risas, según reprodujo Motorsport.

Cuando le preguntaron si había disfrutado de la carrera, el corredor de Red Bull fue concreto: “Cuando lo miro desde mi corazón de piloto de carreras, no. Cuando lo veo como un espectáculo, sí. He disfrutado de mi regreso y todo lo demás, pero prefiero verlo con mi corazón de piloto de carreras. Ni siquiera me puso nervioso, porque, no sé, simplemente me sentía como si estuviera corriendo tranquilamente, tratando de darlo todo cuando era necesario o defenderme. Pero para el espectáculo, visto desde fuera, probablemente sí, te guste”.

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Carlos Sainz, por su parte, apuntó a la estrategia de los pilotos para pelear por su posición. “No creo que hubiera tantas carreras de yo-yo. Se trataba más bien de adelantamientos al final de la recta, luego te mantenías al frente la siguiente vuelta, y después entraba el modo de adelantamiento, conseguías el adelantamiento y luego volvías a adelantar. Creo que era muy estratégico. Me recordó un poco a una carrera de karts con una larga recta donde hay que jugar con el rebufo y, en este caso, con la batería. Me gustan las carreras estratégicas”, comentó en la zona mixta de Las Vegas, con The Race.