GTA 6 vendió más de 200.000 copias físicas en Japón y PS5 superó en ventas a Nintendo Switch 2 por primera vez.

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El lanzamiento de GTA 6 en Japón impulsó las ventas de PlayStation 5 hasta superar por primera vez a Nintendo Switch 2, desde que la nueva consola de Nintendo llegó al mercado. El videojuego de Rockstar Games vendió 200.759 copias físicas durante su primera semana en el país asiático y se convirtió en el título más comercializado entre el 16 y el 22 de noviembre de 2026.

Los datos publicados por la revista japonesa Famitsu, y difundidos por el portal Gematsu, muestran el impacto que tuvo el estreno de Grand Theft Auto VI en el mercado japonés. El juego superó ampliamente al segundo puesto de la clasificación, ocupado por The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, que registró 35.295 unidades vendidas.

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El resultado también se reflejó en el mercado de consolas. Durante esa misma semana, PlayStation 5 comercializó 41.472 unidades, mientras que Nintendo Switch 2 alcanzó las 36.817. De esta manera, Sony consiguió liderar las ventas de hardware en Japón, un mercado donde Nintendo suele tener una presencia especialmente fuerte.

GTA 6 se convirtió en el videojuego más vendido de Japón durante la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026, según los datos de Famitsu.

GTA 6 supera las 200.000 copias físicas en su estreno japonés

El desempeño comercial de GTA 6 destaca por la diferencia frente a los demás videojuegos de la clasificación. Sus 200.759 copias físicas representan una distancia considerable respecto al segundo lugar, que no llegó a las 36.000 unidades.

Aunque el título también está disponible para Xbox Series X|S, la mayoría de las ventas físicas japonesas corresponden a PlayStation 5. Esto se explica por la limitada presencia de las consolas de Microsoft en ese mercado, donde Sony y Nintendo concentran buena parte de la preferencia de los jugadores.

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El segundo puesto fue para The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, con 35.295 unidades. En tercer lugar quedó Nintendo Switch Sports Resort, un exclusivo de Switch 2 que vendió 10.486 copias.

El juego físico de GTA 6 en japón lograron vender 200.000 copias en su primera semana. REUTERS/Nadja Wohlleben

La lista también incluye otros títulos conocidos, como Rhythm Paradise Groove, con 7.830 unidades, y Tomodachi Life: Una vida de ensueño, que registró 4.570 ventas. Por su parte, Splatoon Raiders alcanzó las 3.077 copias.

El resto del top 10 estuvo integrado por distintas versiones de Momotaro Dentetsu 2, además de Minecraft y Metaphor: ReFantazio para Nintendo Switch 2.

PS5 supera por primera vez a Nintendo Switch 2 en Japón

El impacto de GTA 6 no se limitó a las ventas del videojuego. La llegada del título también coincidió con un cambio en la clasificación semanal de consolas, en la que PlayStation 5 consiguió ocupar el primer lugar.

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Según los datos de Famitsu, Sony vendió 41.472 unidades de PS5 durante la semana analizada. Nintendo Switch 2 quedó en segundo puesto con 36.817 consolas comercializadas, una diferencia de 4.655 unidades.

El tercer lugar fue para la primera Nintendo Switch, que registró 4.362 ventas. En tanto, Xbox Series X|S alcanzó 751 unidades, una cifra que vuelve a reflejar la menor participación de Microsoft en el mercado japonés.

PlayStation 5 registró 41.472 unidades vendidas en Japón y superó a Nintendo Switch 2 en el ranking semanal de consolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de un resultado relevante porque Switch 2 había mantenido una posición destacada desde su lanzamiento. Sin embargo, la llegada de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años modificó temporalmente el comportamiento de compra de los consumidores.

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El lanzamiento de GTA 6 también impulsa las ventas de Rockstar

El desempeño en Japón se suma a los resultados comerciales que el videojuego ha conseguido en otros mercados. Según las cifras recogidas en el material de referencia, GTA 6 ya superó los 47 millones de copias vendidas y reunió a 39 millones de jugadores en PlayStation.

El interés también se ha reflejado en las ventas de las ediciones físicas en países como España y Francia, pese a que estas versiones se comercializan sin disco y sin mapa. Este formato mantiene una presentación física para los compradores, aunque el acceso al juego requiere descargarlo.

GTA 6 ha impulsado las ventas de Rockstar Games a nivel mundial. (Foto: Rockstar)

El éxito japonés confirma la capacidad de convocatoria de la franquicia, incluso en un mercado donde las preferencias suelen favorecer a los videojuegos de producción local y a las consolas de Nintendo.

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Por ahora, las cifras corresponden a la semana comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre. Será necesario observar los siguientes reportes de Famitsu para determinar si PlayStation 5 logra mantener el liderazgo frente a Switch 2 o si el resultado estuvo principalmente relacionado con el lanzamiento de GTA 6.