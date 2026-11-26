Agentes del Organismo de Investigación Judicial custodian a jóvenes detenidos durante un operativo contra la extorsión y el narcotráfico en un barrio de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un colegio técnico de Orotina fue el escenario donde operaba, dentro y en sus alrededores, una estructura criminal conformada exclusivamente por menores de edad. La agrupación, conocida como “Grupo de la Plaza”, quedó al descubierto este jueves con la detención de once adolescentes de entre 13 y 17 años.

La Fiscalía Penal Juvenil de Alajuela, a través de su sección de crimen organizado, dirigió las pesquisas que derivaron en los arrestos, según informó Teletica, canal de televisión costarricense.

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Delitos investigados y funcionamiento de la red

Las autoridades vinculan a los adolescentes con venta de drogas, cobros extorsivos y amenazas con armas de fuego. Varios de los integrantes también eran estudiantes, condición que, según la pesquisa, les facilitaba el acceso a los centros educativos para distribuir estupefacientes.

El Organismo de Inteligencia Judicial de Orotina venía investigando al grupo desde mayo de este año, luego de recibir información sobre situaciones que comprometían la seguridad de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, según detalló Amprensa. El expediente fue denominado operacionalmente “Caso Semillero”.

El caso reúne ocho causas judiciales distintas, centradas en la introducción, el suministro, la distribución y la comercialización de sustancias ilícitas.

Tres jóvenes permanecen esposados de espaldas frente a una delegación del Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica, custodiados por agentes en la entrada del edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollo de los operativos

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciaron las capturas a las 6 de la mañana en distintos puntos de Orotina, San Mateo y Jacó. Los sospechosos fueron trasladados hasta las oficinas judiciales de San Mateo, según precisó Teletica.

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Al cierre del operativo, las autoridades aún buscaban a una de las menores investigadas, que no se encontraba en su vivienda y era rastreada en la zona de Jacó, reportó Amprensa. Por tratarse de personas menores de edad, el OIJ mantiene bajo reserva sus identidades.

Ningún adulto fue identificado dentro de la organización, un dato que las autoridades destacaron como particularmente llamativo del caso. Los once adolescentes serán presentados ante la Fiscalía Penal Juvenil, instancia que determinará las medidas correspondientes para cada uno.

El patrón en otras provincias del país

El operativo de Orotina no es un hecho aislado. Días antes, cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron detenidos en Puntarenas como sospechosos de asaltar a otro menor para robarle una cadena de oro, según informó Amprensa. Las capturas se realizaron en los sectores de 20 de Noviembre, Fray Casiano, El Roble y Barranca.

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El fenómeno tiene una dimensión más amplia a escala nacional. Los homicidios de adolescentes de entre 12 y 17 años sumaron 40 víctimas en el país hasta el 13 de noviembre, cifra que representó el 85% de los 47 menores de edad asesinados en ese período, según datos del OIJ difundidos por El Observador y citados por Infobae.

A mediados de septiembre, el director interino del OIJ, Michael Soto, ya había advertido sobre el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Sus declaraciones se dieron después de un allanamiento en Limón, donde un adolescente de 15 años resultó herido al enfrentarse con un fusil AR-15 a agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica, según consignó Infobae.

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En agosto, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, había alertado sobre la captación de menores para actividades de sicariato tras un repunte de violencia en Cartago, donde en ese entonces operaban cinco grupos criminales rivales por el control del narcomenudeo, de acuerdo con el registro de Infobae.

Tres agentes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica colocan esposas a tres menores de edad durante una detención en una calle residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el crimen organizado recluta menores

Especialistas señalan que las estructuras criminales aprovechan la vulnerabilidad de los menores, en particular cuando crecen en entornos marcados por la violencia o la actividad delictiva. El OIJ explica que esta problemática suele gestarse desde edades tempranas, según recogió Teletica.

Un expediente del Organismo de Investigación Judicial y fichas de dominó simbolizan el operativo contra una red delictiva de menores vinculada a colegios en Orotina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Patronato Nacional de la Infancia sostiene que su respuesta se apoya en tres pilares: la familia, el sistema educativo y la comunidad, a los que se suman el deporte y la generación de oportunidades laborales para la población joven, de acuerdo con el mismo medio. La institución registraba, según ese reporte, a 134 menores referidos por la Fiscalía Penal Juvenil por delitos que incluyen tentativa de homicidio, agresiones con arma y portación de arma.

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El contexto regional también influye. Durante el primer congreso “Costa Rica más Segura”, expertos señalaron que el crimen organizado transnacional se expande en el país por la incursión de grupos criminales de otras naciones de la región, según informó Diario Extra, periódico costarricense.

“La desigualdad socioeconómica es un factor elemental, importante, preponderante en el ataque al crimen organizado, pues por ahí donde se nos filtra más fácilmente, por las poblaciones vulnerables”, dijo Omar Brenes Campos, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, al citado medio.

Los expertos reunidos en ese congreso también advirtieron sobre la necesidad de actualizar normativas, entre ellas las leyes de armas y la ley penal juvenil, para enfrentar un fenómeno que, según reconocen las propias autoridades, ya no distingue edad entre quienes integran las filas del crimen organizado en Costa Rica.

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