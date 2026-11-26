Los jugadores de GTA 6 descubrieron un error que permite conseguir hasta 100.000 dólares en menos de diez minutos. (Rockstar Games)

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Los jugadores de Grand Theft Auto VI (GTA 6) descubrieron un método que permite conseguir hasta 100.000 dólares en menos de diez minutos gracias a un error en una de las actividades del videojuego. El truco consiste en aprovechar un almacén utilizado por narcotraficantes para esconder cocaína dentro de ositos de peluche, cuya mercancía vuelve a aparecer cada vez que los usuarios se alejan del lugar y regresan.

La estrategia se ha popularizado entre la comunidad de jugadores porque permite acumular grandes cantidades de dinero sin necesidad de completar misiones principales, participar en enfrentamientos o realizar actividades demasiado complejas. Además, algunos usuarios encontraron una manera de acelerar el procedimiento utilizando a los dos protagonistas de la historia: Jason y Lucia.

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El método fue compartido y perfeccionado por jugadores en Reddit. Uno de ellos aseguró que, mediante una combinación de vehículos, cambios de personaje y encargos a los compañeros, es posible obtener entre 88.000 y 100.000 dólares en aproximadamente diez minutos.

Un almacén cerca de Hamlet es el punto de partida del truco para conseguir dinero rápidamente en el videojuego.

El descubrimiento llega una semana después del lanzamiento del videojuego, que debutó el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Desde entonces, los usuarios han encontrado diferentes secretos, actividades ocultas y errores que permiten aprovechar algunas de las mecánicas diseñadas por Rockstar Games.

Dónde encontrar el almacén que permite ganar dinero en GTA 6

El truco comienza en un almacén ubicado cerca de Hamlet, al sur de Vice City. En estas instalaciones, los jugadores encuentran mercancía perteneciente a narcotraficantes que utilizan ositos de peluche para esconder cocaína.

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Al llegar al lugar, es posible encontrar los restos de un enfrentamiento entre bandas y varias furgonetas con droga en su interior. Lo llamativo es que los usuarios pueden recoger la mercancía sin tener que enfrentarse a enemigos ni superar una misión específica.

Una vez que consiguen la droga, pueden transportarla y venderla para obtener dinero dentro del juego. Sin embargo, el verdadero beneficio aparece cuando descubren que la mercancía vuelve a generarse después de abandonar la zona y regresar.

La mercancía escondida en ositos de peluche vuelve a aparecer cuando los jugadores abandonan la zona y regresan. (Foto: Rockstar)

Este comportamiento permite repetir la operación varias veces. En condiciones normales, los jugadores tendrían que desplazarse constantemente entre el almacén y el punto de venta, lo que consume tiempo y reduce las ganancias por minuto.

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Cómo conseguir hasta 100.000 dólares en diez minutos

La comunidad encontró una forma de optimizar el procedimiento mediante el uso de varias furgonetas. En lugar de depender de un único vehículo, los jugadores pueden organizar diferentes transportes para acumular más mercancía y reducir los desplazamientos.

Otro elemento importante es la posibilidad de alternar entre Jason y Lucia. GTA 6 permite cambiar entre ambos protagonistas durante la aventura, una característica que los usuarios están aprovechando para gestionar mejor las actividades y acelerar la recolección de la droga.

Además, el personaje puede encargar a su compañero que venda la mercancía. De esta manera, no es necesario realizar personalmente todos los viajes hasta el punto de venta.

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Los usuarios aprovechan los cambios entre Jason y Lucia para acelerar la recolección y venta de la droga.

La combinación de estas mecánicas permite aprovechar el error del almacén con mayor eficiencia. Uno de los jugadores que compartió el procedimiento aseguró haber conseguido entre 88.000 y 100.000 dólares en menos de diez minutos.

No obstante, estas cifras corresponden a experiencias compartidas por usuarios y pueden variar dependiendo de cómo se realice el procedimiento y de las condiciones de la partida.

Rockstar todavía no habría corregido este error de GTA 6

Uno de los aspectos que más llama la atención es que el truco continúa funcionando después de la primera actualización de GTA 6, publicada el lunes posterior al lanzamiento.

Esto significa que, al menos según los reportes de los jugadores, Rockstar todavía no habría solucionado el comportamiento que permite recuperar la mercancía del almacén repetidamente.

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El método continúa funcionando después de la primera actualización de GTA 6, aunque Rockstar podría corregirlo en un próximo parche.

La compañía podría corregirlo mediante una futura actualización si considera que afecta al equilibrio de la economía del modo historia. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cuándo llegará un parche específico para solucionar este problema.

Mientras tanto, los jugadores continúan explorando el mapa de Leonida para encontrar nuevas actividades, secretos y formas de conseguir dinero. El descubrimiento demuestra cómo la comunidad puede identificar rápidamente comportamientos inesperados dentro de un videojuego y convertirlos en estrategias para avanzar con mayor facilidad.