El Ministerio de Salud contabilizó 325 pacientes con la infección entre el 14 y el 20 de noviembre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nicaragua registró 45 nuevos casos de chikungunya durante la última semana y alcanzó un acumulado de 370 personas diagnosticadas, de acuerdo con el balance oficial que fue divulgado esta semana por Rosario Murillo. El dato confirma un aumento de contagios tras varias semanas de reportes sanitarios que reflejan la circulación de la enfermedad transmitida por mosquitos.

Según publicó Artículo 66, Murillo informó que la cifra semanal elevó el número de pacientes a 370. “El chikungunya presentó un incremento de 45 personas enfermas más que la semana anterior”, afirmó durante su alocución diaria.

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El registro supone un incremento frente al informe precedente del Ministerio de Salud (Minsa), que había contabilizado 325 personas con la enfermedad entre el 14 y el 20 de noviembre. En esa ocasión, las autoridades habían señalado una reducción de 16 diagnósticos en comparación con el período anterior.

La variación de los datos oficiales ocurre en medio de cuestionamientos sobre la dimensión real del brote. Personas afectadas y familiares han difundido reportes en redes sociales sobre casos que, según denuncian, no figuran en las estadísticas estatales. Esa situación alimenta las dudas sobre un posible subregistro de contagios en distintas zonas del país.

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Las personas que presenten fiebre y dolores articulares deben acudir a un centro de salud para recibir asistencia médica. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El chikungunya es una infección viral que se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados, principalmente de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. Sus síntomas más frecuentes incluyen fiebre de aparición repentina, dolores intensos en las articulaciones, molestias musculares, cefalea y erupciones en la piel.

Ruta de Cambio reclamó un plan sanitario de emergencia

Ante el crecimiento de los casos, la organización política opositora Ruta de Cambio, encabezada por el dirigente desnacionalizado y excarcelado Félix Maradiaga, exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a inicios de noviembre, que active una respuesta de emergencia para contener la propagación del virus.

El movimiento, que opera desde el exilio, reclamó que el Minsa decrete y ejecute de inmediato un plan específico frente al avance de la enfermedad. La agrupación cuestionó lo que considera una respuesta insuficiente de las autoridades sanitarias y pidió una estrategia que permita identificar los focos de transmisión, ampliar la atención médica y garantizar información pública sobre la evolución epidemiológica.

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Ruta de Cambio también denunció que recibió comunicaciones desde varias comunidades sobre personas en estado crítico y centros de salud sin medicamentos básicos. Esas afirmaciones no han sido confirmadas de forma independiente por las autoridades nicaragüenses, que hasta ahora han difundido balances semanales con el número de diagnósticos registrados.

Los mosquitos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus transmiten el virus del chikungunya a la población. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización opositora pidió transparencia en la divulgación de los datos, acceso oportuno a tratamientos para los pacientes y acciones de prevención en los barrios con mayor presencia del mosquito transmisor. También planteó la necesidad de reforzar las campañas de limpieza y fumigación, así como la vigilancia de posibles complicaciones entre personas con enfermedades preexistentes.

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Las medidas para reducir los criaderos de mosquitos

Artículo 66 recordó que la prevención depende, en gran medida, de eliminar los recipientes donde se acumula agua, mantener tapados los depósitos, evitar la acumulación de basura y usar repelente. También se recomienda vestir ropa que cubra brazos y piernas e instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

Las personas que presenten fiebre repentina, dolor articular intenso, dolor muscular, cefalea o lesiones en la piel deben acudir a un centro de salud para recibir atención médica. La evolución de los contagios y la capacidad de respuesta de la red sanitaria seguirán bajo observación tras el nuevo aumento informado por el régimen.

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