Un gráfico de barras con una flecha ascendente y el mapa de República Dominicana iluminado representan el crecimiento económico del país, junto a su bandera y una ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía de República Dominicana creció 5.4% interanual en octubre de 2026, con la construcción, la manufactura y las actividades de servicios como principales motores de la expansión, según informó este miércoles el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El resultado elevó a 4.7% el crecimiento acumulado entre enero y octubre. La cifra quedó por encima de la previsión del 4.5% que contempla el marco macroeconómico consensuado por el Ministerio de Hacienda y Economía y el banco emisor para el conjunto de 2026.

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De acuerdo con la información difundida por EFE, el desempeño de octubre también superó las proyecciones para este año del Fondo Monetario Internacional (FMI), que calcula una expansión de 4.6%, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya estimación es de 4.4%.

Construcción con expansión interanual de 15.6%

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) mostró que la construcción fue la actividad con mayor avance durante octubre, al registrar un aumento interanual de 15.6%.

El BCRD vinculó ese resultado con la ejecución de proyectos de inversión privada, tanto en el segmento residencial como en el no residencial. También influyeron las obras de infraestructura asociadas a la inversión pública.

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Trabajadores de la construcción avanzan en la edificación de un complejo de viviendas en República Dominicana, utilizando maquinaria y materiales para el desarrollo urbanístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción se ubicó por delante de la manufactura local, que creció 6.8%, y de las zonas francas, que aumentaron 2.6%. El sector agropecuario también mantuvo una variación positiva, aunque a un ritmo menor, con una expansión de 1.3% respecto de octubre del año anterior.

El banco emisor indicó que la actividad agrícola recibió el impulso de una mayor producción de guineo, aguacate, cacao, plátano y huevos, entre otros productos. El dato refleja un desempeño desigual dentro de los sectores productivos, con la construcción como el principal aporte al crecimiento mensual.

Servicios con crecimiento de 4.7% y turismo con avance de 7.8%

El conjunto de las actividades de servicios tuvo una expansión de 4.7% interanual en octubre. Dentro de ese grupo, energía y agua registró el mayor incremento, con 8.5%.

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La actividad de hoteles, bares y restaurantes aumentó 7.8%, favorecida por el ingreso de visitantes extranjeros. El resultado situó al turismo entre los sectores con mayor dinamismo de la economía dominicana durante el mes analizado.

Los servicios financieros, los seguros y las actividades conexas crecieron 6.3%. El BCRD atribuyó la variación al incremento de los ingresos por comisiones vinculadas a operaciones cambiarias, el uso de tarjetas de crédito, giros y transferencias, entre otros servicios.

El comercio avanzó 5.5%, la misma tasa que transporte y almacenamiento. La enseñanza, en tanto, creció 4.7%. Estos datos completaron un mes en el que el sector terciario sostuvo buena parte de la expansión económica.

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El turismo en República Dominicana recibió más pasajeros no residentes por vía aérea que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

Minería con caída de 13.6% en octubre

La evolución no fue homogénea en todas las ramas. La minería registró una contracción de 13.6% durante octubre, según el informe del BCRD.

Pese a esa caída, el crecimiento acumulado de los primeros diez meses del año se mantuvo por encima de las proyecciones oficiales y de los organismos multilaterales. El Banco Central señaló que, si se conserva el ritmo de actividad, República Dominicana cerraría 2026 con una expansión superior al promedio de 2.4% que se espera para América Latina.

El Fondo Monetario Internacional destacó esa perspectiva al concluir el pasado viernes su misión del Artículo IV en el país. El organismo mantuvo su estimación de crecimiento en torno al 4.6% para este año.

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La misión del FMI evalúa de forma periódica las condiciones macroeconómicas de los países miembros y mantiene reuniones con autoridades, representantes del sector privado y otros actores económicos. En el caso dominicano, el organismo puso el foco en la evolución de la actividad y en las expectativas de crecimiento para el cierre de 2026.