La investigación judicial señaló a Eduardo Antonio Maaz Cruz como el encargado de la logística de transporte en Guatemala. (PNC de Guatemala)

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Guatemala acumuló 113 capturas con fines de extradición durante la administración de Bernardo Arévalo, entre 2024 y 2026, con un máximo de 49 detenciones en el último año del período. El aumento estuvo impulsado por los requerimientos vinculados al narcotráfico y por solicitudes judiciales procedentes, en su mayoría, de Estados Unidos.

De acuerdo con lo reportado por la agencia de gobierno AGN, las 49 aprehensiones registradas en 2026 superaron las 31 de 2024 y las 33 de 2025. Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran que casi la mitad de los detenidos durante los tres años fue localizada en los últimos 12 meses.

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Del total de capturas de este año, 29 correspondieron a personas requeridas por delitos de narcotráfico. Las otras 20 enfrentan señalamientos por violación, agresión sexual, trata de personas, homicidio, defraudación fiscal, tráfico ilícito de migrantes y administración fraudulenta, entre otros cargos.

Los pedidos por narcotráfico crecieron frente a los dos años anteriores: en 2024 hubo 19 detenciones por esa causa y en 2025 se repitió la misma cantidad. El incremento de 2026 elevó esa categoría por encima de cualquier otro grupo de delitos incluido en los requerimientos internacionales.

Las fuerzas de seguridad capturaron a Eduardo Antonio Maaz Cruz y a Esteban García Chacón en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Ministerio Público)

Estados Unidos, origen de la mayoría de las solicitudes

Los tribunales de Estados Unidos concentraron la mayor parte de las órdenes de captura ejecutadas durante 2026. También hubo peticiones de México, Honduras, España y El Salvador.

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Las fuerzas de seguridad guatemaltecas realizan tareas de investigación, seguimiento y localización de los requeridos. Tras las detenciones, los sindicados quedan a disposición de los órganos jurisdiccionales que deben resolver los procesos de extradición.

El 19 de noviembre, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ministerio Público (MP), capturaron en la zona 1 de la capital al mexicano Esteban García Chacón y al guatemalteco Eduardo Antonio Maaz Cruz, alias “Tono”.

Ambos eran requeridos por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Texas, acusados de conspirar para distribuir 400 gramos o más de sustancias con fentanilo, según informó el Ministerio Público. El presidente Arévalo confirmó las detenciones durante una rueda de prensa: “Hoy podemos compartir que se capturaron dos extraditables que ya están siendo puestos a disposición de las autoridades que han solicitado su extradición”.

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Ese mismo día, la PNC arrestó en el Aeropuerto Internacional La Aurora a Manuel Alejandro Marín Contreras, alias “el Gordo”. Una corte del Distrito Este de Texas lo solicitaba por fabricación y distribución de cocaína.

La sucesión de operativos continuó el 20 de noviembre con la detención, en la zona 10 capitalina, del mexicano Hernán Palomera, de 40 años. La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois lo requería por cuatro cargos relacionados con la distribución de cocaína.

Las investigaciones estadounidenses señalan a Palomera como presunto líder de una organización con sede en Guadalajara. Esa estructura era investigada por introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense.

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De Zacapa a la capital, una red de operativos en nueve departamentos

El primer detenido con fines de extradición de 2026 fue Alex Javier Cardona Estrada, alias “Chele Peña”, de 43 años. Agentes de seguridad lo capturaron el 26 de enero en Zacapa por un requerimiento de Estados Unidos relacionado con narcotráfico.

Durante el año, las diligencias se extendieron a Petén, San Marcos, Escuintla, Sacatepéquez, Huehuetenango, Retalhuleu, Jutiapa y Quiché. También se realizaron arrestos dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora y en centros penitenciarios.

En febrero, tres hermanos de apellido Morales Guerra fueron detenidos de manera simultánea en Dolores, Petén. Los tres eran requeridos por Estados Unidos por narcotráfico.

Uno de los pocos pedidos procedentes de Europa derivó en la captura de Isaac Antonio Solís Figueroa, en mayo, en Gualán, Zacapa. España lo solicitaba por un caso de homicidio.

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Las detenciones de noviembre se concentraron en una semana de operativos. Entre el 19 y el 25 de ese mes se produjeron ocho arrestos en la capital y en los municipios de La Gomera, en Escuintla, y Fraijanes.

Entre los capturados figuraron Greysy Aleyny Galindo Ayala y Luis Miguel Toledo Satillano, requeridos por tráfico ilícito de migrantes. También fueron detenidas dos mujeres identificadas como Marisabel N. y Carol N., solicitadas por El Salvador por administración fraudulenta; en el segundo caso, existía una orden de detención provisional.

Los operativos de noviembre coincidieron con el estado de sitio decretado por Arévalo el 15 de ese mes en Zacapa e Izabal, departamentos fronterizos con Honduras. La medida tuvo una vigencia de 30 días y respondió al aumento de la actividad de estructuras criminales en esa zona del país.

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