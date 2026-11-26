Una imagen muestra la antigua fachada del Banco Central de Argentina tras su restauración, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

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La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de que el la Cámara baja aceptara los cambios que el Senado había introducido en septiembre. La norma redefine las funciones de la autoridad monetaria, restringe sus vínculos financieros con el Tesoro y modifica las reglas para designar y apartar a sus autoridades.

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió el presidente Javier Milei en sus redes sociales, antes de cerrar el mensaje con la sigla “VLLC”.

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La versión final incorpora una modificación surgida en el Senado que obligó al expediente a regresar a Diputados: el presidente y los directores del Banco Central tendrán mandatos de seis años y necesitarán el acuerdo del Senado por mayoría absoluta para asumir sus cargos.

La ley reúne cambios en seis áreas: el mandato institucional del organismo, el esquema de designación y remoción de sus autoridades, la asistencia al sector público, el tratamiento de las utilidades, la composición del balance y las normas operativas para el manejo de reservas. El objetivo central es revertir parte de las reformas aprobadas en 2012, cuando se amplió el alcance de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos para financiar al Estado.

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Milei había presentado el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA por cadena nacional y hoy celebró su aprobación en el Senado.

La ley elimina los adelantos transitorios al Tesoro

El artículo 17 deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica, que regulaba los adelantos transitorios del BCRA al Gobierno nacional. Antes de la reforma de 2012, esos préstamos debían devolverse en un máximo de 12 meses y no podían exceder el 12% de la base monetaria, con un margen adicional de hasta el 10% de los recursos tributarios obtenidos durante el año previo.

La modificación aprobada durante el kirchnerismo elevó los límites y añadió otro 10% de la recaudación bajo una figura excepcional. Según los fundamentos de la ley, esa excepción se utilizó de manera recurrente.

El mensaje oficial estimó que, bajo las reglas derogadas, el Tesoro podía recibir hasta $36,6 billones por esa vía. La cifra equivale a más del 80% de la base monetaria, de acuerdo con el cálculo incluido en los fundamentos.

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La prohibición abarca otras formas de financiamiento. El Banco Central no podrá otorgar créditos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni los municipios. Tampoco podrá adquirir títulos públicos nacionales en el mercado primario ni anticipar recursos para afrontar vencimientos de deuda.

La norma también elimina el régimen de reservas de libre disponibilidad, establecido en la Ley de Convertibilidad de 1991. El Gobierno sostuvo que ese instrumento permitió al Tesoro utilizar reservas internacionales y dejó en el activo del BCRA letras intransferibles por USD 69.400 millones a abril de 2025.

La iniciativa plantea que sólo el BCRA sólo podrá distribuir utilidades realizadas y líquidas, y excluye de manera expresa aquellas que se originen en variaciones del tipo de cambio. (Foto: Reuters)

Las ganancias del Banco se usarán para cancelar pasivos heredados

La ley establece un régimen transitorio para ordenar el balance de la entidad. Mientras el Estado nacional mantenga deudas por adelantos transitorios o letras intransferibles, una parte de las utilidades anuales deberá ponerse a disposición del Tesoro con un único destino: la cancelación de esas obligaciones.

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Los vencimientos de los adelantos transitorios se extenderán de forma automática hasta que las acreencias sean saldadas en su totalidad. En el caso de las letras intransferibles, se mantendrán las condiciones previstas en cada emisión y las disposiciones que establezca la ley de presupuesto.

Utilidades bajo un esquema más restrictivo

La reforma modifica las condiciones para que el BCRA distribuya resultados al Estado nacional, su único accionista. Las transferencias quedarán limitadas a utilidades líquidas y realizadas.

La ley excluye de ese cálculo los resultados que surjan de variaciones del tipo de cambio o de la cotización del oro. Esas ganancias pasarán a integrar una cuenta de capital de la entidad. Los resultados no realizados que provengan de otros conceptos deberán permanecer en una reserva especial hasta su concreción.

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El nuevo artículo 38 establece otra condición: antes de habilitar una transferencia, la reserva general y las demás reservas de resultados deberán representar, como mínimo, el 50% del capital del Banco Central. Si se autorizan giros, los recursos solo podrán utilizarse para el pago de deuda pública.

Los fundamentos cuestionaron el uso de ganancias contables derivadas de la revaluación en pesos de activos en moneda extranjera luego de una devaluación. Según el mensaje oficial, ese mecanismo permitió en distintos momentos el envío de recursos al Tesoro sin que existiera una ganancia efectivamente realizada.

La Carta Orgánica anterior data de la reforma de 2012, que amplió el mandato del Banco Central y elevó los topes de los adelantos transitorios al Tesoro. (Reuters)

El Senado incorporó nuevos requisitos para nombrar a las autoridades

La principal modificación introducida por la Cámara alta, que luego fue aceptada por Diputados, quedó vinculada con la conducción del Banco Central. El presidente y los directores tendrán mandatos de seis años y su designación requerirá el acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

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La ley también fija causales específicas para apartar a los integrantes del directorio. Entre ellas figura la existencia de una falta grave y manifiesta en el desempeño de sus funciones, que deberá sustentarse en hechos determinados y verificables.

El procedimiento prevé un decreto del Poder Ejecutivo y la aprobación previa del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. La reforma elimina la participación de la comisión bicameral que había sido incorporada en 2010, durante la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular de la autoridad monetaria, Martín Redrado.

Además, el Poder Ejecutivo ya no podrá destituir de forma unilateral a las autoridades del Banco Central. Cualquier decisión deberá ajustarse a las causales previstas en la ley y acreditar los hechos que se invoquen.

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El texto deja sin efecto, a su vez, la presencia de un representante del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio. También deroga la obligación de que el BCRA emita una opinión previa sobre los efectos de las operaciones de crédito externo en la balanza de pagos.

La ley deja sin efecto la intervención de una comisión bicameral que había sido incorporada en 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó desplazar de la presidencia del Central a Martín Redrado.

Un mandato único centrado en la inflación

La norma reemplaza el actual artículo 3 de la Carta Orgánica y define que la función “única, primaria y fundamental” del Banco Central será preservar el valor de la moneda.

La fórmula desplaza el mandato vigente desde 2012, que incluía la promoción de la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro de los lineamientos del Gobierno nacional.

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Los fundamentos de la ley sostienen que la acumulación de metas dificultaba la evaluación de la gestión de la entidad. El texto plantea que la política monetaria debe concentrarse en la estabilidad de precios y que las demás finalidades requieren instrumentos de otra naturaleza.

Como parte de esa redefinición, el directorio ya no tendrá atribuciones para orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas ni hacia las economías regionales. La iniciativa considera que esas funciones corresponden a organismos de fomento.

La ley establece que el mandato único del Banco Central es preservar el valor de la moneda. (Franco Fafasuli)

Cambios operativos y en el manejo de reservas

La ley habilita al BCRA a negociar títulos públicos, divisas y otros activos financieros para objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios. Las operaciones deberán realizarse a precios de mercado o mediante parámetros técnicos equivalentes cuando no exista una cotización disponible.

El texto incorpora la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas internacionales y especifica qué activos externos podrán utilizarse para inversión, entre ellos el oro y otros instrumentos líquidos. Hasta ahora, esa protección se encontraba prevista en la Ley de Convertibilidad.

La entidad podrá usar esos activos como garantía en operaciones propias de banca central. A la vez, determinados contratos financieros internacionales quedarán exceptuados de una limitación legal vigente.

Por último, la reforma concentra en el BCRA la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. También deroga una disposición vinculada con la intervención en el mercado cambiario y otras normas que aún subsistían desde el régimen de convertibilidad.