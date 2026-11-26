En medio de su tratamiento contra el cáncer de mama, Caro Trippar compartió con sus seguidores el particular gesto de su pareja, Sebastián, ante la pérdida de pelo (YouTube)

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Desde que anunció su diagnóstico de cáncer de mama con metástasis, Caro Trippar decidió compartir con sus seguidores cada etapa del tratamiento. La influencer habló de sus controles, de las novedades médicas y de los cambios que atravesó desde que comenzó el proceso. En las últimas horas, volvió a abrir las puertas de su intimidad y contó cómo vivió uno de los efectos que más la movilizaron: la pérdida de pelo y la actitud de su pareja al respecto.

La influencer se refirió al tema en uno de sus últimos videos de YouTube. “Se me está cayendo mucho el pelo y yo tenía mucha cantidad y cada vez tengo menos, que esto igual tal vez para muchos es un montón”, comenzó. “Ay, chicos, pero yo tenía como así de pelo. Tuve ya mi lloradita y a seguir”, expresó, mientras mostraba con sus manos la cantidad de cabello que tenía antes de comenzar con el tratamiento. “Si yo me hago una trenza en este momento, me queda una trenza con nada. No sé cómo explicarlo. Tenía mucha cantidad y creo que por eso no se nota tanto que se me está cayendo tanto el pelo”, explicó. Para demostrarlo, pasó una mano por su cabello y mostró la cantidad que quedaba entre sus dedos.

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“No es que se me cae uno, sino a mechones. Así estoy todo el día”, relató. La escena la llevó a quebrarse frente a la cámara. “Se me está cayendo mucho el pelo. Ay, Dios mío”, dijo entre lágrimas. “Y ni siquiera me estoy quedando pelada como cuando te hacen quimioterapia, que se te cae todo el pelo”, explicó. Sin embargo, aseguró que la caída era constante y que la cantidad que perdía podía verse en distintos lugares de la casa.

A corazón abierto, la influencer compartió cómo atraviesa la pérdida de cabello a raíz de su tratamiento (Instagram)

“Para ir a lo de Martín (Cirio) me puse los lentes de contacto porque pensé: ‘No voy a ver nada’. Hace mucho que no me los ponía por la queratitis y cuando me puse los lentes de contacto vi el piso todo lleno de mis pelos”, relató mientras suspiraba. “Yo no veo tan en detalle. Y de repente me encontré con un piso lleno, pero de mis pelos”, continuó.

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“Y estaba Sebas. Él me miró y me dijo: ‘Sí, no te quise decir nada, pero se está cayendo mucho el pelo. Tu pelo está por todos lados’”, contó Caro sobre la particular actitud de su pareja ante el efecto de su tratamiento. “Y entré en una especie de crisis”, reconoció entre lágrimas. A pesar de la angustia, intentó recuperar el eje y repitió una frase que ya había utilizado durante el video: “Una lloradita y a seguir”.

"Una lloradita y a seguir", expresó Trippar ante el gesto de su pareja por la pérdida de pelo (Captura de video)

La influencer explicó que, pese a ese momento de tristeza, continuó con su rutina y con el tratamiento. “Nadie se enteró de nada y acá seguimos para adelante porque lo único que importa es que está funcionando el tratamiento”, afirmó.

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Desde que conoció su diagnóstico, Trippar utiliza sus plataformas para compartir actualizaciones sobre su estado de salud. En septiembre, había publicado otro video después de una consulta con su oncólogo, en el que contó que había recibido noticias alentadoras sobre la respuesta de su organismo al tratamiento.

“Creo que este va a ser el mejor video del año. Acabo de volver del oncólogo y... chicos, está funcionando el tratamiento. No entienden el nivel de felicidad. Desde que pisé casa que no paro de llorar”, relató en aquella oportunidad, entre risas y lágrimas. “El nivel de felicidad que estoy manejando de que se achicó el tumor de la teta, se achicó, las cosas de acá, los ganglios, no sé, yo no entiendo nada, pero se achicaron cosas y por sobre todo en el hueso, que tenía partes blandas. Al parecer algunas de esas partes se endurecieron un poquito”, detalló.

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Semanas atrás la influencer contó que estaba atravesando la enfermedad y luego de 3 meses de tratamiento le dieron una buena noticia (Video: Instagram)

“Ahora estoy respondiendo, el cuerpo está respondiendo a la primera línea del tratamiento y acá está, felicidad plena, todo arcoíris y rosa y felicidad”, continuó. “Esto igual recién arranca, pero contentos de que esto que estoy tomando está haciendo su efecto, y la menopausia y todo lo del tratamiento hormonal que me hicieron, mi cuerpo está respondiendo”, explicó. “La idea es continuar con esto, porque obviamente está funcionando, y más adelante se va viendo si se hace la mastectomía y si se hace rayos y todo el resto, pero por ahora seguimos con esto”, sostuvo.

Aunque la caída del pelo le provocó un momento de angustia, Caro Trippar continúa enfocada en el tratamiento y en los avances que recibió de parte de sus médicos. Acompañada por Sebastián y dispuesta a compartir también los momentos más difíciles, la influencer intenta atravesar esta etapa con la mirada puesta en su recuperación. Entre los cambios físicos y las noticias alentadoras, sigue construyendo un relato íntimo sobre su salud y el modo en que enfrenta cada día.

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