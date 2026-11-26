La integración de Gemini en el navegador exige mantener componentes cargados en memoria para responder de forma inmediata. (Europa Press)

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Un usuario de Reddit descubrió que Google Chrome puede consumir hasta 700 megabytes de memoria RAM incluso después de cerrarlo, un comportamiento vinculado a la integración del asistente de inteligencia artificial Gemini en el navegador. El hallazgo reabre un problema que persigue a Chrome desde hace años: el consumo excesivo de recursos del sistema.

De acuerdo con el relato publicado en el foro, tras cerrar el navegador de forma habitual, el Administrador de Tareas de Windows seguía mostrando varios procesos de chrome.exe activos en segundo plano. Estas tareas ocupaban entre 300 y 700 MB de RAM, por lo que el usuario debía terminarlas manualmente para liberar memoria.

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Un problema distinto a los habituales

Mantener procesos activos en segundo plano tras el cierre no es un fenómeno nuevo en los navegadores basados en Chromium. Por lo general, este tipo de inconvenientes se resuelve a través de un ajuste vinculado a aplicaciones o extensiones específicas. En esta ocasión, sin embargo, el origen era diferente.

El Administrador de Tareas de Windows reveló múltiples procesos de chrome.exe activos tras el cierre del navegador. (Europa Press)

El usuario afirmó haber probado distintas soluciones habituales, entre ellas el borrado de caché y cookies, además de la desactivación de todos los complementos instalados. Ninguna de estas acciones resolvió el consumo adicional de memoria. Recién al restaurar la configuración completa de Chrome logró identificar que el origen estaba en una opción asociada al perfil del navegador.

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La función de Gemini que mantiene procesos activos

La causa del consumo elevado de RAM está en dos funciones que se activan junto con la integración de Gemini en Chrome. Estas opciones mantienen al asistente de IA en funcionamiento de manera permanente, lo que implica que el navegador conserve ciertos componentes cargados en memoria para poder responder de forma inmediata cuando el usuario invoca al asistente.

Esta característica resulta útil para quienes utilizan Gemini como asistente predeterminado dentro del navegador, dado que permite resumir páginas web o realizar consultas sin necesidad de abrir una aplicación o pestaña adicional. El inconveniente surge porque, para ofrecer esa respuesta inmediata, los procesos deben mantenerse activos incluso cuando la ventana del navegador ya fue cerrada.

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Dos funciones vinculadas al asistente de IA son responsables del consumo adicional de memoria detectado. (Europa Press)

Google no detalla de forma clara en su documentación que Chrome reserva memoria libre para esta función de Gemini, lo que genera confusión entre los usuarios. Muchos desconocen que la integración está activa por defecto y pueden interpretar el consumo adicional de recursos como una falla del navegador, tal como ocurrió en el caso documentado en Reddit. Para equipos con poca memoria RAM disponible, este comportamiento puede traducirse en una pérdida de rendimiento perceptible.

Pasos para desactivar el consumo adicional de memoria

Es posible eliminar este consumo adicional de RAM mediante la desactivación de dos opciones específicas dentro de la configuración de Chrome. El procedimiento es el siguiente:

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Abrir Google Chrome. Hacer clic en el menú de tres puntos y entrar en Configuración. Ingresar a Innovaciones de IA y luego a Gemini en Chrome. En el apartado de Preferencias, desactivar las opciones “Mostrar Gemini en la parte superior del navegador” y “Mostrar Gemini en Chrome en la bandeja del sistema y activar la combinación de teclas”.

Desactivar las opciones de Gemini en la configuración de Chrome elimina el consumo extra de RAM. (Europa Press)

Dentro del mismo menú de configuración, existe una opción adicional en el apartado Permisos: desactivar “Compartir pestaña actual de forma predeterminada” impide que Chrome lea todas las pestañas abiertas y las envíe a sus servidores. También puede deshabilitarse la función de IA en el dispositivo, una característica orientada a la detección de estafas que, según se señala, llega a ocupar 20 gigabytes de espacio en el disco del ordenador.

Para quienes prefieran una solución más directa, la alternativa consiste en desinstalar Chrome y reemplazarlo por otro navegador con menor consumo de recursos, como Brave o Firefox.