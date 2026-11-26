Tini Stoessel y Rodrigo de Paul hablaron a fondo de su relación, su casamiento y el deseo de ser padres (Instagram)

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Tini Stoessel tiene 180 páginas escritas con los detalles de su boda soñada, desde los colores hasta la experiencia que quiere que vivan sus invitados. La cantante lo reveló junto a su futuro marido, el futbolista Rodrigo De Paul, en la portada de diciembre de Vogue México, donde la pareja hablaron de sus planes de vida en común, del inminente casamiento y de la posibilidad de tener hijos.

La pareja encontró su primera vivienda en común apenas tres días antes de la entrevista con la revista. “Más allá del lugar en donde estemos nosotros, entendiendo ya la vida y el vínculo que fuimos teniendo, como que también nosotros somos hogar. Hoy en día ya estamos más grandes y quizás soñamos otras cosas y el poder construir nuestro hogar es un gran sueño”, afirmó Stoessel. En este sentido, ambos coincidieron en que buscan una residencia en Argentina, país al que describen como un anclaje emocional importante.

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La relación atravesó una ruptura antes de llegar a este punto y contaron cómo fue ese tiempo separados. “Contacto cero, cero”, aclaró la cantante al referirse a la distancia total durante esa etapa. La reconciliación fue veloz y alteró la percepción de los meses que estuvieron separados. “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, recordó. A partir de ahí, la idea de casarse fue creciendo en conversaciones sin una propuesta formal. De Paul contó que fueron “pasito a pasito” y que “cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posan juntos en una portada de la edición latinoamericana de la revista Vogue

La boda ya tiene forma en la imaginación de Stoessel. “Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, contó. El vestido, explicó, no puede ser un elemento vacío: “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”. De Paul, por su parte, habló de querer invitar a los presentes a “entrar a este mundo nuestro”.

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La convivencia cotidiana también tiene sus rituales. De Paul describió cómo los momentos compartidos surgen en los márgenes de sus agendas: “Hay almuerzos o cenas, que son dos o tres horas en la mesa. O nos vamos a acostar y, de repente, vamos a lavarnos los dientes y media hora en el baño, nos ponemos a cantar”. Stoessel lo completó: “Hacemos karaoke”.

El jugador, campeón del mundo con la selección argentina y actualmente en el Inter Miami con su amigo Lionel Messi, describió una transformación personal profunda. “Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero sin darme cuenta de que podía ser a color”, dijo. Ese cambio, señaló, también impactó en su relación con sus hijos, Francesca y Bauti, frutos de su relación con Cami Homs. “Quiero que el futbol pertenezca a mi vida y no mi vida pertenezca al futbol”, sintetizó. Stoessel, en tanto, habló del rol que él tuvo en sus momentos más difíciles: “Rodrigo es una persona que me ha empujado... me ha salvado la vida en muchos momentos”.

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La cantante usó sus redes sociales para hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol (Video: Instagram)

Con 29 años, Stoessel atraviesa un momento de revisión personal y profesional. Su gira FUTTTURA recorre una trayectoria de 15 años y la lleva a reexaminar cuánto se permitió expresar por deseo propio durante años de exposición pública. “Para mí es un gran sueño ahora entender a dónde pertenezco, dónde es que yo me siento yo más que nunca”, reflexionó. “No es fácil habitar la libertad, para nada”, reconoció. Además de la gira, prepara música nueva y tiene planes en moda y maquillaje.

De Paul contó que cuando finalmente vio a Stoessel sobre el escenario sintió que todo a su alrededor se hacía pequeño. Ella, por su parte, expresó lo que significa acompañarlo a él: “Para mí también es un honor”.

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Tini y Rodrigo tienen planeado casarse el 19 de diciembre en una fiesta en Argentina (Instagram)

La artista mencionó también un deseo concreto: “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”. De Paul recordó que, durante una visita a la casa, ella ya imaginaba las habitaciones para los hijos de él y para el bebé que ambos planean tener. “Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de futbol”, contó que le decía ella. También hablaron de dónde estarán sus perras, Fifi y Tota, en ese hogar futuro.