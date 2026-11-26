Los activos argentinos esbozan una recuperación.

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Los activos bursátiles de la Argentina insinúan por segundo día seguido una recomposición de los precios, luego de haber marcado el martes -y en el inicio de la sesión del miércoles- sus niveles más bajos del año.

La plaza local no cuenta con la referencia de Wall Street, debido a que este jueves 26 se celebra en el país norteamericano el Día de Acción de Gracias. El viernes 27 habrá negocios acotados en Nueva York.

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De todos modos, la tendencia positiva para los negocios domésticos no está del todo exenta de lo que sucede en el exterior. Una muy importante alza de 3,6% en el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, en los 172.752 puntos contagiaba de cierto brío optimista a los activos domésticos.

En el mismo sentido, una caída de ocho centavos o 1,5% para el dólar en Brasil, a 5,73 reales por unidad, contribuye a una retracción de las cotizaciones domésticas de la divisa, tras siete ruedas seguidas de ganancias.

A las 15:30 horas, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 3% en pesos, a 84.071 puntos. En el panel de acciones líderes destacan las subas de las ganancias de YPF (+6,1%) y Metrogas (+4,2%). El panel de acciones líderes porteño mantiene en el trayecto de 2026 una caída de 21,5% en moneda local y de 34,7% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

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Los bonos soberanos Bonares y Globales promedian una mejora de 0,9%, mientras que el riesgo país de JP Morgan no registra movimientos por el feriado norteamericano y la ausencia de negocios de renta fija en EE.UU. El miércoles el riesgo país argentino terminó en los 1.067 puntos básicos. Este mismo indicador tocó los 1.139 puntos básicos en forma intradiaria, en lo más alto desde el 2 de octubre de 2025.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, observó que “el riesgo país, que había superado los 1.100 puntos en la rueda, terminó cerrando 1.067 puntos. En cuanto al equity, también hubo una jornada de menor a mayor para el Merval en ‘contado con liquidación’, que revirtió pérdidas intradiarias para cerrar 1,5% arriba, en un contexto en que el EWZ brasileño subió 2,94% -tras algunos indicios favorables al ajuste fiscal en ese país- y el EEM de emergentes cayó 0,51%”.

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Los expertos de Cocos comentaron que “los bonos soberanos argentinos quedan entre dos lecturas opuestas. A favor, las cuentas externas y fiscales mejoran estructuralmente, con superávit comercial récord, un tercer superávit fiscal consecutivo y acumulación de reservas. En contra, la actividad se deteriora, la brecha cambiaria se amplía y crece la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027″.

“El EMAE de septiembre, peor a lo esperado, refuerza la lectura recesiva y se sumó a una rueda de bajas generalizadas en toda la curva hard-dollar. Los bonos ya devolvieron buena parte de lo que habían ganado hasta los máximos de agosto”, acotaron desde Cocos.

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Por su parte, el Tesoro efectuará este jueves una licitación de deuda en pesos con un menú que incluye nuevas Lecap con vencimiento el 16 de febrero de 2027 y el 16 de julio de 2027 -en ambos casos antes de las elecciones-, Boncer (ajustables por CER) con vencimiento en mayo de 2027 y junio de 2028, una letra a tasa Tamar, un bono dual TAMAR/dollar linked y Letras dollar linked.

“El Tesoro ofrece un menú en el que casi todos los títulos vencen dentro del actual mandato: además del monto que logre renovar, van a importar los plazos y las tasas que convalide. Por otro lado,los soberanos rebotaron más que la deuda emergente y ese avance alivió el riesgo país”, indicó un reporte de Cohen Aliados Financieros.

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