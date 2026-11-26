El primer contacto entre ambos surgió mediante una amiga en común para coordinar una colaboración laboral

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La publicación de dos perros jugando abrió una ola de versiones alrededor de Marian Saud y Facundo Arana. Ante las especulaciones sobre un supuesto romance, la diseñadora habló y negó que exista una relación sentimental con el actor: “Jamás pensé que dos perritos jugando harían tanto lío”.

El nombre de la creadora de moda quedó instalado en el centro de la escena después de que en LAM (América) la vincularan con Arana. Las sospechas surgieron a partir de imágenes que Saud compartió en sus redes sociales, donde aparecían las mascotas de ambos. Sin embargo, ella aclaró que ese contenido no escondía ninguna confirmación amorosa y explicó cómo nació el vínculo con el protagonista de Muñeca brava.

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“Nos presentó una amiga en común”, contó Saud sobre el primer encuentro. Según relató, se reunieron los tres con una propuesta profesional sobre la mesa: ella quería que Arana participara de uno de sus desfiles. “Nos reunimos los 3 para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”, explicó la diseñadora.

Uno de los indicios que habría alertado a María Susini de la supuesta nueva relación de Facundo Arana que luego Marian Saud desmintió (Captura de video)

La aclaración de Saud puso el foco en el motivo laboral que los acercó. La empresaria está al frente de una firma de alta costura con presencia en Buenos Aires y San Pablo, y viste a figuras del espectáculo en eventos y celebraciones. En ese contexto, convocar a una personalidad como Arana para una pasarela formaba parte de una iniciativa que, según sus palabras, quedó pendiente para el próximo año por la agenda teatral del actor.

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La diseñadora también reconstruyó otros encuentros que alimentaron las interpretaciones. “Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por la calle Corrientes”, detalló. El dato busca despejar uno de los ejes de la versión: los planes que compartieron, de acuerdo con Saud, ocurrieron junto a otras personas y no en una salida de a dos.

La situación de los perros, que generó el mayor revuelo en las redes, tuvo una explicación concreta. “Vino a mi casa con su perro, que era muy bebé. No podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”, relató.

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Una amiga en común presentó a Saud y Arana para evaluar una colaboración en un desfile de modas.

A partir de ese encuentro, los perros jugaron y ella decidió subir una historia. La imagen, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en una pista para los seguidores que ya asociaban a la diseñadora con el actor. Para Saud, la repercusión resultó desmedida. “Subí una historia de los perros jugando porque eran súper tiernos. Tengo más fotos con mi perro que mías casi”, señaló.

La diseñadora remarcó, además, que evitó cualquier referencia que identificara a Arana o a su mascota. “No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro”, sostuvo. Luego resumió su sorpresa ante el alcance que tomó una imagen cotidiana: “Jamás pensé que dos perritos jugando harían tanto lío. Se hizo una locura que no es”.

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Con esas palabras, Saud buscó responder a la versión que circuló durante las últimas horas y que la ubicó como una eventual nueva pareja del actor. El tema tomó fuerza luego de que Pepe Ochoa hablara en LAM de una presunta relación, en medio de las informaciones sobre la separación entre Arana y María Susini, madre de sus tres hijos.

El panelista aseguró que existía una cercanía entre el actor y Saud, a partir de fotos de objetos y mascotas que aparecieron en las redes de la diseñadora. La propia Marian ahora dio su versión de cada uno de esos episodios y descartó un vínculo amoroso.

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El actor llevó a su cachorro a la casa de Saud porque el animal no tenía las vacunas para salir a la calle y María Susini advirtió el detalle de la foto de los perros juntos

“Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”, afirmó Saud para cerrar cualquier lectura romántica sobre la relación. La frase dejó en claro que reconoce un trato cercano con Arana, aunque lo ubica dentro de una amistad surgida de contactos en común, actividades grupales y un proyecto de moda que esperan concretar el año próximo.

Antes de que su nombre circulara en los programas de espectáculos, Saud ya tenía un recorrido consolidado en el diseño. Es creadora de prendas de alta costura y de propuestas prêt-à-porter, con especialización en vestidos a medida para novias, fiestas y ocasiones especiales. También utiliza sus redes para mostrar parte de su trabajo, sus viajes y a Río, su perro samoyedo, que suele ser protagonista de sus publicaciones.

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