El presidente Javier Milei aseguró que las críticas de la oposición sobre el nivel de desempleo se caen con los datos. (Foto: Maximiliano Luna)

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En medio de los cuestionamientos por el nivel de actividad, si la economía entró en recesión técnica o no, y su impacto en el empleo, el presidente Javier Milei sostuvo que los datos oficiales permiten refutar el “relato” de la oposición. Según el cálculo difundido por el Gobierno, si la participación laboral se hubiera mantenido constante, la tasa de desempleo actual se ubicaría por debajo del 5 por ciento.

El mandatario citó en la red social X una publicación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La imagen exhibe dos series: una línea roja, que identifica al desempleo oficial, y una verde, que calcula la desocupación con una tasa de actividad constante.

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Milei escribió en mayúsculas: “Falta de empleo: otro relato que se cae”. En el mismo mensaje, cuestionó a sectores a los que llamó “kukas” y afirmó que construyen “grandes relatos con una prensa adicta a sus mentiras socialistas”. El mandatario ubicó el foco de su planteo en la PEA (Población Económicamente Activa) y en la incidencia de la participación laboral sobre el indicador de desempleo. “Si la PEA hubiera estado constante, hoy, la tasa de desempleo estaría por debajo del 5%. VLLC!”, señaló en su publicación.

El posteo de Federico Sturzenegger

Sturzenegger, por su parte, había presentado el gráfico con una explicación sobre el criterio que utilizó. “El rojo es el dato oficial (correcto excepto en CFK II donde manipularon los datos). El verde asume una tasa de participación constante”, expresó el funcionario. También sostuvo que la caída marcada de la línea verde durante los últimos años representa “la contracara de un fuerte aumento en la participación laboral”.

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La leyenda del gráfico atribuye los datos al Indec, a la Encuesta Permanente de Hogares y al portal datos.gob.ar. Asimismo, precisa que la Encuesta Permanente de Hogares fue puntual entre 1982 y 2003 y continua desde 2003.

El cálculo de la línea verde se define como contrafáctico. La aclaración metodológica fija la tasa de actividad en 45,9% y establece que la estimación comienza en el tercer trimestre de 2007. Por ese motivo, la curva verde aparece a partir de ese período, mientras la roja cubre toda la serie desde 1982 hasta 2026.

En el gráfico, la línea roja presenta valores próximos al 5% al comienzo de la década de 1980. La curva aumenta durante los años 90, supera el 15% a mediados de esa década y alcanza un máximo superior al 20% en los primeros años de los 2000.

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Luego, la serie oficial baja hasta valores cercanos al 10% hacia 2006 y 2007. Desde ese momento, la imagen incorpora el cálculo con participación constante. Ambas curvas se ubican en rangos próximos durante los primeros años, aunque luego exhiben diferencias más marcadas.

La línea verde registra un salto por encima del 25% alrededor de 2020. Después muestra una baja pronunciada y se ubica por debajo de la curva roja en la parte final del período representado. La serie oficial también muestra un aumento en torno a ese año, aunque no alcanza el nivel de la estimación verde.

El mensaje de Sturzenegger y la cita de Milei se apoyaron en esa comparación. El ministro vinculó el resultado de la estimación con la evolución de la participación laboral y el Presidente afirmó que, bajo una participación constante, la tasa de desempleo actual estaría por debajo del 5 por ciento.

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Actividad: ¿en recesión técnica?

Los datos propios que comparte el Gobierno sobre el nivel de desempleo se dan en una semana en donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el nivel de actividad de septiembre, que llevó a que el tercer trimestre cerrará a la baja y la economía entra en “recesión técnica”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la "recesión técnica" es una definición arbitraria. (Foto: SRA)

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que se trata de una “definición arbitraria” que no tiene que ver con la profundidad. “Estas mirando por el espejo retrovisor, son números del pasado. Veo que ya los números de agosto y septiembre son positivos, octubre fue un mes de lluvias brutales pero vamos a ver como da octubre, noviembre y diciembre. Septiembre ya deja un arrastre positivo para el próximo trimestre de 0,9%. Pero lo importante es que estamos discutiendo crecimiento”, aseguró en una entrevista con A24.

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Si se toma el caso puntual de octubre, el próximo dato que publicará el Indec, en la consultora Outlier anticipan que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) viene positivo aunque con menos fuerza que en septiembre. “Es una recuperación despareja: la energía tracciona, pero la industria pesada, la construcción y los autos siguen claramente abajo del año pasado”, afirmó Juan Manuel Truffa, cofundador y director de la firma.

Una proyección menos optimista tienen en LCG, en donde marcaron que los primeros datos de octubre muestran más rojos que verdes. “Caen los préstamos, el consumo de bienes durables, la construcción y varios sectores importantes de la industria. Aun así, los verdes aparecen en variables de peso, como el consumo masivo (Scentia)”, afirmaron.

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