Los sistemas de climatización recientes son útiles para cualquier época del año. (Foto: LG)

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En países como España, la llegada del invierno no implica dejar de lado el aire acondicionado. Los electrodomésticos con bomba de calor permiten elevar la temperatura de las habitaciones durante los días fríos y pueden complementar otros sistemas de calefacción presentes en la vivienda.

La clave está en evitar ajustes extremos. La temperatura ideal del aire acondicionado en invierno se sitúa entre 20°C y 22°C, según Repsol, un rango que ayuda a compensar el frío exterior sin crear un ambiente excesivamente seco ni una diferencia térmica incómoda al salir o entrar del hogar.

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Una diferencia moderada respecto de la temperatura de la calle evita que el ambiente sea sofocante. Al abrir una puerta o una ventana, el contraste entre el interior y el exterior puede aumentar la sensación de frío. Por eso, conviene sostener una regulación constante antes que encender y apagar el aparato de forma reiterada.

El aire acondicionado cuenta con funciones que se adaptan a las bajas temperaturas del invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede un aire acondicionado funcionar como calefacción

Muchos modelos cuentan con bomba de calor, una tecnología reversible que permite utilizar el mismo aparato en modo frío durante el verano y en modo calor en invierno. Esta función capta energía térmica del exterior y la traslada al interior para elevar la temperatura de las habitaciones.

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Según Midea, este sistema puede generar hasta 4 kW de calor por cada 1 kW de energía eléctrica consumida, aunque el rendimiento concreto depende del modelo, el aislamiento de la vivienda y las condiciones meteorológicas.

Hacia dónde debe dirigirse el aire caliente del aire acondicionado

La orientación de las regillas de ventilación modifica la forma en que el calor se reparte por el ambiente. En invierno, la salida del aire debe apuntar hacia abajo, porque el aire caliente tiende a subir. De esta manera, el flujo puede alcanzar antes las zonas bajas de la habitación y distribuirse de manera más uniforme.

Las rejillas de ventilación deben estar bien ubicadas para que el aire fluya por todo el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las rejillas quedan orientadas hacia el techo, el calor puede concentrarse en la parte alta y tardar más tiempo en llegar a las personas que están en la estancia. A la par, es útil despejar el espacio frente a la unidad interior para que muebles, cortinas u otros objetos no bloqueen la circulación del aire.

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Qué temperatura debe tener el aire acondicionado en la jornada nocturna

El dormitorio suele requerir una configuración distinta de la sala o el comedor. Para dormir, Repsol sugiere programar el aire acondicionado aproximadamente una hora antes de acostarse y mantener la habitación entre 15’C y 17°C.

Esa temperatura busca evitar tanto el frío como el exceso de calor durante el descanso. Una habitación muy caliente puede ser incómoda, sobre todo si se utilizan mantas o ropa de cama de invierno.

Es clave complementar el aire acondicionado con un ventilador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el consumo del aire acondicionado al usar el modo calor

El uso eficiente comienza por cerrar puertas y ventanas mientras el aparato está encendido. Las filtraciones de aire y un aislamiento insuficiente obligan al sistema a trabajar durante más tiempo para mantener el nivel programado. Revisar burletes, persianas y cortinas puede ayudar a conservar el calor acumulado en el interior.

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Asimismo, es clave elegir la función de programación o temporizador cuando el electrodoméstico la incluya. Mantener una temperatura estable y moderada suele requerir menos energía que alternar períodos de apagado con ajustes muy elevados.

El ventilador en modo automático puede colaborar con esa regulación, al adaptar la intensidad del flujo a las necesidades de la estancia.

El aire acondicionado requiere mantenimiento periódico sobre todo antes de que comience una temporada de mucho uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué mantenimiento necesita el aire acondicionado

La limpieza de los filtros forma parte de las tareas básicas para conservar el funcionamiento del aire acondicionado. El polvo acumulado dificulta el paso del aire, disminuir el rendimiento y afectar la calidad del ambiente interior.

Midea señala que, frente a una caldera tradicional, este tipo de sistema suele requerir menos revisiones periódicas. La ventaja adicional es que el aparato no genera humos, gases ni cenizas dentro de la vivienda, porque no funciona a través de combustión.

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Aun así, una revisión técnica cuando el electrodoméstico presenta ruidos inusuales, pérdida de potencia o fallas en el modo calor permite detectar problemas antes de que afecten su capacidad para climatizar el hogar.