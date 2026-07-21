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Cómo activar el modo heat en mi aire acondicionado

Durante el invierno, la función de calefacción del electrodoméstico permite ajustar la temperatura del interior del hogar sin gastar mucha energía

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Una mano sostiene un control remoto y apunta a un aire acondicionado en una pared. Al exterior, a través de dos ventanas, se ve un paisaje nevado de invierno.
El modo heat aparece señalado en el control remoto como un sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del invierno en distintos países, los hogares buscan alternativas eficientes para mantener el confort térmico, así que el modo heat del aire acondicionado puede ser una de las opciones más prácticas para climatizar espacios residenciales sin necesidad de instalar sistemas adicionales.

Esta función permite aprovechar el mismo electrodoméstico durante todo el año, ajustando el funcionamiento según la estación y las necesidades de cada ambiente. En este sentido, se explican los pasos a seguir para activar el modo heat en el aire acondicionado.

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Cómo activar el modo heat en un aire acondicionado

Para usar el aire acondicionado como calefacción, primero se debe encender la unidad y asegurarse de que no esté funcionando en modo de enfriamiento.

Mano de persona sostiene un control remoto apuntando a un aire acondicionado sobre una ventana con árboles cubiertos de nieve en el exterior.
Es clave que se active el modo heat y se desactive los ajustes de enfriamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los controles remotos y paneles de la mayoría de los modelos ofrecen un botón “Mode”; al pulsarlo, se despliegan íconos o palabras que indican las diferentes opciones. El usuario debe seleccionar el símbolo del sol o la palabra “HEAT” para activar la calefacción.

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Una vez seleccionado el modo calor, es necesario ajustar la temperatura deseada mediante el control remoto, el termostato o el propio panel del electrodoméstico.

El sistema puede tardar algunos minutos en iniciar la emisión de aire caliente, porque debe invertir su ciclo de funcionamiento. Es clave esperar este intervalo antes de modificar otra vez la configuración o asumir que existe alguna falla.

Qué temperatura conviene elegir en el modo calor del aire acondicionado

Mujer recostada en un sofá gris con cojines. En la pared superior un aire acondicionado emite aire. Una ventana y un comedor son visibles al fondo
La temperatura del aire acondicionado debe ser la sugerida por el fabricantes. (Foto: LG)

Después de activar el modo heat, surge la duda sobre la temperatura ideal para combinar confort y eficiencia. La pauta general de fabricantes como Midea para los ambientes principales es mantener el electrodoméstico entre 19°C y 22°C en el día. Este margen ayuda a evitar un consumo eléctrico elevado y garantiza una sensación térmica agradable.

En áreas de descanso, como los dormitorios, ajustar la temperatura entre 16°C y 17°C puede favorecer el sueño y disminuir el gasto energético. Para el baño, se aconsejan valores algo más altos, entre 22°C y 24°C.

Durante la madrugada, temperaturas de 15°C a 17°C suelen ser suficientes, ayudando a dormir mejor y a reducir el uso de electricidad.

Por qué un aire acondicionado no cambia al modo calor al activar el modo heat

Una persona enciende un aire acondicionado. (Eduardo Parra / Europa Press)
No todos los aires acondicionados integran una bomba de calor. (Foto: Eduardo Parra / Europa Press)

No todos los aires acondicionados permiten activar la función de calefacción. La compatibilidad depende de la presencia de una bomba de calor, elemento imprescindible para que el aparato pueda invertir el ciclo y generar aire caliente.

Este dato suele estar especificado en la etiqueta energética o en el manual del dispositivo; los modelos con doble función suelen detallar calificaciones como SEER y SCOP.

Otra causa común de problemas es la selección incorrecta del modo. Si el aparato sigue en modo de enfriamiento, no generará aire caliente aunque se aumente la temperatura.

Es fundamental verificar que el modo “HEAT” o el icono del sol estén activados, porque solo de esta manera se produce el cambio de ciclo necesario para aportar calor al ambiente.

Qué hacer si el aire acondicionado no calienta como debería

Una nueva tecnología de enfriamiento del hogar promete desplazar al aire acondicionado.
En caso de daños en el aparato se debe solicitar asistencia técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bajo rendimiento del sistema de calefacción puede ser por distintos factores. Uno de los más comunes es la presencia de filtros de aire sucios, que bloquean el paso del aire y reducen la eficacia del electrodoméstico.

La acumulación de polvo y residuos obliga a los componentes a trabajar con mayor esfuerzo y puede causar que el aire salga frío, así que la mejor medida preventiva es limpiar los filtros en forma regular y revisar el estado del dispositivo, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

Si el problema persiste tras el mantenimiento, es posible que exista una avería en la bomba de calor o en los sensores de temperatura, situaciones que requieren la intervención de un profesional.

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