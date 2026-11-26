Una pintura al óleo representa la compraventa informal de divisas entre dos personas mediante la entrega de dólares estadounidenses y pesos cubanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un dólar estadounidense llegó a costar 965 pesos cubanos en el mercado informal este 22 de noviembre, un nuevo récord histórico. Con el salario mínimo mensual fijado en 3,210 pesos (3.21 USD), un trabajador cubano necesitaría destinar cerca del 30% de su ingreso completo para comprar un solo billete verde, según informó Periódico Cubano.

El dato resume la magnitud de la crisis que atraviesa la isla y sitúa a Cuba entre los países con el poder adquisitivo más deteriorado de América Latina al cierre de 2026.

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El panorama se repite, con matices, en el resto del continente, de acuerdo con el relevamiento que hizo Bloomberg Línea sobre los salarios mínimos vigentes en la región.

Cuba, el caso más crítico del continente

La inflación interanual cubana llegó a 32.70% en octubre, más del doble del 15.41% registrado un año antes, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos por CiberCuba.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas acumularon un alza de 50.72% en el mismo período, y representaron el 71.70% del impacto mensual sobre el índice de precios.

El Gobierno cubano había elevado en julio el salario mínimo de 2,100 a 3,210 pesos mensuales mediante la Resolución 14/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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El ajuste nominal rondó el 53%, pero los precios de numerosos alimentos básicos superan hoy esa cifra por sí solos: un paquete de leche en polvo cuesta 4,800 pesos, más que el salario mínimo completo.

Diego Jakes, de 56 años, quien trabaja en tareas de mantenimiento, permanece en la ventana de su hogar en un contexto en el que la economía estatal cubana ha caído en una crisis profunda, después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump endureciera las sanciones y cortara el suministro de petróleo a la nación caribeña. La Habana, Cuba, 21 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

¿Alcanza el salario mínimo cubano para cubrir las necesidades básicas? No. El economista Javier Pérez Capdevila estimó que una persona necesita alrededor de 96,000 pesos mensuales para cubrir sus gastos esenciales, casi 30 veces el salario mínimo vigente, de acuerdo con el cálculo difundido por CiberCuba.

El deterioro ocurre en paralelo a una contracción económica profunda. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó una caída del producto interno bruto cubano de 10.3% en 2026, la mayor contracción prevista entre los países de la región, y anticipó una nueva baja de 5.1% para 2027.

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En el listado elaborado por Bloomberg Línea sobre los salarios mínimos de la región al cierre de 2026, Cuba aparece con un ingreso equivalente a apenas USD 3.29 al tipo de cambio paralelo que utilizó la publicación para su comparación, muy por debajo del resto de los países relevados.

Venezuela, el otro extremo crítico de la región

Junto con Cuba, Venezuela concentra los ingresos mínimos más bajos de América Latina al convertirlos a dólares. El salario venezolano permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas USD 0.14 mensuales, según el relevamiento de Bloomberg Línea.

ARCHIVO - Compradores caminan por un mercado público en el barrio de Quinta Crespo de Caracas, Venezuela, el 11 de diciembre de 2022. La mitad de los hogares venezolanos no reciben suficientes ingresos para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, una situación que les sitúa en condición de extrema pobreza, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida, elaborado por una universidad, difundido el miércoles 13 de marzo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

Una familia venezolana de cinco integrantes necesitó en octubre USD 744.55 solo para cubrir gastos de alimentación, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros. La brecha entre ese monto y el salario mínimo real ilustra el nivel de la crisis que atraviesa el país.

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“Los salarios mínimos por sí solos están, en casi toda la región, por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica (alimentos, vivienda, transporte)”, explicó Clara Inés Pardo, doctora en Economía y profesora de la Universidad del Rosario, a Bloomberg Línea.

Pardo agregó ante el medio que “las brechas se explican por la combinación de nivel de desarrollo económico, inflación, tipo de cambio, estructuras tributarias y grado de formalización laboral”. La académica advirtió además que un ingreso elevado no garantiza poder adquisitivo si los precios de vivienda, transporte y alimentos también son altos.

Sudamérica: Brasil, México y Argentina, rezagados

Las dos economías más grandes de la región muestran brechas considerables al convertir sus salarios a dólares. Brasil se ubica en USD 276.67 tras un aumento de 6,79%, mientras que México llega a USD 485,40 después de una suba de 13%.

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Colombia registró el mayor incremento porcentual entre las economías grandes: 23,8%, que llevó su salario mínimo a COP$1.746.882 (USD 481,41), sin contar el auxilio de transporte. Ecuador mantiene su ingreso mínimo fijado directamente en dólares: USD 482, tras subir 2,55%.

Argentina, con un ajuste de apenas 1,91%, cierra en ARS$406.400, unos USD 252,33. Paraguay fijó PYG$3.044.000 (USD 475) tras subir 5%, y Bolivia llegó a BOB$3.300, unos USD 279,83, con el mayor incremento porcentual de toda la región: 20%.

ARCHIVO - Personas hacen fila para recibir comida gratis en el centro de Montevideo, Uruguay, el 11 de octubre de 2022. (AP Foto/Matilde Campodonico, Archivo)

La inflación presiona a toda América Latina

El aumento del costo de vida afecta a la mayoría de los países de la región. Después de Cuba y Venezuela, Argentina registró en octubre la tercera inflación interanual más alta de América Latina, con 33.1%.

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Bolivia y Honduras también muestran presiones relevantes, con tasas de 7.08% y 6.98% respectivamente. Colombia cerró octubre con una inflación de 6,3%, mientras que Perú alcanzó 5.25%, su mayor nivel desde 2023.

La volatilidad de los precios de la energía durante 2026, vinculada a la guerra en Medio Oriente, añadió presiones inflacionarias adicionales en la región. En diciembre de 2025, la mediana de la inflación anual en América Latina y el Caribe se ubicaba en 3,1%, según la Cepal, nivel que se mantenía inalterado en mayo de 2026.

Lo que viene para las negociaciones salariales de 2027

Las discusiones de 2027 deberán equilibrar dos presiones opuestas: compensar la pérdida de poder adquisitivo sin alimentar una nueva ola inflacionaria. Analistas consultados por Bloomberg Línea describieron un escenario de mayores precios de la energía, tasas de interés elevadas y poco margen para impulsar aumentos reales.

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“Los gobiernos tendrán que equilibrar dos objetivos: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, que se ha erosionado este año, y no alimentar nuevas presiones sobre los precios en un contexto en que los bancos centrales siguen atentos a la inflación”, dijo Nicolás Cruz, analista de investigaciones económicas de Corficolombiana, al medio.

Cruz consideró probable que las decisiones “se apoyen más en criterios técnicos, como la inflación esperada y la productividad, y en el diálogo entre gobiernos, empresarios y trabajadores”. El analista agregó ante la publicación que las discusiones serán especialmente sensibles en Brasil, cuya inflación de 4,63% interanual en octubre superó el techo de su meta.

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Argentina y Perú, pese a tener ya definidos sus esquemas de ajuste para el próximo año, también enfrentarán presiones adicionales por sus propios niveles inflacionarios, de acuerdo con la evaluación del analista.