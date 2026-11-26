La demanda eléctrica de Panamá alcanzó los 2,100 megavatios a las 3:13 de la tarde del miércoles 25 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de las altas temperaturas y las advertencias por elevados índices de radiación solar, el sistema eléctrico panameño continúa registrando picos de demanda superiores a los 2,000 megavatios (MW) durante las horas de mayor actividad.

El miércoles 25 de noviembre, la demanda máxima alcanzó los 2,100 MW a las 3:13 de la tarde, mientras que la capacidad disponible del sistema se situó en 4,909.28 MW, según el Centro Nacional de Despacho (CND).

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La demanda máxima representó el 42.8% de la capacidad disponible reportada, con una diferencia de 2,809.28 MW entre ambos indicadores, aunque no toda esa potencia constituye necesariamente una reserva operativa inmediata.

El consumo eléctrico comenzó a incrementarse durante la mañana, pasando de 1,457 MW a las siete a 1,915 MW al mediodía, hasta superar la barrera de los 2,000 MW durante las primeras horas de la tarde.

Para este jueves 26 de noviembre, la demanda eléctrica volvió a superar los 2,000 MW, al alcanzar los 2,011 MW a las 12:30 p.m., mientras que la generación total se situó en 2,201 MW, con un intercambio neto de 190.24 MW y una reserva rodante de 358.37 MW, según el Centro Nacional de Despacho.

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Las altas temperaturas suelen incrementar el uso de equipos de climatización y refrigeración en viviendas, comercios y oficinas. Europa Press

Las elevadas temperaturas suelen incrementar el uso de aires acondicionados y equipos de refrigeración en viviendas, comercios y oficinas, lo que puede ejercer una mayor presión sobre la demanda eléctrica durante las horas más calurosas.

El pico registrado el miércoles quedó 135 MW por debajo del máximo histórico de demanda, establecido el 30 de agosto de 2023, cuando el sistema eléctrico panameño alcanzó los 2,235 MW, según las estadísticas del CND.

Durante la jornada, las centrales eléctricas generaron 43,903.13 megavatios hora (MWh), de los cuales 39,096.94 MWh fueron entregados al sistema nacional, mientras que otros 4,806.19 MWh fueron exportados mediante el intercambio eléctrico regional.

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El gas natural se posicionó como la principal fuente de generación eléctrica, con 21,026.60 MWh, equivalentes al 47.9% de la producción total registrada durante el miércoles, seguido por las centrales hidroeléctricas y solares.

Proyecto Gatún encabezó la producción individual de electricidad, con 13,592.10 MWh de generación neta, seguido por Costa Norte Gas, que aportó 7,434.50 MWh, consolidando la participación del gas natural en la matriz energética.

El gas natural representó el 47.9% de la generación eléctrica nacional durante el 25 de noviembre. REUTERS/Enea Lebrun

Las hidroeléctricas aportaron 14,357.69 MWh, equivalentes al 32.7% de la generación total. La central Fortuna, ubicada en Chiriquí, lideró la producción de energía hidráulica, con 5,669.19 MWh durante la jornada.

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La central Estí produjo 1,063.91 MWh, mientras que Changuinola 1 aportó 705.34 MWh. En contraste, la hidroeléctrica de Bayano no registró generación durante el miércoles, pese a contar con 260 MW de potencia disponible.

Las plantas solares generaron 5,135.36 MWh, representando el 11.7% de la producción nacional, con la central fotovoltaica de Penonomé entre las instalaciones destacadas, al registrar una producción neta de 782.52 MWh.

Por su parte, los parques eólicos aportaron 2,579.13 MWh, equivalentes al 5.9% de la generación total, con el parque Toabré encabezando la producción de electricidad mediante el aprovechamiento del viento, con 721.12 MWh netos.

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En conjunto, las fuentes hidroeléctricas, solares y eólicas generaron 22,072.18 MWh, lo que permitió que las energías renovables representaran el 50.3% de la producción eléctrica durante la jornada, pese al predominio individual del gas natural.

El parque eólico Toabré encabezó la producción de electricidad mediante el aprovechamiento del viento. REUTERS/Carlos Jasso

La generación mediante búnker y diésel aportó conjuntamente 804.35 MWh, mientras que el reporte del Centro Nacional de Despacho no registró producción eléctrica mediante centrales de carbón ni instalaciones de biogás.

En cuanto a las reservas hídricas, el embalse de Fortuna experimentó una reducción de 36 centímetros durante la jornada, al pasar de 1,042.24 a 1,041.88 metros sobre el nivel del mar.

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En Changuinola, el embalse aumentó 24 centímetros y cerró en 156.99 metros, mientras que Estí registró un incremento de 32 centímetros y Bayano terminó la jornada con un nivel de 54.899 metros.

El reporte también contabilizó reservas energéticas equivalentes a 218.72 gigavatios hora (GWh) en Fortuna y 98.69 GWh en Bayano, recursos que respaldan la disponibilidad de generación hidroeléctrica del país.