El pleno de la Corte Suprema de Justicia remitió su propia propuesta de ley a las autoridades del Legislativo el 10 de junio de 2026.

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El magistrado presidente del Poder Judicial de Honduras, Wagner Vallecillo, pidió al Congreso Nacional que inicie cuanto antes el debate y apruebe la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. El funcionario considera que la normativa es necesaria para establecer un órgano responsable de dirigir el funcionamiento administrativo y jurisdiccional de los tribunales, incluida la gestión de jueces y magistrados de las cortes de apelaciones.

Vallecillo explicó que sostuvo conversaciones con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a quien trasladó la urgencia de avanzar con esta legislación. Según indicó, espera que el proyecto sea sometido a discusión en los próximos días.

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“El Consejo es precisamente el órgano que va a dirigir toda la parte jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial; es decir, el gobierno de los jueces y de los magistrados de cortes de apelación”, expresó el titular de la institución.

La propuesta coloca en la agenda legislativa la distribución de responsabilidades dentro del sistema de justicia hondureño: nombramientos, evaluaciones, disciplina y administración de los funcionarios judiciales. Su alcance comprende aspectos que inciden directamente en la carrera de los jueces, las condiciones de permanencia en sus cargos y los mecanismos para supervisar su desempeño.

Uno de los puntos centrales es que el Consejo asumiría atribuciones que actualmente ejerce la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de administración del personal judicial, incluyendo decisiones sobre ingreso, ascensos, evaluaciones y procedimientos disciplinarios de jueces y magistrados de tribunales de apelaciones.

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Consejo que existió y fue declarado inconstitucional

Honduras ya contó con un Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, creado por una ley aprobada en 2011. Sin embargo, ese modelo dejó de funcionar en 2016, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 219-2011 y las disposiciones relacionadas con la integración del organismo.

El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, solicitó al Congreso Nacional el debate y aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura.

Desde entonces, la administración del Poder Judicial volvió a quedar bajo la dirección de la presidencia de la Corte Suprema, con facultades para seleccionar, nombrar y destituir jueces, magistrados y personal administrativo, conforme al marco legal vigente.

La aprobación de una nueva ley no depende de una mayoría simple. El artículo 317 de la Constitución hondureña establece que esta normativa debe recibir el respaldo de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados, lo que exige acuerdos entre diferentes fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

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En febrero de 2026, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) presentó un anteproyecto de 103 artículos que plantea cambios en la integración del Consejo, su autonomía, el régimen disciplinario y los mecanismos para regular la carrera judicial.

Entre los aspectos contemplados figuran concursos públicos para el ingreso y ascenso de jueces, evaluaciones periódicas, capacitación profesional y procedimientos con garantías para investigar posibles faltas disciplinarias.

El 8 de junio de 2026, el pleno de la Corte Suprema aprobó su propio proyecto de ley, que fue entregado al Congreso Nacional el 10 de junio. La propuesta fue recibida por Zambrano y diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese proceso participaron también representantes de organizaciones de jueces y empleados judiciales, que presentaron observaciones e incorporaron distintos planteamientos a la normativa.

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La aprobación de la ley tendrá implicaciones para la estabilidad laboral de los funcionarios judiciales, ya que uno de sus objetivos es establecer reglas para los nombramientos, traslados, ascensos y eventuales sanciones dentro de la carrera judicial.

La Constitución exige dos tercios de los diputados para aprobar la nueva normativa judicial

Nuevas contrataciones

Durante sus declaraciones, Wagner Vallecillo también abordó la administración de los tribunales y las necesidades de personal de la institución. Explicó que se desarrollan procesos de selección para nuevas contrataciones, con prioridad en la incorporación de personal de seguridad para las diferentes sedes judiciales.

La medida responde, según indicó, a los riesgos que enfrentan algunas instalaciones y al interés de reforzar las condiciones de protección para quienes trabajan en los tribunales y para quienes acuden a realizar diligencias. No detalló el número de plazas que se pretende habilitar ni el presupuesto destinado a esas contrataciones.

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