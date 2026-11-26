El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, compareció ante la Asamblea Legislativa para responder preguntas relacionadas con el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

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El asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el pasado 16 de noviembre de 2026, provocó un intenso debate en la Asamblea Legislativa, donde diputados de diferentes agrupaciones políticas cuestionaron al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, sobre las medidas adoptadas para proteger al comunicador y la transparencia de la investigación que busca esclarecer su muerte.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Díaz y el fiscal adjunto Mauricio Boraschi Hernández respondieron preguntas sobre las denuncias presentadas por Rodríguez antes de ser asesinado y las actuaciones del Ministerio Público frente a las amenazas que había denunciado.

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Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la decisión de las autoridades judiciales de no mantener al periodista bajo un esquema de protección.

¿Por qué Camilo Rodríguez no recibió protección?

Los legisladores solicitaron explicaciones sobre las medidas que se habían implementado para salvaguardar la vida del comunicador, quien había denunciado públicamente presuntos vínculos entre el narcotráfico y diferentes sectores políticos.

“Dígame por qué la unidad a cargo de protección de víctimas no tomó las medidas respectivas para proteger la vida de Camilo Rodríguez”, cuestionó Nayuribe Guadamuz, diputada oficialista.

Ante la consulta, Carlo Díaz aseguró que las autoridades sí habían ofrecido mecanismos de seguridad al periodista, pero explicó que su incorporación dependía de una decisión voluntaria.

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“Se le ofreció la protección. Sin embargo, este es un programa voluntario y él decidió no someterse al mismo”, respondió el fiscal general.

Díaz también explicó que Rodríguez continuó recibiendo asistencia mediante el componente de atención a víctimas, que incluía acompañamiento psicológico.

El periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado el 16 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de Heredia, después de haber denunciado amenazas contra su vida.

Diputados cuestionan que Carlo Díaz encabece la investigación

Otro de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando legisladores oficialistas cuestionaron si el fiscal general debía mantenerse al frente de las pesquisas, considerando que el propio periodista había realizado señalamientos públicos contra él.

La diputada Kattia Calvo Cruz, del Partido Pueblo Soberano, insistió en que el jerarca debía valorar su separación del caso para garantizar transparencia.

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“¿Por qué no se inhibe?”, preguntó reiteradamente la legisladora durante el interrogatorio.

Díaz defendió su permanencia y argumentó que también existen grabaciones posteriores en las que Camilo Rodríguez expresó respaldo a su reelección como fiscal general.

Además, sostuvo que las circunstancias expuestas no constituyen una causal legal para apartarse de la investigación, de acuerdo con el artículo 55 del Código Procesal Penal.

La Fiscalía confirmó previamente la conformación de un equipo especializado integrado por funcionarios de crimen organizado, la Fiscalía General y la Fiscalía de Heredia para investigar el homicidio.

Fiscalía reconoce investigaciones contra funcionarios públicos

Durante la comparecencia también se discutieron las dificultades que enfrenta el Ministerio Público para investigar posibles relaciones entre el narcotráfico y el financiamiento de campañas políticas.

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Díaz señaló que las nuevas tecnologías representan desafíos adicionales para los investigadores, especialmente por la utilización de criptomonedas como bitcoin en determinadas operaciones financieras.

Asimismo, respondió afirmativamente cuando se le consultó si existen investigaciones contra funcionarios del actual Gobierno.

El fiscal explicó que la Fiscalía General mantiene investigaciones relacionadas con miembros de los Supremos Poderes, mientras que otros expedientes se tramitan en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

No obstante, el jerarca no detalló los nombres de los funcionarios investigados ni los delitos específicos, por lo que sus declaraciones no permiten atribuir responsabilidades individuales.

Durante la comparecencia, el fiscal general confirmó que existen investigaciones contra funcionarios de los Supremos Poderes, sin revelar nombres ni detalles de los expedientes. Crédito: Semanario Universidad

Investigación continuará bajo escrutinio legislativo

El asesinato de Camilo Rodríguez, ocurrido en Santo Domingo de Heredia, continúa bajo investigación judicial, mientras las autoridades intentan determinar quiénes participaron en el crimen y cuáles fueron sus motivaciones.

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Durante la audiencia, diputados de oposición también plantearon la necesidad de examinar los señalamientos que el periodista formuló contra figuras políticas y las responsabilidades institucionales en materia de seguridad.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico continuará analizando el caso, en medio de cuestionamientos sobre la protección de personas amenazadas, la independencia de las investigaciones judiciales y el combate al crimen organizado.